La variedad en la rutina e intensidad de actividades físicas es más eficaz que centrarse en una sola modalidad

La imagen muestra a tres personas realizando diferentes actividades físicas: un hombre trotando al aire libre, una mujer nadando en una piscina y otra mujer ejercitándose con banda elástica en un gimnasio. Estas prácticas reflejan la importancia de la variedad en el entrenamiento para mantener un estilo de vida saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diversidad en la intensidad y frecuencia de las actividades físicas cotidianas puede marcar la diferencia en la salud y la longevidad, según una investigación de la Harvard T. H. Chan School of Public Health.

El estudio, publicado el 20 de enero de 2026 en la revista BMJ Medicine y citado por Le Monde, revela que modificar tanto la intensidad como la frecuencia de la actividad física reduce el riesgo de mortalidad, incluso en personas que inician con rutinas de bajo esfuerzo.

La investigación, una de las más amplias en su tipo, se apoyó en datos recogidos durante casi tres décadas entre profesionales de la salud en Estados Unidos.

Para este trabajo, los científicos analizaron los datos de dos cohortes emblemáticas: el Nurses’ Health Study, en el que participaron 70.725 mujeres, y el Health Professionals Follow-Up Study, que incluyó a 40.742 hombres.

Todos los participantes estaban sanos al inicio de la investigación. Cada dos o tres años, los voluntarios reportaron sus rutinas de ejercicio y hábitos cotidianos, lo que permitió a los especialistas de Harvard comparar estos perfiles con los registros de mortalidad a lo largo de 30 años, como lo informó Le Monde.

Los resultados demostraron que cualquier tipo de ejercicio regular se asocia con una reducción del riesgo de mortalidad, con efectos que varían entre el 4% y el 17%.

Este beneficio se observó tanto en actividades de baja como de alta intensidad, desde caminar a paso rápido hasta correr o practicar ejercicios de fuerza muscular.

Diversificar la intensidad y el tipo de actividad física facilita la adherencia a largo plazo y multiplica los beneficios (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Incluso los incrementos mínimos en la actividad física muestran un impacto positivo en la salud”, indicó el equipo de Harvard según recogió Le Monde.

Una de las principales conclusiones del estudio es la importancia de variar tanto la intensidad como la modalidad del ejercicio.

Los investigadores identificaron que alternar entre diferentes actividades, como caminar, trotar o realizar ejercicios de fuerza, potencia el impacto positivo sobre la salud. “Mezclar modalidades e intensidades es más beneficioso que centrarse en un solo tipo de actividad”, puntualizaron los autores a Le Monde.

El análisis sostiene que la combinación de ejercicios contribuye de manera más efectiva a la reducción de la mortalidad prematura.

El trabajo ofrece ejemplos concretos que resultan útiles para la población adulta. Caminar al menos 30 minutos diarios, una rutina accesible y fácil de incorporar, se relacionó con una reducción del 17% en la probabilidad de fallecer prematuramente.

Este dato, destacado por el medio citado, ofrece una referencia práctica sobre cómo un cambio sencillo puede generar un efecto cuantificable en la salud.

Cualquier tipo de actividad física regular se asocia con una reducción del riesgo de mortalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación también señala que los beneficios de la actividad física no requieren esfuerzos extremos ni rutinas extenuantes.

Los primeros aumentos, aunque sean pequeños, ya producen mejoras visibles. “El simple hecho de pasar del sedentarismo a incorporar un nivel moderado de ejercicio ya se asocia a mejoras en los indicadores de salud”, remarcaron los especialistas de Harvard, de acuerdo con lo publicado por Le Monde.

Otro aspecto relevante del estudio radica en la constancia. Mantener una frecuencia de ejercicio regular, aunque sea con actividades de baja intensidad, mantiene los beneficios a lo largo del tiempo.

De acuerdo con el análisis reproducido por Le Monde, la clave está en evitar largos periodos de inactividad y buscar la variedad para estimular diferentes sistemas del cuerpo.

En el ámbito de la salud pública, la evidencia recogida por Harvard T. H. Chan School of Public Health refuerza la eficacia de la actividad física como herramienta para la prevención de enfermedades crónicas.

Todo tipo de actividades son validas. Desde caminar a paso rápido hasta correr o practicar ejercicios de fuerza muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio respalda que cualquier modalidad de ejercicio, sin importar su intensidad, ayuda a disminuir la incidencia de patologías como enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer, además de mejorar el bienestar general.

El informe publicado en BMJ Medicine resalta que los efectos positivos aparecen desde los primeros intentos. “Los beneficios se observan desde los momentos iniciales de cada sesión de ejercicio, lo que demuestra que todo movimiento cuenta para incrementar la longevidad y la salud”, detalló Le Monde.

Esta conclusión enfatiza el valor de iniciar y mantener rutinas activas, aun cuando los niveles de esfuerzo sean bajos o las sesiones sean de corta duración.

La investigación de la Harvard T. H. Chan School of Public Health aporta nuevas pruebas a favor de la promoción de hábitos de vida activos y variados.

Diversificar la intensidad y el tipo de actividad física facilita la adherencia a largo plazo y multiplica los beneficios, una recomendación que encuentra respaldo en la experiencia acumulada por miles de profesionales monitoreados durante décadas.