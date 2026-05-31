Ciencia

Genética, lugar de residencia y edad biológica: el vínculo que reveló una investigación internacional

Un estudio liderado por la Universidad de Stanford con 322 personas halló que vivir en un lugar distinto al de los ancestros se asoció con cambios en el microbioma

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las personas de ascendencia asiática oriental mostraron una mayor edad biológica si residían fuera de Asia, mientras que el patrón fue inverso en europeos fuera de Europa (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Puede el lugar donde vivimos influir en la velocidad con la que envejecen nuestras células? Una investigación liderada por la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford sugiere que sí. El estudio, realizado con 322 personas sanas de Europa, Asia Oriental y Asia Meridional, encontró que residir en un continente distinto al de los ancestros se asocia con cambios medibles en el metabolismo, el microbioma intestinal y la edad biológica, según informaron Deutsche Welle y Stanford Medicine.

A diferencia de la edad cronológica, que se mide por los años transcurridos desde el nacimiento, la edad biológica intenta reflejar el verdadero estado de envejecimiento de las células y los tejidos. En este punto, los investigadores detectaron una diferencia llamativa: las personas de ascendencia asiática oriental que vivían fuera de Asia tendían a presentar una edad biológica más elevada que quienes permanecían en la región.

PUBLICIDAD

En cambio, entre los participantes de ascendencia europea se observó el efecto inverso. Quienes residían fuera de Europa mostraban una edad biológica más baja que aquellos que seguían viviendo en el continente, según datos difundidos por Stanford Medicine.

Qué midió el estudio y por qué la genética no “se borra” al mudarse

Vista de plano medio de un grupo diverso de personas caminando en una acera de la ciudad con edificios altos y un taxi amarillo en el fondo.
Algunas señales biológicas, como la exposición a patógenos o el riesgo cardiovascular, persistieron en los participantes según su ascendencia, independientemente del lugar de residencia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo se publicó en la revista científica Cell y usó un enfoque “multiómico”, que integra distintas capas de información biológica. En lugar de centrarse solo en el ADN, el equipo combinó datos de proteínas, lípidos, metabolitos y microorganismos intestinales para trazar un perfil de cómo interactúan la herencia y el entorno, según describió Stanford Medicine.

PUBLICIDAD

La lógica del diseño fue comparar a personas con la misma ascendencia genética que residían en continentes distintos. Con esa estrategia, los investigadores buscaron separar —hasta donde lo permiten los datos— qué rasgos se asociaban de manera más estable a la ascendencia y cuáles parecían moverse con la geografía, de acuerdo con Deutsche Welle.

En los resultados, la ascendencia mostró una huella persistente. Por ejemplo, participantes de origen sudasiático exhibieron señales biológicas compatibles con mayor exposición a patógenos; individuos de ascendencia europea presentaron mayor diversidad del microbioma intestinal y niveles elevados de metabolitos asociados a riesgo cardiovascular; y el grupo de ascendencia asiática oriental mostró patrones distintivos en rutas del metabolismo de grasas, según Deutsche Welle y Stanford Medicine.

Varios de esos rasgos se mantuvieron incluso cuando las personas vivían lejos del continente asociado a sus ancestros, lo que refuerza la idea de que ciertos perfiles no cambian de manera automática con una mudanza.

Edad biológica, microbioma y el impacto del lugar donde se vive

Ilustración médica detallada de un intestino humano en corte transversal, mostrando bacterias y microbioma, con un indicador de "Edad Biológica 35" y una molécula.
Los resultados sugieren que la medicina de precisión debe considerar la interacción entre genética heredada y los factores ambientales del entorno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La geografía, sin embargo, también dejó señales medibles. Stanford Medicine informó que residir fuera del continente de origen se asoció con cambios importantes en redes metabólicas y lipídicas, incluidas vías vinculadas a colesterol, ácidos biliares y ácido araquidónico, además de modificaciones selectivas en el microbioma intestinal.

En términos prácticos, el hallazgo sugiere que el ambiente —desde dieta y estilo de vida hasta exposición ambiental— puede reconfigurar parte del funcionamiento biológico, aunque no elimine la marca de la ascendencia.

El punto más sensible del estudio fue el vínculo entre geografía y envejecimiento biológico. Según Deutsche Welle y Stanford Medicine, el análisis sugirió que el lugar de residencia se asoció con una aceleración o desaceleración de la edad biológica, pero en direcciones diferentes según la ascendencia: las personas de ascendencia asiática oriental tendieron a mostrar una edad biológica mayor cuando vivían fuera de Asia, mientras que en los participantes de ascendencia europea se observó el patrón inverso al residir fuera de Europa.

Los investigadores también encontraron indicios de una posible conexión entre el intestino y los procesos vinculados al envejecimiento celular. Según Stanford Medicine, el análisis detectó una asociación entre un microorganismo presente en el microbioma intestinal y la expresión de un gen relacionado con la telomerasa, una enzima clave para la estabilidad y longevidad de las células.

Esta interacción estaría mediada por una molécula lipídica llamada esfingomielina. Aunque el hallazgo no demuestra una relación de causa y efecto, abre una nueva línea de investigación sobre cómo determinados perfiles del microbioma podrían influir en mecanismos moleculares asociados al envejecimiento.

En cuanto a implicancias, los investigadores plantearon que estos resultados podrían aportar a la medicina de precisión: diagnósticos, prevención y tratamientos más ajustados a la diversidad de poblaciones y a la interacción entre genética y entorno, según Stanford Medicine y Deutsche Welle.

Temas Relacionados

Universidad de StanfordEnvejecimientoMicrobiomaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Científicos revelaron “átomo por átomo” cómo funciona una enzima clave para la naturaleza

El hallazgo, publicado en la revista Nature Communications, abre camino al monitoreo ambiental y el tratamiento de efluentes

Científicos revelaron “átomo por átomo” cómo funciona una enzima clave para la naturaleza

Día Mundial sin Tabaco: “Soy víctima del consumo de terceros”

Una líder de la lucha contra el consumo de cigarrillos explicó a Infobae su experiencia tras ser diagnosticada con cáncer de laringe por exposición al humo ajeno dentro de su entorno laboral, situación que la llevó a perder la voz original

Día Mundial sin Tabaco: “Soy víctima del consumo de terceros”

Redes sociales y adicción digital en la vida cotidiana: señales tempranas y efectos menos conocidos en la salud mental

Expertos advierten sobre problemas invisibles que afectan relaciones personales, bienestar emocional y rendimiento académico. Usuarios preocupados exploran nuevas estrategias para recuperar el control y fortalecer vínculos afectivos sin dispositivos

Redes sociales y adicción digital en la vida cotidiana: señales tempranas y efectos menos conocidos en la salud mental

Medicina espacial del futuro: por qué la salud humana definirá las misiones a la Luna y a Marte

Con vuelos más largos y lejos de la Tierra, las emergencias sin apoyo inmediato obligan a rediseñar la atención sanitaria en órbita y más allá

Medicina espacial del futuro: por qué la salud humana definirá las misiones a la Luna y a Marte

Un estudio en la CABA detectó bacterias resistentes a los antibióticos en adultos sanos, fuera de los hospitales

Un trabajo preliminar del Hospital Italiano de Buenos Aires, presentado en el Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología, halló, además, glifosato en la orina del 30% de los participantes, todos residentes en la Ciudad de Buenos Aires

Un estudio en la CABA detectó bacterias resistentes a los antibióticos en adultos sanos, fuera de los hospitales

DEPORTES

Estudiantes le gana a Rosario Central y está obteniendo su pase a los octavos de final de la Copa Argentina

Estudiantes le gana a Rosario Central y está obteniendo su pase a los octavos de final de la Copa Argentina

Tomás Etcheverry eligió frenar para tomar impulso e ir por su sueño de ser Top 10: “Sería lo máximo”

El tratamiento especial que realiza Paredes para llegar al debut de Argentina en el Mundial 2026: en qué consiste

Polémica en Uruguay por la ausencia de Nández en la lista de Bielsa: la concluyente frase de uno de los referentes

“La argentinidad al palo”: las imágenes y los detalles especiales de la casa de la Selección en el Mundial

TELESHOW

La mini luna de miel de Tamara Báez y Thiago Martínez a las Cataratas del Iguazú luego de su reconciliación

La mini luna de miel de Tamara Báez y Thiago Martínez a las Cataratas del Iguazú luego de su reconciliación

Entre destellos metálicos y terciopelo, Juana Viale apostó por un contundente cambio de look para el otoño

La fiesta de Vero Lozano por sus 56 años: el abrazo con su hija, el beso con Corcho Rodríguez y diversión con amigos

El emotivo reencuentro de los hijos de Benjamín Vicuña con los más pequeños Magnolia y Amancio: la tierna foto

Osvaldo Laport reveló el motivo por el que nunca se casó con Viviana Sáez tras 47 años de amor: “Una nueva página”

INFOBAE AMÉRICA

Científicos revelaron “átomo por átomo” cómo funciona una enzima clave para la naturaleza

Científicos revelaron “átomo por átomo” cómo funciona una enzima clave para la naturaleza

Ataque terrorista en Cisjordania: al menos cuatro heridos luego de que un palestino atropellara a varios peatones

Niños de 10 años sufren descarga eléctrica al volar cometas en Higüey, República Dominicana

Honduras y Estados Unidos exploran nuevas operaciones militares conjuntas para combatir el crimen organizado

El monitoreo de la Universidad de El Salvador evalúa riesgos de cianobacterias en dos lagunas de San Vicente