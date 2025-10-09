Día Mundial de la Visión: cinco hábitos para abordar el avance de la miopía infantil

El cuidado temprano de la visión infantil permite frenar el avance de afecciones como la miopía (Imagen Ilustrtiva Infobae)

La miopía genera una “dificultad para ver con claridad objetos lejanos”, según la Organización Mundial de la Salud. Esta condición de la visión experimenta un crecimiento sostenido en los niños, con proyecciones internacionales que prevén que aproximadamente el 40% de los niños será miope para 2050, según un estudio publicado en el British Journal of Ophthalmology.

El Día Mundial de la Visión, conmemorado cada segundo jueves de octubre, representa una fecha clave para resaltar la importancia de la prevención y el control de la miopía desde edades tempranas. El Dr. Esteban Travelletti, miembro de la división Oftalmología del Hospital de Clínicas de la UBA, advierte: “La visión de los niños es un recurso invaluable y debe cuidarse desde los primeros años. La miopía está en aumento en todo el mundo, pero hoy contamos con herramientas eficaces para detectar y frenar su avance”.

Diversos factores ambientales y hábitos cotidianos fomentan el desarrollo de este trastorno ocular que puede impactar negativamente en la calidad de vida, tanto en la infancia como en la adultez. Frente a este escenario, si bien no es una afección que se pueda prevenir, el experto destacó que se deben implementar medidas tempranas y concretas para contener su evolución: “Fomentar hábitos saludables junto con los controles oftalmológicos periódicos, son la mejor inversión para asegurar un futuro con buena visión y mejor calidad de vida”.

El aumento de la incidencia de la miopía en niños

El Día Mundial de la Visión busca concientizar sobre la prevención y el control de la miopía desde edades tempranas, y los especialistas remarcan que el uso de las pantallas es un factor de riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevalencia de la miopía infantil crece de manera sostenida a nivel global. Según el estudio publicado en el British Journal of Ophthalmology, se observó que la proporción de niños y adolescentes afectados pasó del 24,32% en 1990 a más del 35,81% en 2023. Los autores advierten que la incidencia global alcanzará 39,8% en 2050. Las mayores tasas se registran en grandes centros urbanos, en adolescentes y en población femenina.

Los síntomas de la miopía suelen aparecer durante la infancia o la adolescencia e incluyen visión borrosa a distancia, necesidad de entrecerrar los ojos para ver con claridad, dolores de cabeza frecuentes y fatiga ocular, según explican desde Mayo Clinic.

El Dr. Travelletti señaló que “si uno o ambos padres son miopes, el riesgo aumenta considerablemente, pero los factores ambientales —tiempo al aire libre, cantidad de trabajo de visión cercana, hábitos de lectura— modulan la aparición y la progresión de la enfermedad. En todos los pacientes con miopía o con factores predisponentes vemos que el uso prolongado de dispositivos digitales de mano, como celulares y tablets, es un factor de riesgo”.

Entre las complicaciones, advierte que “si la miopía no se trata adecuadamente en los niños se eleva el riesgo de complicaciones a largo plazo, como desprendimiento de retina, glaucoma, estrabismo y patologías de la mácula, como la maculopatía miópica”.

Los 5 hábitos que pueden frenar el avance de la miopía en niños

1. Control oftalmológico periódico y diagnóstico temprano

Los especialistas advierten que la miopía infantil aumentó del 24 al 35% entre 1990 y 2023 a nivel global (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas coinciden en que los controles visuales desde el nacimiento y a lo largo del desarrollo resultan imprescindibles para detectar precozmente la aparición o progresión de la miopía. El Dr. Travelletti recomienda que “se realicen controles rutinarios al recién nacido, a los 6 meses, al año, a los 3 y 5 años y luego de forma anual, sobre todo si hay síntomas o antecedentes familiares”.

En los casos con diagnóstico confirmado o bajo tratamiento de miopía, los chequeos pueden repetirse cada seis meses para ajustar la estrategia si surgen cambios. Al identificar síntomas como visión borrosa a distancia, entrecerrar los ojos, acercarse mucho a libros o pantallas y dolores de cabeza frecuentes, se recomienda acudir al oftalmólogo de inmediato.

2. Aumentar el tiempo al aire libre y exposición a luz natural

Uno de los hábitos con mayor respaldo científico para frenar el avance de la miopía es incrementar la cantidad de tiempo que los niños pasan al aire libre. El Dr. Travelletti explica que “la evidencia científica demuestra que pasar al menos dos horas diarias al aire libre y reducir los períodos prolongados de trabajo con visión a corta distancia ayudan”. La luz natural estimula una correcta regulación del crecimiento ocular, lo que contribuye a disminuir la progresión del desenfoque visual.

El estudio publicado en el British Journal of Ophthalmology coincide en que “los niños que pasan más tiempo en exteriores presentan tasas de miopía notablemente menores que quienes destinan ese tiempo a actividades puertas adentro”. El beneficio no implica exponerse directamente a los rayos solares, sino participar de juegos y actividades recreativas bajo protección y condiciones seguras.

3. Regulación del uso de pantallas de cerca

El uso prolongado de pantallas de cerca es un factor de riesgo, por eso recomiendan limitar el tiempo frente a dispositivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El control en la utilización de dispositivos digitales constituye otro punto relevante. El exceso de visión cercana sin pausas favorece el desarrollo y evolución de la miopía infantil. La Academia Americana de Oftalmología sostiene que es fundamental limitar el tiempo diario frente a pantallas y alternar con intervalos de descanso para evitar fatiga ocular y tensión muscular.

Una regla práctica es la 20-20-20, explicada por los expertos de Mayo Clinic: “descansar la vista cada 20 minutos de la computadora u otro trabajo en el que tengas que mirar de cerca y dirigir la vista a algo que esté a 20 pies (6 metros) de distancia durante 20 segundos”. El objetivo es reducir el tiempo sostenido de enfoque próximo y favorecer la relajación ocular.

4. Corrección óptica y terapias de control

Las alternativas disponibles para tratar la miopía en niños incluyen el uso de lentes recetados, tanto anteojos como lentes de contacto, que permiten corregir el enfoque visual y mejorar la calidad de vida de los pacientes. De acuerdo con la Cleveland Clinic, la corrección óptica suele adaptarse al uso diario o solo en situaciones específicas que lo requieren, como actividades escolares, deportivas o recreativas.

En casos seleccionados, puede evaluarse la opción de cirugía refractiva durante la adultez, aunque no está indicada para la infancia debido a la necesidad de estabilización en el crecimiento ocular. El seguimiento periódico con el oftalmólogo es fundamental para ajustar la graduación y detectar oportunamente cualquier complicación asociada.

5. Alimentación, protección y hábitos generales de salud visual

Pasar más tiempo al aire libre ayuda a disminuir la progresión de la miopía infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

La promoción de una alimentación equilibrada y el cuidado integral de la vista también contribuye a la salud ocular y al freno del deterioro visual. La Cleveland Clinic recomienda el consumo de alimentos ricos en vitaminas A y C, así como luteína, presentes en verduras y frutas de color intenso. Además, aconseja mantener una correcta hidratación y evitar el tabaquismo.

Se vuelve prioritario el uso de protección ocular para actividades exteriores, la implementación de iluminación adecuada al leer o trabajar, y la utilización de lentes recetados cuando sea necesario. Los expertos coinciden en que la prevención efectiva de la miopía infantil requiere no solo intervención clínica, sino una educación permanente a familias, docentes y comunidades.