Hospital Nacional de Niños en Costa Rica alerta sobre intoxicaciones pediátricas por paraquat

La mayoría de intoxicaciones pediátricas por paraquat ocurrieron de forma accidental debido al almacenamiento inseguro o acceso libre al herbicida tóxico. (Imagen ilustrativa Infobae)

El Hospital Nacional de Niños y el Centro Nacional de Control de Intoxicaciones advirtieron sobre el riesgo del paraquat en la población pediátrica tras identificar 18 intoxicaciones en menores de 12 años entre 2023 y mayo de 2026, una alerta que cobra peso porque en lo que va de 2026 ya se registraron un fallecimiento y un caso grave vinculado al trasvase del herbicida a una botella de refresco.

De acuerdo con el CNCI, entre 2023 y mayo de 2026 se registraron 418 casos de intoxicación por paraquat en total, de los cuales 18 casos correspondieron a menores de 12 años. Hasta el 23 de mayo de 2026, el organismo documentó cuatro casos pediátricos en niños de entre tres y 11 años.

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El desglose anual informado por el CNCI muestra siete casos en 2023, dos en 2024, cinco en 2025 y cuatro en 2026 de forma parcial. En menos de un mes de este año ocurrieron los dos episodios que activaron la advertencia más urgente: una muerte y una intoxicación grave por ingestión de producto que había sido pasado a un envase de bebida.

“Hacemos un llamado a los padres de familia y cuidadores para que brinden a los niños un cuidado responsable y hagan del hogar y de su entorno, un lugar seguro”, dijo el doctor Carlos Jiménez Herrera, director general del hospital pediátrico.

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El médico agregó que “el paraquat es un plaguicida altamente tóxico, por lo que debe almacenarse de forma segura para que los niños no tengan acceso al producto”.

Entre 2023 y mayo de 2026 se registraron 418 intoxicaciones por paraquat, de las cuales 18 afectaron a menores de 12 años en zonas agrícolas del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trasvase a envases de bebidas aparece entre los factores prevenibles más graves

La doctora Viviana Ramos Rodríguez, directora del CNCI, explicó que las intoxicaciones pediátricas por paraquat “son poco frecuentes en términos absolutos, pero representan un problema de alto impacto sanitario por la toxicidad extrema del producto”.

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También advirtió: “Esta situación es muy preocupante. Si bien el número de casos no es alto, lo más alarmante es el potencial de letalidad del paraquat y la presencia repetida de factores prevenibles”.

Según Ramos, la causa predominante en los casos pediátricos ha sido accidental. La especialista precisó que esos eventos no deben entenderse como inevitables, porque en varios expedientes aparecen condiciones prevenibles como el acceso libre al producto, el almacenamiento inseguro, la exposición en zonas fumigadas, el contacto con tierra, frutas o zacate contaminado, el uso de recipientes contaminados y el trasvase a envases de bebidas.

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La ruta de exposición más frecuente ha sido la ingestión, seguida por la inhalación, según el CNCI. Ramos indicó que la mayoría de los casos registrados entre 2023 y 2025 fueron leves, aunque remarcó que con paraquat incluso exposiciones pequeñas pueden derivar en cuadros graves.

“Esto obliga a comunicar el riesgo de forma clara: en paraquat, pocos casos pueden traducirse en desenlaces devastadores”, señaló la directora del CNCI. Esa es la razón central de la alerta: una pequeña cantidad del herbicida puede provocar intoxicaciones severas, sobre todo cuando se ingiere.

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El paraquat, un herbicida de uso agrícola, puede provocar lesiones graves en boca, esófago y estómago e incluso causar falla multiorgánica en niños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El herbicida es de uso agrícola y puede causar falla multiorgánica

El paraquat es un herbicida utilizado en agricultura para eliminar malezas. Según la información difundida por el Hospital Nacional de Niños y el CNCI, no es un producto de uso doméstico y solo debe ser manipulado por personas capacitadas, con apego estricto a las indicaciones de seguridad del fabricante y a la normativa vigente.

Las autoridades sanitarias señalaron que se trata de un producto de alta peligrosidad toxicológica, en especial por vía oral. En niños, el riesgo aumenta porque pueden confundirlo con bebidas, jugar en áreas recién fumigadas o entrar en contacto con envases contaminados.

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Una de las prácticas más peligrosas identificadas por las autoridades es el trasvase del producto a botellas de refresco, agua, jugo u otros recipientes de consumo. Esa acción puede hacer que un niño lo identifique como una bebida y lo ingiera.

Según la información oficial, el paraquat puede causar lesiones en la boca, el esófago y el estómago. En los cuadros más graves puede provocar falla multiorgánica y la muerte.

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La distribución geográfica de los casos sugiere, según el CNCI, una relación importante con zonas agrícolas o periagrícolas, en particular en Puntarenas, Alajuela, Limón y Guanacaste.

Las autoridades recomendaron no trasvasar plaguicidas, conservarlos en su envase original con etiqueta visible, guardarlos bajo llave y fuera del alcance de niños, no reutilizar recipientes o utensilios que hayan contenido paraquat, impedir el juego infantil en áreas recientemente fumigadas y reforzar la supervisión en hogares, fincas y zonas agrícolas.

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Ante cualquier sospecha de exposición, las autoridades pidieron buscar atención médica inmediata y contactar al Centro Nacional de Control de Intoxicaciones en el 800-INTOXICA, 800-4686-9422.