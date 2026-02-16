Cómo se hizo el primer trasplante de cara a partir de una donante que recibió eutanasia

DR. ALBERTO SANDIUMENGE – Infobae en Vivo

En una entrevista exclusiva con Infobae en vivo, el doctor Alberto Sandiumenge, coordinador de programas de Donación y Trasplantes del Hospital Vall d’Hebron, explicó los detalles del primer trasplante de cara realizado a partir de una donante que había recibido la eutanasia.

“Este tipo de procedimiento tiene dos vertientes muy importantes: la complejidad técnica y el componente ético, ya que la donante eligió donar sus órganos tras acceder a la prestación de ayuda a morir”, subrayó Sandiumenge.

El especialista dialogó con Nacho Girón y Luciana Rubinska y resaltó la singularidad de la intervención: “Solo 20 centros médicos en el mundo realizan trasplantes de cara. En este caso, además, la donante fue una paciente que accedió a la eutanasia, lo que permitió un abordaje diferente y un protocolo específico”.

El caso de Carme y la innovación médica del Vall d’Hebron

Carme, receptora del primer trasplante de cara del mundo de una donante que había solicitado la muerte asistida, posa para una foto con el equipo de cirugía del Hospital Vall d'Hebron, en Barcelona (Hospital Vall d'Hebron/Handout vía REUTERS)

Carme, la paciente trasplantada, sufrió una grave desfiguración facial a raíz de una infección bacteriana que derivó en necrosis.

“Ella está muy bien, lleva una vida bastante normal, aunque continúa con fisioterapia y rehabilitación. Todavía le queda mucho camino, pero esta intervención le permitió recuperar funciones básicas como comer y hablar”, contó Sandiumenge.

El hospital barcelonés, reconocido por su liderazgo en cirugía reconstructiva, realizó ya tres de las seis operaciones de este tipo practicadas en España, de un total de 54 en todo el mundo.

Carme, la paciente trasplantada. (Vall d'Hebron)

La intervención, que requirió la participación de un centenar de profesionales, consistió en un trasplante parcial que incluyó la nariz y la boca. “No era solo una cuestión estética. La paciente no podía salir de su casa ni alimentarse con normalidad. El trasplante supuso un riesgo vital, pero le devolvió la posibilidad de integrarse socialmente”, remarcó Sandiumenge.

El proceso de selección y los criterios éticos en la donación

La donante, tras optar por la eutanasia, manifestó su voluntad de donar órganos y tejidos, incluyendo el rostro. “En España, desde 2021, la ley permite la prestación de ayuda a morir. En este caso, la donante realizó un acto de generosidad inmenso, permitiendo que otra persona reciba una segunda oportunidad”, sostuvo la doctora Elisabeth Navas, coordinadora médica de Donación y Trasplantes de Vall d’Hebron en una nota en Infobae.

La intervención exigió estrictos criterios médicos, psicológicos y antropomórficos, destacándose por la compatibilidad entre donante y receptora, así como por la nueva dimensión ética habilitada por la legislación española vigente desde 2021 (imagen ilustrativa Infobae)

Para la intervención se requería compatibilidad de sexo, grupo sanguíneo y similitud en medidas antropomórficas de la cabeza. “Se hace un estudio tridimensional digital para adaptar la sección trasplantada a la estructura ósea de la receptora”, agregó Sandiumenge.

La evaluación del candidato incluye aspectos médicos y psicosociales. “Analizamos la capacidad de adaptación, afrontamiento y adherencia al tratamiento. Se tiene en cuenta el apoyo sociofamiliar y el estado cognitivo, además de los antecedentes psiquiátricos”, detallaron las doctoras María Sonsoles Cepeda y Sara Guila Fidel, responsables de los equipos de psiquiatría y trabajo social.

Desafíos y futuro de los trasplantes de cara

El doctor Sandiumenge aclaró que no existe una lista de espera general para este tipo de operaciones: “Cada caso es evaluado por un equipo multidisciplinario, y todo depende de la existencia de un donante compatible que acepte este tipo de donación”.

Respecto a las posibilidades técnicas, señaló: “En principio, se busca la mayor similitud posible entre donante y receptor, especialmente en color de piel y sexo. La identidad facial es fundamental y no todos los donantes aceptan ceder este tejido”.

El procedimiento se realiza solo en centros altamente especializados, y España se posiciona como referente en la materia. “El hecho de que la donante haya recibido la eutanasia marca un antes y un después en la historia de la medicina”, concluyó Sandiumenge.

