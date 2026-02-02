El Vall d’Hebron realiza el primer trasplante de cara a partir de una donante que había recibido la eutanasia

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona marca un hito en la historia de la medicina al realizar el primer trasplante de cara del mundo a partir de un donante.

El Hospital Vall d’Hebron ha realizado con éxito el primer trasplante de cara del mundo a partir de una donante que recibió la eutanasia. Es la tercera de estas operaciones que ha realizado el centro médico, de un total de 6 practicadas en España y 54 en todo el mundo.

El trasplante de cara es una compleja operación para la que solo 20 centros de todo el mundo están preparados. Realizada por primera vez hace 20 años en el Hospital de Amiens, Francia, con una reconstrucción parcial del rostro para Isabelle Dinoire, esta intervención marcó el inicio de una carrera médica y científica cuyo objetivo ha sido perfeccionar una de las intervenciones más complejas dentro de la cirugía reconstructiva.

En España, el propio Vall d’Hebron realizó en 2010 el primer trasplante total, después de que los dos primeros parciales se hubieran practicado ya en Valencia y Sevilla en el año 2009. Desde entonces, el hospital barcelonés se ha situado en la vanguardia de este tipo de cirugía, sumando logros como ser el primero en utilizar tejido proveniente de donantes en asistolia controlada o, como en esta ocasión, adaptar el procedimiento a una donante que había optado por la eutanasia y donado su rostro.

“El trasplante de cara es una cirugía funcional. Son pacientes con desfiguración facial grave a consecuencia de enfermedades, quemaduras o defectos congénitos que afectan a funciones vitales básicas”, ha expuesto el doctor Joan-Pere Barret y Nerín, jefe de Cirugía Plástica y Quemados.

Una segunda oportunidad para Carme

Carme, la paciente trasplantada. (Vall d'Hebron)

Un centenar de profesionales han intervenido en la operación de Carme, una mujer cuyo rostro quedó gravemente desfigurado por una infección bacteriana, que derivó en una importante necrosis. Según ha contado la propia afectada a los medios, vivía día a día con grandes limitaciones para alimentarse y respirar, a lo que se suma el impacto estético y emocional.

Carme ha recuperado ahora su vida gracias a una generosa donante que recibió la prestación de ayuda a morir. “Los donantes y sus familias siempre llevan a cabo un acto inmenso de generosidad y altruismo, pero este caso además demuestra un grado de madurez que deja sin palabras. Alguien que ha decidido dejar de vivir dedica una de sus últimas voluntades a una desconocida y le da una segunda oportunidad de esta magnitud”, ha expresado la doctora Elisabeth Navas, coordinadora médica de Donación y Trasplantes del Vall d’Hebron.

En este caso, Carme requería un trasplante de cara tipo I, es decir, de la parte central del rostro. “El trasplante de cara es individuo dependiente y valoramos caso por caso. Hacemos un protocolo específico, a medida, aportando nuestra experiencia y ser pioneros en donación y trasplante”, ha añadido el doctor Alberto Sandiumenge, coordinador de programas de Donación y Trasplantes del Vall d’Hebron.

Para realizar estas operaciones, donante y receptor deben compartir sexo, grupo sanguíneo y presentar unas medidas antropomórficas de la cabeza similares. La evaluación del candidato a recibir un trasplante de cara incluye a profesionales de psiquiatría, psicología y trabajo social. “Se evalúa si el candidato o candidata a un trasplante de cara cumple los criterios para la intervención, más allá de los criterios puramente médicos. La valoración de su capacidad de adaptación, afrontamiento, expectativas y adherencia al tratamiento. Se tienen en cuenta los antecedentes psiquiátricos, el apoyo sociofamiliar y su estado cognitivo, entre otros aspectos”, han explicado la doctora. María Sonsoles Cepeda y la doctora Sara Guila Fidel, encargadas de los equipos de psiquiatría, psicología y trabajo social.

Una vez obtenidos los permisos para llevar a cabo el procedimiento, se elabora un modelo tridimensional digital a partir de un TAC, que ayuda a los profesionales a entender cómo llevar a cabo la cirugía. Tras la intervención, la paciente estuvo un mes ingresada, primero en la UCI de la Unidad de Quemados y después en Planta del Hospital de Traumatología, Rehabilitación y Quemados. Posteriormente, Carme pasó a la rehabilitación facial, para recuperar la movilidad en los músculos implantados y poder realizar acciones como masticar, gesticular o hablar.