¿La miopía puede prevenirse con más tiempo al aire libre y menos pantallas?

Dos períodos clave para la salud visual son la infancia con la miopía y la adultez con la presbicia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuidado de la visión depende, en gran medida, de conductas modificables y de la detección temprana, afirman los expertos.

Según la profesora Lauren Ayton, subdirectora del Centro de Investigación ocular de la Universidad de Melbourne, Australia, casi el 90% de la pérdida de visión puede prevenirse o tratarse. La investigadora subrayó que la clave para mantener la salud ocular reside en una combinación de buenos hábitos alimenticios, actividad física y revisiones oculares regulares, tal como detalló al diario británico The Guardian.

Existen dos períodos clave en la vida donde los problemas oculares se hacen evidentes; en la infancia, con la miopía y a partir de los 40 años, con la presbicia.

En las últimas décadas, se ha identificado un incremento global de la miopía en niños y adolescentes, donde cerca de uno de cada tres presenta ya este trastorno y las cifras siguen en aumento, según las investigaciones.

El uso prolongado de celulares y tablets se vincula con mayor riesgo de miopía en menores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el estudio publicado en el British Journal of Ophthalmology, se observó que la proporción de niños y adolescentes afectados pasó del 24,32% en 1990 a más del 35,81% en 2023. Los autores advierten que la incidencia global alcanzará 39,8% en 2050. Las mayores tasas se registran en grandes centros urbanos, en adolescentes y en población femenina.

Los síntomas de la miopía suelen aparecer durante la infancia o la adolescencia e incluyen visión borrosa a distancia, necesidad de entrecerrar los ojos para ver con claridad, dolores de cabeza frecuentes y fatiga ocular, según explican desde Mayo Clinic.

Las investigaciones sugieren que el uso de pantallas es un factor de riesgo del aumento. Según los expertos, lo que en realidad ocurre es que el tiempo frente a las pantallas esté reemplazando el dedicado a otras actividades beneficiosas para la salud ocular.

El problema de la miopía en los niños y jóvenes

La proporción de miopía en menores podría alcanzar el 39,8% en 2050 si no se modifican hábitos visuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Esteban Travelletti, miembro de la división Oftalmología del Hospital de Clínicas de la UBA, advirtió en Infobae: “La visión de los niños es un recurso invaluable y debe cuidarse desde los primeros años. La miopía está en aumento en todo el mundo, pero hoy contamos con herramientas eficaces para detectar y frenar su avance”.

El especialista señaló que “si uno o ambos padres son miopes, el riesgo aumenta considerablemente, pero los factores ambientales —tiempo al aire libre, cantidad de trabajo de visión cercana, hábitos de lectura— modulan la aparición y la progresión de la enfermedad. En todos los pacientes con miopía o con factores predisponentes vemos que el uso prolongado de dispositivos digitales de mano, como celulares y tablets, es un factor de riesgo”.

La doctora Flora Hui, científica clínica del Centre for Eye Research Australia, explica que pasar tiempo al aire libre favorece el desarrollo saludable del ojo durante la infancia.

“Una teoría es que la luz solar provoca la liberación del neurotransmisor dopamina, fundamental para el desarrollo ocular saludable. Jugar al aire libre, lejos de las pantallas, también ayuda a enfocar la vista a distancia, lo que también contribuye al desarrollo ocular", señaló la especialista en The Guardian.

El tiempo al aire libre libera dopamina, neurotransmisor fundamental para el desarrollo ocular en la niñez (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Yo digo ‘tiempo verde antes que tiempo frente a la pantalla’”, dijo Hui. Animar a los niños a salir al aire libre una o dos horas al día “ha demostrado ralentizar la progresión de la miopía”.

El estudio publicado en el British Journal of Ophthalmology coincide en que “los niños que pasan más tiempo en exteriores presentan tasas de miopía notablemente menores que quienes destinan ese tiempo a actividades puertas adentro”.

Además, el doctor Travelletti recomendó realizar controles rutinarios al recién nacido, a los 6 meses, al año, a los 3 y 5 años y luego de forma anual, sobre todo si hay síntomas o antecedentes familiares.

La Academia Americana de Oftalmología sostiene que es fundamental limitar el tiempo diario frente a pantallas y alternar con intervalos de descanso para evitar fatiga ocular y tensión muscular.

Una regla práctica es la 20-20-20, explicada por los expertos de Mayo Clinic: “descansar la vista cada 20 minutos de la computadora u otro trabajo en el que tengas que mirar de cerca y dirigir la vista a algo que esté a 20 pies (6 metros) de distancia durante 20 segundos”. El objetivo es reducir el tiempo sostenido de enfoque próximo y favorecer la relajación ocular.

La aparición de la presbicia

La presbicia afecta a partir de los 40 años, causando dificultad para ver de cerca y fatiga visual (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la edad adulta, la primera señal del envejecimiento ocular suele manifestarse con la presbicia a partir de los 40 años. Según Cleveland Clinic, se trata de la pérdida de visión nítida de cerca que ocurre cuando el cristalino pierde flexibilidad. A nivel mundial, alrededor de 1.800 millones de personas la padecían en 2015. Los investigadores estiman que esta cifra aumentará a 2.100 millones para 2030, afirmó la entidad.

Los síntomas incluyen visión borrosa de cerca, dolores de cabeza y fatiga visual. Las gafas, las lentes de contacto y la cirugía son opciones que pueden ayudar a ver con mayor claridad, según la clínica.

No se puede prevenir la presbicia, sin embargo, sí se pueden tomar medidas para proteger la salud ocular, según Cleveland Clinic. Algunos consejos incluyen:

Usar gafas de sol para proteger sus ojos de los dañinos rayos ultravioleta (UV).

Consumir alimentos ricos en nutrientes que promuevan la salud ocular , incluidas la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E y la luteína.

Controlar el uso de pantallas para aliviar la fatiga visual.

Cataratas y glaucoma

Cataratas y glaucoma pueden prevenirse o retrasarse con chequeos periódicos y protección solar ocular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra dolencia frecuente en personas mayores es la catarata. “A medida que el cristalino crece, se vuelve más opaco, por lo que ahora, en lugar de ver a través de uno claro, se empieza a ver a través de uno opaco”, explicó Hui. Los síntomas incluyen visión borrosa y deslumbramiento al estar expuestas a la luz. Aunque tampoco es posible prevenirla, sí puede resolverse mediante la sustitución del cristalino por una lente artificial.

El desarrollo de cataratas es una parte típica del envejecimiento. Sin embargo, se pueden tomar algunas medidas para proteger la salud ocular y posiblemente retrasar el proceso, indicó Cleveland Clinic:

No fumar . El humo del tabaco aumenta el riesgo de cataratas.

Proteger los ojos del sol . Usar gafas de sol o anteojos con protección UV. Un sombrero con ala también puede ser útil.

Hacer una consulta oftalmológica regular.

Usar gafas de sol o anteojos con protección UV es esencial para proteger la vista del sol (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, algunas afecciones propias del envejecimiento visual presentan margen de intervención. Tanto el glaucoma, que daña progresivamente el nervio óptico, como la degeneración macular asociada a la edad, la cual afecta la retina central, pueden prevenirse o retrasarse si se detectan a tiempo mediante exámenes regulares de la vista.

En sus primeras etapas, el glaucoma puede ser asintomático. Luego, ante el avance de la enfermedad, presentar los siguientes síntomas, según Cleveland: Dolor de cabeza, presión en los ojos, ojos rojos, visión borrosa y baja visión, entre otros.

En cuanto a la degeneración macular, no presenta síntomas hasta que la enfermedad progresa. Algunos son: Ser menos capaz de ver en condiciones de poca luz, visión borrosa, Problemas o cambios en la forma de ver los colores y baja visión.

No fumar: el humo del tabaco aumenta el riesgo de cataratas (Imagen ilustrativa Infobae)

Ayton finalmente resumió los pilares para la salud visual en tres recomendaciones:

Limitar el tiempo ante pantallas Priorizar las actividades al aire libre Asistir de modo regular a consultas con el oftalmólogo.

La frecuencia de estos controles, según sus indicaciones, “debe ser cada dos o tres años para menores de sesenta años, y a intervalos menores después de esa edad, a medida que el riesgo de enfermedades oculares se incrementa”, advirtió.