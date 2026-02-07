Un científico argentino presidirá la Sociedad Americana de Microbiología por primera vez

Federico Sisti es el primer investigador en presidir la Sociedad Americana de Microbiología que vive y trabaja fuera de los Estados Unidos. (Conicet)

La historia de la ciencia se construye a partir de descubrimientos, teorías y avances técnicos, pero también a través de gestos institucionales que redefinen quiénes producen conocimiento y desde dónde se lo legitima.

En ese plano, la reciente designación de Federico Sisti como presidente de la Sociedad Americana de Microbiología (ASM) representó mucho más que un reconocimiento personal.

Por primera vez desde su fundación en 1899, la entidad científica más influyente del campo eligió a un presidente que vive y desarrolla su trabajo fuera de Estados Unidos. El dato, que a simple vista parece administrativo, condensó una transformación profunda en la manera en que la ciencia global se piensa a sí misma.

La Sociedad Americana de Microbiología fundada en 1899 reúne a más de 38000 especialistas y eligió por primera vez a un presidente internacional

Sisti, investigador del CONICET en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular (IBBM, CONICET-UNLP), asumirá formalmente el cargo a partir de julio próximo y lo ejercerá durante un período total de tres años. La novedad no radicó solo en su origen geográfico, sino en el mensaje implícito de la decisión: la microbiología, una disciplina clave para abordar los desafíos sanitarios, ambientales y productivos del siglo XXI, necesita ampliar su mirada más allá del mundo anglosajón.

La ASM cuenta con más de 38 mil miembros distribuidos en todo el planeta y reúne a especialistas que investigan desde la resistencia a los antimicrobianos hasta el impacto del cambio climático, pasando por la microbiología industrial, básica y aplicada.

Durante más de un siglo, su conducción permaneció en manos de científicos radicados en Estados Unidos. Esa continuidad se quebró con la elección de un investigador argentino que se formó y trabaja en La Plata, en una universidad pública y dentro del sistema científico nacional.

Un giro histórico para una institución centenaria

El nombramiento de Federico Sisti marcó un giro institucional y reforzó la expansión global de la microbiología más allá del mundo anglosajón (Conicet)

La Sociedad Americana de Microbiología nació a fines del siglo XIX, en un contexto en el que la microbiología comenzaba a consolidarse como disciplina científica. Desde entonces, se convirtió en una referencia ineludible para la producción, evaluación y difusión del conocimiento en el área. Sus revistas científicas forman parte del núcleo de lecturas obligadas para investigadores de todo el mundo, y sus congresos funcionan como espacios de intercambio donde se definen agendas y prioridades.

Que esa institución eligiera por primera vez a un presidente que reside y trabaja fuera de Estados Unidos marcó un punto de inflexión. La decisión se interpretó dentro del CONICET como el inicio de una etapa orientada a profundizar la expansión internacional de la entidad y a consolidar una verdadera comunidad global de microbiólogos.

Sisti asumió el desafío con plena conciencia del peso simbólico del cargo. Según expresó, se trató de “una importante responsabilidad en tanto oportunidad para promover la ciencia argentina y latinoamericana a nivel global”. La frase resumió una visión que atravesó toda su trayectoria académica: la producción de conocimiento de calidad no depende del país de origen, sino de la solidez de los enfoques, la rigurosidad metodológica y la capacidad de inserción en redes internacionales.

La microbiología aborda desafíos clave como resistencia a antimicrobianos cambio climático salud humana producción de alimentos y procesos productivos ( EFE/Raúl Martínez)

El recorrido del investigador dentro de la ASM no comenzó con esta designación. Su vínculo con la entidad se inició durante sus años de formación doctoral y se profundizó a lo largo del tiempo. “La ASM me acompaña desde que comencé mi doctorado, no solo a través de las revistas que edita, que son aquellas que leemos y que publican nuestros trabajos, sino también con cursos y congresos en los que, a pesar de la distancia y los costos, siempre me esforcé por participar”, relató. En 2024 se incorporó a la junta directiva, una experiencia que le permitió conocer desde adentro el funcionamiento y la cultura institucional.

Desde ese espacio, destacó el perfil de la organización y su posicionamiento frente a los debates contemporáneos. Para Sisti, la ASM sostuvo “un compromiso firme con la ciencia basada en evidencia, la defensa del pensamiento crítico, y la promoción de la microbiología como un campo que puede contribuir a la mejora de muchísimos aspectos de la sociedad”. Esa definición explicó, en buena medida, por qué su presidencia se pensó como una oportunidad para reforzar la diversidad de voces y miradas dentro de la disciplina.

El esquema de conducción de la ASM contempla tres etapas consecutivas. Durante el primer año, el elegido ocupa el rol de presidente electo, una figura equiparable a la vicepresidencia. En el segundo tramo, ejerce la presidencia plena, y en el tercero asume como presidente saliente, con funciones de acompañamiento y asesoramiento. Ese formato busca garantizar continuidad institucional y transferencia de experiencia, en una organización que articula intereses científicos, educativos y sociales a escala global.

“Como una de las organizaciones profesionales de ciencias de la vida más grandes del mundo y líder en publicaciones científicas, la ASM es el espacio donde los científicos microbianos pueden conectar, aprender, descubrir y prepararse para el futuro. Conectamos a más de 38.000 miembros y millones de expertos en todo el mundo, aprovechando su ciencia para servir a la humanidad y resolver los desafíos más urgentes de salud pública y global”, explican desde la ASM.

La gestión de Sisti buscará ampliar la participación latinoamericana y transformar esfuerzos individuales en redes colectivas científicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La microbiología como clave para entender el presente

Más allá del impacto institucional de la designación, la figura de Sisti puso en primer plano el papel central de la microbiología en la comprensión de los grandes desafíos actuales. La disciplina estudia a los microorganismos que habitan todos los ambientes del planeta y que influyen de manera decisiva en los sistemas biológicos, muchas veces de forma invisible para la vida cotidiana.

El propio investigador sintetizó esa relevancia al explicar que “su importancia se refleja en múltiples ámbitos: desde el estudio del microbiota intestinal humana, clave para la nutrición, la inmunidad y la salud en general; hasta la fijación biológica de nitrógeno, un proceso esencial para la fertilidad de los suelos y la producción de alimentos”. La cita puso en evidencia la amplitud de un campo que conecta la salud humana con la producción agropecuaria y la sostenibilidad ambiental.

La microbiología también aporta herramientas para identificar los agentes causantes de enfermedades, desarrollar estrategias de control frente a patógenos emergentes y diseñar procesos de biorremediación en ambientes contaminados. En un contexto atravesado por pandemias, crisis climática y demandas crecientes de alimentos, el estudio de los microorganismos dejó de ser un saber especializado para convertirse en un eje estratégico del desarrollo científico.

Sisti se graduó como bioquímico y doctor en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, una institución con una larga tradición en investigación básica y aplicada. Dentro del CONICET se desempeña como investigador independiente en bioquímica y biología molecular, con foco en la salud humana y especialización en microbiología y patogénesis. Su trayectoria combinó formación local, inserción internacional y trabajo sostenido dentro del sistema científico argentino.

Las revistas y congresos de la ASM resultan centrales para la disciplina y acompañaron la formación académica de Sisti desde el doctorado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa combinación resultó clave para su llegada a la presidencia de la ASM. La designación no respondió a un gesto aislado, sino al reconocimiento de una carrera construida en diálogo constante con la comunidad científica global. Al mismo tiempo, funcionó como un mensaje hacia otros investigadores que desarrollan su trabajo fuera de los grandes centros tradicionales de poder científico.

El objetivo central que Sisti planteó para su gestión apuntó a fortalecer la construcción de una comunidad internacional más integrada. La ASM se propuso, desde sus orígenes, crear espacios donde los microbiólogos puedan reunirse, conectarse, aprender y renovar sus agendas de investigación. En ese marco, el nuevo presidente expresó su expectativa de generar un impacto concreto y de incentivar la participación de profesionales de distintas regiones.

“Espero alcanzar un impacto importante durante mi gestión y lograr que más profesionales se acerquen a esta sociedad que cuenta con un andamiaje ideal para que los esfuerzos que muchas veces se realizan de forma individual pasen a ser colectivos y nos llevan a obtener mejores resultados”, concluyó. La afirmación resumió una convicción compartida por amplios sectores de la ciencia contemporánea: los problemas complejos requieren respuestas colaborativas y miradas diversas.

La llegada de un investigador argentino a la presidencia de la Sociedad Americana de Microbiología no solo quebró una tradición centenaria. También abrió una ventana para repensar la circulación del conocimiento científico, el valor de los sistemas públicos de investigación y el lugar de América Latina en la producción de saberes estratégicos.

En ese sentido, la designación de Federico Sisti no fue solo una noticia para el mundo académico, sino un hito que reflejó un cambio de época en la ciencia global.