Cómo la galectina 1 revolucionó la investigación oncológica y posicionó a Gabriel Rabinovich en la élite científica

La galectina 1 es clave en el sistema inmunológico y abre nuevas posibilidades para tratar tumores y enfermedades autoinmunes en todo el mundo

Gabriel Rabinovich se consolidó como una de las figuras más destacadas de la ciencia en Argentina, reconocido por el descubrimiento de la galectina 1, una proteína fundamental en el estudio del cáncer y las enfermedades autoinmunes. Daniela Blanco, directora de Salud de Infobae, remarcó en el streaming de Infobae en Vivo que Rabinovich es “una de nuestras mentes brillantes”. La periodista se animó a proyectar: “Me atrevo a decir que va a ser nuestro próximo Nobel, lo digo y que quede grabado: en diez años va a ser un Nobel, en inmunología o en medicina”.

Blanco recordó que fue en los años noventa cuando Rabinovich identificó la galectina 1. Destacó que se trata de “una proteína con un doble sayo, mister Jekyll y Hyde, porque frena o alienta a los linfocitos T, que son los que se ponen en componenda con las células tumorales”. Al respecto, subrayó: “Si buscamos anticuerpos de esa propia galectina, pudieran revertir ese proceso y combatir a las células tumorales”.

La especialista explicó que la comunidad científica argentina “está en la mitad del océano, pero no tan lejos de encontrar la cura”. Afirmó que el panorama del cáncer cambió notablemente: “Diez años atrás, un diagnóstico de cáncer era lapidario. Hoy la ciencia cronifica el cáncer”. Según Blanco, la expectativa de cura está asociada a las terapias dirigidas: “La esperanza de cura y terapéutica eficaz contra el cáncer va a venir de la mano de las terapias dirigidas, las que dañen solo al tumor”.

Al analizar los desafíos para el acceso a los nuevos desarrollos, Blanco señaló: “No creo en la idea del mal de que los laboratorios no quieren la cura. El negocio de la ciencia es el futuro. Vos no podés estar a destiempo del tiempo sociocultural; si vamos a vivir más, el laboratorio tiene que estar ahí, acompañando con medicinas y tratamientos”. Remarcó un aspecto clave: “La accesibilidad es la gran palabra: no funciona la ciencia para ricos. No funcionan cuatro curados de cáncer, funcionan millones”, expuso en Infobae.

Gabriel Rabinovich revolucionó la investigación oncológica con el descubrimiento de la galectina 1 en la década de 1990 en Argentina

El impacto de Rabinovich también se extiende al terreno productivo. Blanco indicó: “Fundó Galtech, la empresa biotecnológica que fusiona tecnología y ciencia para lograr terapias trascendentes como la cura del cáncer”. Añadió: “En ciencia, las patentes que tenemos generan ingresos de divisas a la Argentina. Rabinovich es parte de una generación de científicos que entienden a la ciencia también con un aspecto económico-político”.

Sobre la importancia de la detección precoz, la periodista apuntó: “Los cánceres de mama y próstata, los más prevalentes en la Argentina y la región, son curables si se detectan a tiempo. Todo se pone oscuro cuando hay diagnóstico tardío”. Insistió en la necesidad de los controles médicos: “No es solo diagnóstico, es tratamiento. Hay muchos centros, públicos y privados, donde una noticia a tiempo lo cambia todo”.

En otro tramo del diálogo en Infobae, se debatió el papel de la inteligencia artificial y la disponibilidad de información médica en línea. Blanco manifestó sus reservas: “Tengo mis claroscuros como con la galectina 1. Está bien consultar tecnología, pero pongámosle data y busquemos fuentes confiables. Lo importante es no quedarnos solo con la interacción digital, sino llevar los resultados al médico y sumar la opinión de un profesional”.

Llamó la atención sobre una tendencia que preocupa a la salud pública: “El cáncer bajó la edad, se encuentran casos cada vez más jóvenes. En mama, si hay antecedente directo, hay que hacerse mammografía a los treinta. En próstata, antes se decía a los cincuenta, ahora a los cuarenta”.

Las terapias dirigidas representan la gran esperanza en la lucha contra el cáncer, minimizando daños a células sanas y mejorando la eficacia del tratamiento Galtec / Conicet

En materia de prevención, Blanco subrayó la relevancia de los hábitos saludables desde la infancia: “El sedentarismo, el estrés y la comida chatarra desde edades tempranas son una bomba”. Luego resaltó la importancia del bienestar emocional y la educación: “Si a los chicos les sumamos herramientas para gestionar la ansiedad, meditación y hábitos saludables, vamos a tener adultos más sanos. Uno tiene que actuar con hechos; no hace falta comer quinoa, se puede comer total, pero sí hay que promover opciones saludables”.

Para finalizar, Blanco insistió en la importancia de informarse con responsabilidad, consultando varias fuentes y manteniendo siempre una actitud activa hacia el propio bienestar y el de la comunidad.

La inteligencia artificial debe complementar, y no reemplazar, la consulta médica profesional en el acceso a la información sobre salud y tratamientos oncológicos

