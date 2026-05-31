Genética, lugar de residencia y edad biológica: el vínculo que reveló una investigación internacional

Las personas de ascendencia asiática oriental mostraron una mayor edad biológica si residían fuera de Asia, mientras que el patrón fue inverso en europeos fuera de Europa (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Puede el lugar donde vivimos influir en la velocidad con la que envejecen nuestras células? Una investigación liderada por la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford sugiere que sí. El estudio, realizado con 322 personas sanas de Europa, Asia Oriental y Asia Meridional, encontró que residir en un continente distinto al de los ancestros se asocia con cambios medibles en el metabolismo, el microbioma intestinal y la edad biológica, según informaron Deutsche Welle y Stanford Medicine.

A diferencia de la edad cronológica, que se mide por los años transcurridos desde el nacimiento, la edad biológica intenta reflejar el verdadero estado de envejecimiento de las células y los tejidos. En este punto, los investigadores detectaron una diferencia llamativa: las personas de ascendencia asiática oriental que vivían fuera de Asia tendían a presentar una edad biológica más elevada que quienes permanecían en la región.

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En cambio, entre los participantes de ascendencia europea se observó el efecto inverso. Quienes residían fuera de Europa mostraban una edad biológica más baja que aquellos que seguían viviendo en el continente, según datos difundidos por Stanford Medicine.

Qué midió el estudio y por qué la genética no “se borra” al mudarse

Algunas señales biológicas, como la exposición a patógenos o el riesgo cardiovascular, persistieron en los participantes según su ascendencia, independientemente del lugar de residencia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo se publicó en la revista científica Cell y usó un enfoque “multiómico”, que integra distintas capas de información biológica. En lugar de centrarse solo en el ADN, el equipo combinó datos de proteínas, lípidos, metabolitos y microorganismos intestinales para trazar un perfil de cómo interactúan la herencia y el entorno, según describió Stanford Medicine.

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La lógica del diseño fue comparar a personas con la misma ascendencia genética que residían en continentes distintos. Con esa estrategia, los investigadores buscaron separar —hasta donde lo permiten los datos— qué rasgos se asociaban de manera más estable a la ascendencia y cuáles parecían moverse con la geografía, de acuerdo con Deutsche Welle.

En los resultados, la ascendencia mostró una huella persistente. Por ejemplo, participantes de origen sudasiático exhibieron señales biológicas compatibles con mayor exposición a patógenos; individuos de ascendencia europea presentaron mayor diversidad del microbioma intestinal y niveles elevados de metabolitos asociados a riesgo cardiovascular; y el grupo de ascendencia asiática oriental mostró patrones distintivos en rutas del metabolismo de grasas, según Deutsche Welle y Stanford Medicine.

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Varios de esos rasgos se mantuvieron incluso cuando las personas vivían lejos del continente asociado a sus ancestros, lo que refuerza la idea de que ciertos perfiles no cambian de manera automática con una mudanza.

Edad biológica, microbioma y el impacto del lugar donde se vive

Los resultados sugieren que la medicina de precisión debe considerar la interacción entre genética heredada y los factores ambientales del entorno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La geografía, sin embargo, también dejó señales medibles. Stanford Medicine informó que residir fuera del continente de origen se asoció con cambios importantes en redes metabólicas y lipídicas, incluidas vías vinculadas a colesterol, ácidos biliares y ácido araquidónico, además de modificaciones selectivas en el microbioma intestinal.

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En términos prácticos, el hallazgo sugiere que el ambiente —desde dieta y estilo de vida hasta exposición ambiental— puede reconfigurar parte del funcionamiento biológico, aunque no elimine la marca de la ascendencia.

El punto más sensible del estudio fue el vínculo entre geografía y envejecimiento biológico. Según Deutsche Welle y Stanford Medicine, el análisis sugirió que el lugar de residencia se asoció con una aceleración o desaceleración de la edad biológica, pero en direcciones diferentes según la ascendencia: las personas de ascendencia asiática oriental tendieron a mostrar una edad biológica mayor cuando vivían fuera de Asia, mientras que en los participantes de ascendencia europea se observó el patrón inverso al residir fuera de Europa.

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Los investigadores también encontraron indicios de una posible conexión entre el intestino y los procesos vinculados al envejecimiento celular. Según Stanford Medicine, el análisis detectó una asociación entre un microorganismo presente en el microbioma intestinal y la expresión de un gen relacionado con la telomerasa, una enzima clave para la estabilidad y longevidad de las células.

Esta interacción estaría mediada por una molécula lipídica llamada esfingomielina. Aunque el hallazgo no demuestra una relación de causa y efecto, abre una nueva línea de investigación sobre cómo determinados perfiles del microbioma podrían influir en mecanismos moleculares asociados al envejecimiento.

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En cuanto a implicancias, los investigadores plantearon que estos resultados podrían aportar a la medicina de precisión: diagnósticos, prevención y tratamientos más ajustados a la diversidad de poblaciones y a la interacción entre genética y entorno, según Stanford Medicine y Deutsche Welle.