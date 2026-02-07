Ciencia

Un hallazgo clave explicaría la agresividad del glioblastoma, el tumor cerebral maligno más frecuente y agresivo

Un equipo internacional de investigadores identificó un mecanismo molecular que explicaría por qué este tipo de patología oncológica logra evadir los tratamientos convencionales. Cómo este avance podría abrir nuevas perspectivas para terapias más efectivas en casos complejos de adultos

Investigadores de Brown University Health
Investigadores de Brown University Health identifican a miR-181d como regulador clave en la resistencia del glioblastoma al tratamiento (Imagen ilustrativa Infobae)

El glioblastoma es uno de los mayores desafíos de la oncología actual. Clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el tumor cerebral maligno más frecuente y agresivo en adultos, se caracteriza por su crecimiento rápido, la dificultad para extirparlo y una alta tasa de recaída, incluso después de cirugía, radioterapia y quimioterapia.

Ahora, un equipo de investigadores de Brown University Health identificó un mecanismo clave que ayuda a explicar por qué este cáncer es tan resistente y que podría abrir una nueva vía para mejorar su tratamiento.

El estudio señala que el problema no está solo en el tumor como conjunto, sino en la gran diversidad de células que lo componen. Dentro de un mismo glioblastoma conviven células con comportamientos muy distintos, algo así como si en un mismo equipo algunos jugadores siguieran las reglas y otros no. Esta falta de coordinación dificulta que la quimioterapia funcione de manera eficaz.

En la investigación participaron equipos de Brown University Health, la University of Minnesota, VisiCELL Medical Inc., Stanford University y Johns Hopkins University. Los resultados fueron publicados en la revista científica Cell Reports, lo que refleja el interés de la comunidad científica en este nuevo enfoque.

Un tumor con células que juegan distinto

El glioblastoma destaca por su
El glioblastoma destaca por su células heterogéneas, lo que complica el éxito de la quimioterapia y la recaída tras los tratamientos oncológicos convencionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El glioblastoma es el cáncer cerebral más frecuente en adultos y se caracteriza por crecer rápido y adaptarse con facilidad a los tratamientos. Según explican desde Brown University Health, uno de los principales obstáculos es que no hay dos células iguales dentro del tumor.

Clark Chen, director del programa de tumores cerebrales de la institución, explicó que algunas células son sensibles a la quimioterapia y mueren, mientras que otras logran resistir y permiten que el tumor vuelva a crecer. Durante años, los tratamientos se diseñaron pensando en el “promedio” del tumor, sin tener en cuenta estas diferencias internas.

“El enfoque tradicional miraba el tumor como un todo”, señaló Chen. “Nosotros decidimos mirar célula por célula, y eso cambió lo que vimos”.

El rol de un “interruptor” molecular

Ese cambio de mirada permitió identificar a miR-181d, una pequeña molécula conocida como microARN, que cumple un rol central en el comportamiento de las células cancerosas. Para entenderlo de forma sencilla, los investigadores describen a miR-181d como un interruptor que regula cuánta cantidad de una proteína clave produce cada célula.

El estudio publicado en Cell
El estudio publicado en Cell Reports propone que controlar la variabilidad de la proteína MGMT podría aumentar la vulnerabilidad del tumor cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa proteína se llama MGMT y funciona como un sistema de reparación del ADN. Cuando la quimioterapia daña el material genético de las células tumorales, MGMT puede “arreglar” ese daño y permitir que la célula sobreviva. Cuanta más MGMT produce una célula, más resistente se vuelve al tratamiento.

El problema es que dentro del tumor algunas células producen mucha MGMT y otras muy poca. Es como si algunas tuvieran un escudo protector muy fuerte y otras no. Esa diferencia explica por qué, después del tratamiento, siempre quedan células capaces de reiniciar el tumor.

Qué ocurre durante la quimioterapia

El estudio reveló un dato clave: la quimioterapia reduce los niveles de miR-181d dentro del tumor. Al bajar este “interruptor”, aumenta el desorden interno y más células empiezan a producir grandes cantidades de MGMT, volviéndose resistentes.

Cuando los investigadores suministraron miR-181d directamente en el tumor, observaron un efecto distinto: las células comenzaron a comportarse de manera más uniforme y produjeron niveles más similares de la proteína reparadora. En otras palabras, el tumor se volvió menos caótico y más vulnerable al tratamiento.

Una posible estrategia: terapia génica

La propuesta de terapia génica
La propuesta de terapia génica busca estabilizar los niveles de miR-181d para evitar el desarrollo de resistencias en el glioblastoma (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de estos resultados, el equipo propuso una estrategia experimental basada en terapia génica, orientada a estabilizar los niveles de miR-181d dentro del tumor. El objetivo no es eliminar directamente las células cancerosas, sino evitar que desarrollen resistencias tan fácilmente.

Gatikrushna Singh, neurocirujano de la University of Minnesota y colaborador del estudio, señaló que este enfoque representa un avance importante. “Desde el punto de vista clínico, abre la puerta a estrategias que podrían cambiar las reglas del juego para muchos pacientes con glioblastoma”, afirmó.

Desde Brown University Health aclararon que este trabajo se encuentra en una etapa preclínica. Sin embargo, ya permitió diseñar terapias experimentales que buscan comprobar si mantener estables los niveles de miR-181d puede mejorar la eficacia de la quimioterapia.

El hallazgo no propone un tratamiento inmediato, pero sí una nueva manera de pensar el glioblastoma: no como un enemigo uniforme, sino como un sistema desordenado que podría volverse más vulnerable si se logra coordinar el comportamiento de sus células. Para un cáncer tan difícil de tratar, ese cambio de perspectiva podría marcar una diferencia importante a futuro.

