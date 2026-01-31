La exposición al vapeo ajeno produce compuestos asociados a daños pulmonares

El vapor pasivo de cigarrillos electrónicos contiene radicales libres que pueden dañar el tejido pulmonar de personas expuestas (REUTERS/Henry Romero)

Aunque suelen presentarse como una alternativa menos nociva al tabaco, los cigarrillos electrónicos o vapeadores podrían representar un riesgo también para quienes no los usan. Un estudio preliminar presentado por la Sociedad Química Americana advierte que respirar el vapor de estos dispositivos en espacios compartidos puede favorecer la formación de radicales libres, capaces de afectar el tejido pulmonar.

La investigación fue realizada por científicos de la Universidad de California Riverside, quienes analizaron qué ocurre con los aerosoles del cigarrillo electrónico cuando permanecen suspendidos en ambientes cerrados, como habitaciones o espacios compartidos. El estudio fue publicado en la revista Environmental Science & Technology.

Qué contiene el vapor pasivo

A diferencia del cigarrillo tradicional, el electrónico no produce humo, sino un aerosol. Sin embargo, ese vapor no es inocuo. Según el estudio, contiene una mezcla compleja de sustancias que incluye nanopartículas metálicas y compuestos químicos reactivos llamados peróxidos.

La autora principal del trabajo, Ying-Hsuan Lin, explicó que esta combinación genera un “perfil único de riesgo respiratorio”. En términos simples, el vapor pasivo no es solo aire con aroma: es una mezcla química que puede resultar perjudicial al ser inhalada por personas que se encuentran cerca.

El estudio de la Universidad de California Riverside advierte sobre los riesgos del aerosol del cigarrillo electrónico en ambientes cerrados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los metales detectados se encontraron hierro, aluminio y zinc, además de trazas de plomo, arsénico y estaño, todos conocidos por sus efectos negativos sobre la salud. Cuando estos interactúan con los peróxidos presentes en el aerosol, se forman radicales libres, moléculas inestables que pueden dañar las células.

El problema del “envejecimiento” del aerosol

Uno de los puntos centrales del estudio es que el riesgo aumenta con el tiempo. En ambientes interiores, el aerosol del cigarrillo electrónico puede reaccionar con el ozono presente en el aire. Ese proceso, conocido como envejecimiento químico, incrementa la formación de peróxidos y, en consecuencia, de radicales libres.

El aerosol del vapeador transporta nanopartículas metálicas y peróxidos, compuestos que aumentan la amenaza para la salud respiratoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para simular esta situación, los investigadores liberaron vapor de cigarrillo electrónico en una cámara cerrada con ozono, utilizando líquidos sin nicotina y con un único saborizante. Tras 90 minutos, analizaron las partículas suspendidas en el aire.

Los resultados mostraron que las partículas más pequeñas —llamadas ultrafinas— concentraban mayores cantidades de metales y generaban muchos más radicales libres que las partículas más grandes.

Por qué las partículas ultrafinas son más peligrosas

Las partículas ultrafinas son especialmente preocupantes porque pueden penetrar profundamente en los pulmones y llegar hasta los alvéolos, donde se produce el intercambio de oxígeno. En pruebas de laboratorio, estas partículas generaron hasta cien veces más radicales libres que las de mayor tamaño.

Para evaluar el impacto potencial en el organismo, los científicos expusieron los aerosoles envejecidos a una solución que simula el ambiente de los pulmones. El resultado sugiere un mayor riesgo de daño celular, especialmente en exposiciones repetidas.

Los autores aclaran que se trata de un estudio preliminar, realizado en condiciones controladas y con líquidos simplificados, por lo que se necesitan más investigaciones en ambientes reales y con productos comerciales. Aun así, los resultados refuerzan la preocupación sobre la exposición involuntaria al vapor de cigarrillos electrónicos.

Metales como hierro, aluminio, zinc y trazas de plomo y arsénico están presentes en el vapor pasivo de los cigarrillos electrónicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la Sociedad Química Americana señalan que estos datos son especialmente relevantes para personas con enfermedades respiratorias como asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), que podrían ser más vulnerables a este tipo de contaminantes.

En conclusión, el estudio sugiere que el vapor pasivo de los cigarrillos electrónicos no es inocuo. Aunque no se trate de humo, su composición química y su transformación en ambientes cerrados podrían representar un riesgo para la salud respiratoria de quienes conviven con estos dispositivos.