La obesidad incrementa hasta un 70% el riesgo de fallecer por infecciones

El estudio internacional revela que la obesidad aumenta en un 70% el riesgo de hospitalización o muerte por infecciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según información publicada por The Guardian, a partir de una investigación científica internacional, las personas con obesidad enfrentan un riesgo considerablemente mayor de hospitalización o fallecimiento a causa de infecciones.

El medio británico da a conocer los hallazgos de un extenso estudio realizado bajo el respaldo financiero de Wellcome, el Medical Research Council y el Research Council of Finland. .

Este proyecto científico se propuso evaluar cómo la obesidad influye en la gravedad y las consecuencias de las infecciones en adultos. Para ello, se examinaron datos de 67.000 adultos en Finlandia y 470.000 personas del UK Biobank. El seguimiento de los participantes se extendió entre 13 y 14 años, permitiendo observar de cerca la evolución de la salud de los individuos a lo largo del tiempo.

El parámetro central del análisis fue el índice de masa corporal (IMC), que permite clasificar el peso en relación con la altura y es ampliamente utilizado en investigaciones sobre obesidad. La definición de obesidad empleada en el estudio fue un IMC igual o superior a 30.

Para efectos comparativos, el grupo de referencia estuvo compuesto por personas con un IMC considerado saludable, es decir, entre 18,5 y 24,9. Esta segmentación permitió identificar diferencias notables en la incidencia y gravedad de las infecciones entre ambos grupos.

Un índice de masa corporal igual o superior a 30 identifica a las personas con obesidad dentro del análisis científico sobre infecciones

Uno de los resultados centrales de la investigación indica que las personas con obesidad presentan un 70% más de probabilidad de ser hospitalizadas o morir a causa de infecciones en comparación con quienes tienen un peso saludable. Esta diferencia subraya una desigualdad relevante en materia de salud y pone de relieve la necesidad de abordar la obesidad como un problema integral.

El estudio, reportado por The Guardian, estima también que uno de cada 10 fallecimientos globales vinculados a infecciones podría estar relacionado con la obesidad. Este dato representa aproximadamente el 10% de las muertes asociadas a infecciones y da cuenta de la magnitud del problema a nivel mundial.

En cifras absolutas, los investigadores calcularon que la obesidad es ya un factor presente en hasta 600.000 de los 5,4 millones de muertes anuales por enfermedades infecciosas en todo el mundo, lo que equivale al 11% de los casos.

Este dato resalta el impacto global de la obesidad, más allá de las enfermedades crónicas habitualmente asociadas como la diabetes o las patologías cardiovasculares.

La obesidad se vincula con hasta el 11% de los 5,4 millones de muertes anuales por enfermedades infecciosas en todo el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra observación importante es que el riesgo de complicaciones graves o muerte por infecciones no se distribuye de modo uniforme: el peligro aumenta conforme lo hace el peso corporal. Esta relación progresiva refuerza la importancia de analizar la obesidad como un espectro de riesgo y no simplemente como una condición binaria.

Respecto a los mecanismos biológicos subyacentes, la investigación plantea la hipótesis de que la obesidad podría debilitar el sistema inmune, lo cual limitaría la capacidad del organismo para combatir infecciones.

Aunque aún se requieren más estudios para esclarecer los mecanismos exactos, se apunta a la inflamación crónica y la alteración de las respuestas inmunitarias como factores relevantes.

El informe también destaca los avances en tratamientos farmacológicos: los fármacos GLP-1 utilizados para perder peso han mostrado un efecto positivo en la reducción del riesgo de infecciones graves. Aunque estos medicamentos no son una solución universal, su uso podría complementar otras estrategias para disminuir la vulnerabilidad de las personas con obesidad.

El riesgo de complicaciones y mortalidad por infecciones se incrementa progresivamente con el aumento del peso corporal

En definitiva, el crecimiento mundial de la obesidad representa un reto creciente para los sistemas de salud. El estudio advierte que, si no se implementan políticas de prevención y control, la cantidad de personas expuestas a complicaciones graves por infecciones continuará aumentando, amplificando el impacto negativo de esta tendencia.

En este contexto, los autores del trabajo y expertos consultados por The Guardian enfatizan la necesidad de políticas públicas que faciliten el acceso a una alimentación saludable, fomenten la actividad física y garanticen recursos para la prevención de enfermedades. Estas medidas serían clave para reducir la prevalencia de la obesidad y proteger a la población de las complicaciones infecciosas asociadas.

Adicionalmente, se recomienda que las personas con obesidad mantengan al día su vacunación como medida preventiva. El mayor riesgo de hospitalización o muerte hace que estar protegido contra enfermedades infecciosas comunes tenga un valor especial para este grupo.

Especialistas recomiendan vacunación al día, acceso a alimentación saludable y actividad física para reducir el impacto sanitario de la obesidad

Pese a la amplitud de la muestra y la duración del seguimiento, los autores subrayan que se trata de un estudio basado en datos observacionales, lo que impide probar una relación de causalidad directa entre obesidad e infecciones graves o mortales. Diversos factores pueden influir en los resultados y es necesario tenerlos en cuenta antes de sacar conclusiones definitivas.

Finalmente, se advierte sobre la necesidad de interpretar con cautela los cálculos globales. Aunque las cifras muestran una tendencia clara, las diferencias entre países, sistemas de salud y condiciones socioeconómicas pueden modificar el impacto real de la obesidad en la mortalidad por infecciones.