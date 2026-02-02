Por qué el hambre provoca malhumor: la ciencia explica cómo el cuerpo influye en las emociones

El malhumor relacionado con el hambre depende tanto de la glucosa como de la conciencia de las señales internas del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentirse irritable por no haber comido es una experiencia común para muchas personas. Diversos estudios buscaron explicar por qué el estado de ánimo puede deteriorarse cuando el cuerpo carece de alimento. El fenómeno ocurre en adultos sanos y puede afectar distintas áreas de la vida cotidiana.

Distintos especialistas analizaron cómo el hambre modifica el comportamiento. La observación incluyó a personas de diferentes edades y estilos de vida, en situaciones habituales. Los cambios de ánimo detectados se asociaron no solo a la falta de comida, sino también a la capacidad de las personas para reconocer sus propias señales internas. La investigación se realizó en un entorno controlado y también en condiciones cotidianas, lo que permitió obtener datos representativos.

Los estudios científicos en el mundo animal sirvieron como referencia. En especies como los roedores, el hambre actúa como un motivador que impulsa a los animales a superar obstáculos a cambio de alimento. En la naturaleza, los animales recorren grandes distancias y muestran inquietud ante la falta de energía, lo que sugiere una relación directa entre la necesidad fisiológica y la motivación conductual.

La ciencia demuestra que la interocepción, o capacidad para detectar el hambre, influye en la gestión de las emociones cotidianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre energía, hambre y estado de ánimo

Según el psicólogo Nils Kroemer, de la Universidad de Tubinga, el vínculo entre hambre y malhumor tiene fundamentos tanto fisiológicos como psicológicos. De acuerdo con su estudio publicado en The Conversation, la mayoría de las investigaciones previas en humanos se centraron en personas con trastornos metabólicos o alimentarios. Sin embargo, el trabajo de Kroemer se enfocó en adultos sanos, lo que permitió observar el fenómeno en la vida diaria.

El estudio siguió a 90 adultos durante un mes. Cada participante usó un monitor continuo de glucosa, que registró los niveles de energía a lo largo del día. Esta medición ofreció datos sobre las variaciones de glucosa, el principal combustible para el cuerpo y el cerebro. Además, los participantes completaron registros de estado de ánimo en sus teléfonos, calificando tanto el nivel de hambre como el humor actual.

Los resultados indicaron que el malhumor solo se presentaba cuando las personas eran conscientes de sentir hambre, y no solo por una baja en la glucosa. Quienes lograban identificar sus sensaciones internas experimentaron menos cambios negativos en el ánimo. Este hallazgo sugiere que la percepción consciente del hambre tiene un papel clave en la gestión emocional.

Estudios en adultos sanos revelan que solo quienes reconocen su hambre presentan mayores cambios de ánimo negativos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de la interocepción y el cerebro

De acuerdo con los expertos, existe un mecanismo mental conocido como interocepción, que se refiere a la capacidad de percibir las señales internas del cuerpo. El cerebro detecta la falta de alimento a través de neuronas en el hipotálamo, que registran los periodos prolongados sin ingesta. Posteriormente, la ínsula procesa la sensación consciente de hambre y la vincula con las emociones.

Las personas más hábiles para reconocer estas señales suelen manejar mejor su humor ante la falta de comida. No se trata de evitar el hambre, sino de responder de forma más equilibrada cuando aparece. Según los científicos, esta habilidad ayuda a reducir la aparición de reacciones impulsivas y favorece relaciones más estables con familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Los cambios abruptos de ánimo, provocados por el hambre, pueden llevar a decisiones poco acertadas, como elegir comidas rápidas y energéticas, que suelen ser menos saludables. Por eso, la atención a las necesidades del cuerpo contribuye a mantener la mente en equilibrio y previene un desgaste innecesario, tanto mental como físico.

El cerebro procesa la falta de alimento a través del hipotálamo y la ínsula, conectando la sensación de hambre con las emociones (Imágen Ilustrativa Infobae)

Consejos para reducir la irritabilidad por hambre

De acuerdo con los especialistas citados en La Tercera, mantener horarios regulares de comida puede disminuir los episodios de irritabilidad. Saltarse o retrasar las comidas suele aumentar el hambre y, con ello, la posibilidad de malhumor. Prestar atención a los signos del cuerpo, como cansancio, irritabilidad o falta de concentración, permite actuar antes de que el estado de ánimo se vea afectado.

La actividad física también ayuda a mejorar la percepción de las señales internas y favorece un mejor uso de la energía. Moverse con frecuencia contribuye a que el cuerpo envíe señales más claras sobre cuándo necesita alimento. Los expertos recomiendan combinar una alimentación equilibrada con ejercicio regular para optimizar el bienestar general.

Mantener horarios regulares de alimentación y prestar atención a los signos de hambre previene la irritabilidad y el deterioro del ánimo (Freepik)

Ser más conscientes de las propias necesidades corporales puede evitar reacciones impulsivas y malhumor innecesario. Reconocer cuándo el cuerpo requiere alimento es fundamental para mantener relaciones saludables y tomar mejores decisiones. La ciencia continúa investigando este fenómeno, pero los hallazgos actuales ya ofrecen herramientas prácticas para el día a día.