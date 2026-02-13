Cómo los gestos cotidianos de afecto en la pareja mejoran la salud cardiovascular, según expertos

Estudios recientes reunidos por expertos muestran que las manifestaciones diarias de cariño no solo fortalecen el bienestar emocional, sino que también generan beneficios fisiológicos concretos en el organismo, ayudando a crear un entorno más saludable para el corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas de UT Health Austin destacan que el amor ejerce impactos medibles en la salud: “Las investigaciones confirman que los vínculos afectivos contribuyen al bienestar mental y físico”.

En ese sentido, el vínculo entre el afecto y la salud cardiovascular tiene un rol tangible: manifestaciones diarias de cariño como besos, abrazos, caricias y palabras amables pueden producir beneficios medibles en el corazón, según un reciente documento conjunto de la Sociedad Argentina de Cardiología y la Fundación Cardiológica Argentina.

De cara al Día de los Enamorados, las entidades subrayan que estas expresiones concretas de amor ayudan a propiciar un entorno fisiológico más favorable y estable para el órgano que, tradicionalmente, simboliza el amor.

Estas conclusiones no son una metáfora ni una simplificación romántica. Distintos estudios recientes, reunidos y revisados en el informe difundido por ambas instituciones, detallan cómo los gestos de afecto reducen la activación de los mecanismos de estrés.

Los gestos cotidianos de afecto como besos, abrazos y palabras amables tienen un impacto medible en la salud cardiovascular, ya que contribuyen a reducir los niveles de hormonas del estrés y a mantener cifras de presión arterial más favorables en la vida diaria, según especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae).

"Estudios en fisiología del estrés han demostrado que los vínculos emocionales positivos ayudan a disminuir la liberación sostenida de hormonas como el cortisol y la adrenalina, lo que se asocia con cifras de presión arterial más favorables y menor sobrecarga para el corazón. En términos simples, el corazón trabaja en un entorno más sano. Esto no reemplaza hábitos saludables ni controles médicos, pero suma un componente protector que la ciencia hoy puede medir", escriben.

Los efectos no solo surgen de situaciones excepcionales, sino de rutinas cotidianas. Los besos, por ejemplo, generan cambios inmediatos en la química del cuerpo. Datos citados en el documento indican que, durante un beso afectuoso, se activan áreas cerebrales vinculadas al placer y la conexión emocional, promoviendo la liberación de oxitocina y endorfinas. Tan solo unos minutos pueden “favorecer la regulación del pulso” y disminuir la presión arterial. En parejas con vínculos cercanos y demostrativos, se registran perfiles de presión arterial más estables a lo largo del tiempo.

No se trata solo de besos: los abrazos también ofrecen ventajas medibles para la salud cardiovascular. La literatura científica documenta que un abrazo de al menos 20 segundos puede producir una reducción transitoria de entre 5 y 10 mmHg en la presión arterial.

Los besos afectuosos activan áreas cerebrales vinculadas al placer y la conexión emocional, promoviendo la liberación de oxitocina y endorfinas, sustancias que ayudan a disminuir la presión arterial y a crear un entorno fisiológico más estable para el corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Para dimensionarlo: investigaciones epidemiológicas indican que reducciones de apenas 5 mmHg en la presión sistólica, mantenidas en el tiempo, se asocian con descensos significativos en el riesgo de eventos cardiovasculares mayores. Pequeños cambios, repetidos a diario, generan efectos acumulativos relevantes”, repasan.

Según investigaciones especializadas sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el contacto físico sostenido durante un abrazo tiende a estabilizar el pulso y mejorar el equilibrio del sistema nervioso autónomo sobre el corazón. Se trata de ajustes casi imperceptibles para la persona, pero complejos y valiosos desde la perspectiva clínica.

Los expertos recuerdan que las caricias suaves cuentan con un soporte fisiológico: existen fibras nerviosas específicas que, cuando se activan durante el tacto afectivo, envían señales conectadas a áreas cerebrales encargadas de moderar las emociones y la respuesta al estrés. Al recibir estos estímulos, se reduce la actividad del sistema simpático (asociado al aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial), mientras que el sistema parasimpático (vinculado al reposo y la recuperación) gana predominio. Los vasos sanguíneos, de este modo, pueden relajarse con más facilidad y permitir una circulación más eficiente.

Un abrazo de al menos 20 segundos puede producir una reducción transitoria de entre 5 y 10 mmHg en la presión arterial, y si este pequeño cambio se repite a diario puede asociarse a un menor riesgo de eventos cardiovasculares mayores con el paso del tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las manifestaciones verbales de apoyo también tienen un impacto directo. Grandes estudios poblacionales citados en el documento consideran a las personas “que se sienten queridas, valoradas y acompañadas” como sujetos con mejor control de presión arterial y frecuencia cardíaca en reposo, además de mayor apego a conductas saludables. El documento subraya: “El organismo responde a la calidad de los vínculos como si recibiera una señal constante de seguridad.”

Los especialistas suman: “Entre los mediadores biológicos de estos efectos se encuentra la oxitocina, ampliamente estudiada por su papel en el apego y la confianza. Trabajos en fisiología cardiovascular muestran que esta hormona participa en mecanismos de regulación del estrés, en la mejoría de la función vascular y la modulación de la inflamación. Su liberación durante interacciones afectivas forma parte de una red de respuestas que ayudan al corazón a trabajar en un entorno más equilibrado”.

Para los autores del documento, lo más alentador es que estos beneficios están al alcance de todos: "No se necesitan situaciones extraordinarias: un beso al despedirse, un abrazo al reencontrarse, una caricia durante una conversación, una palabra dicha con ternura. Son gestos simples que, como muestran distintas líneas de investigación, influyen en variables biológicas reales cuando forman parte habitual de la vida cotidiana".

Además, la vida sexual activa y satisfactoria aporta beneficios hipotéticos similares. El texto puntualiza que el sexo es, en sí mismo, una forma de actividad física moderada que, en personas sin restricciones médicas, contribuye tanto al bienestar general como a la salud cardíaca.

El sexo, entendido como una forma de actividad física moderada, aporta beneficios similares al bienestar general y la salud del corazón en personas sin restricciones médicas, integrándose así al conjunto de gestos cotidianos de afecto con impacto fisiológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto positivo de los gestos de afecto no se limita a las relaciones interpersonales. La Fundación Cardiológica Argentina enlaza la capacidad de cuidarse a uno mismo con mejoras sustanciales en los indicadores cardiovasculares. Adoptar hábitos saludables, gestionar el estrés, atender el bienestar emocional y responder a las señales del organismo son aspectos del llamado “amor propio” que también pueden medirse desde la ciencia. Personas que priorizan su salud física y emocional suelen presentar mejores valores de presión arterial, frecuencia cardíaca y mayor adhesión a conductas de prevención durante el seguimiento epidemiológico.

El autocuidado, así, emerge como un factor protector medible. Según destaca el documento, “el cuidado del corazón comienza tanto en los vínculos afectivos como en la relación que cada persona establece consigo misma”. Este enfoque amplía el horizonte de la prevención al contemplar tanto el entorno social y emocional como el propio accionar.

La Fundación Cardiológica Argentina sostiene: “Demostrar cariño no solo fortalece los vínculos, también ayuda al bienestar de nuestro corazón. Porque cada gesto de amor, por pequeño que parezca, también puede ser un gesto de salud.”

Ambas entidades recalcan que el corazón, lejos de limitarse a un símbolo, es un órgano que, en términos estrictamente biológicos, se nutre de la calidad y constancia de los vínculos positivos. Poco a poco, la ciencia va delimitando los caminos fisiológicos por los que el amor, en todas sus formas, actúa como un estímulo concreto sobre la base del bienestar cardíaco.