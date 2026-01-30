Por qué series de televisión populares como The Office difunden prácticas erróneas de RCP

Series de televisión populares como “The Office” muestran técnicas de RCP obsoletas, generando confusión entre espectadores y riesgo en emergencias reales (Deedle-Dee Productions)

Las series de televisión estadounidenses, incluidas producciones populares como The Office y Stranger Things, representan con frecuencia procedimientos incorrectos o anticuados de reanimación cardiopulmonar (RCP), de acuerdo con un análisis retomado por The Washington Post.

De los 169 episodios analizados, menos de un 30% ilustró la técnica moderna recomendada: la RCP solo con compresiones, sin ventilación boca a boca. Este contraste entre lo que se muestra en la pantalla y lo que realmente puede salvar vidas resalta la influencia de la televisión en la conducta de los espectadores ante emergencias reales.

Errores más frecuentes de la televisión al mostrar la RCP

El estudio indicó que el error más común en las imágenes televisivas es la insistencia en realizar reanimación boca a boca y buscar el pulso antes de comenzar las maniobras.

Cerca de la mitad de los episodios examinados utilizaron estos métodos, calificados como obsoletos por la American Heart Association (AHA) desde 2008. La entidad recomienda la RCP solo con compresiones torácicas porque es más sencilla y rápida para quienes no son profesionales de la salud.

Menos del 30% de los episodios analizados retrata la reanimación cardiopulmonar modernamente recomendada, basada solo en compresiones torácicas (Deedle-Dee Productions/Freepik)

La investigadora Ore Fawole, de la Universidad de Pittsburgh, explicó a The Washington Post que las producciones suelen mostrar compresiones torácicas demasiado suaves o superficiales. “Queremos eliminar el temor de hacerlas demasiado fuerte. A menos que seas un atleta olímpico, es poco probable que dañes al paciente”, precisó Fawole.

Beth Hoffman, coautora del estudio, subrayó que “buscar el pulso solo retrasa la intervención fuera del hospital”, poniendo énfasis en que la prioridad es bombear la sangre para mantener la oxigenación. La AHA cambió sus recomendaciones para evitar demoras innecesarias en situaciones críticas.

Consecuencias de los errores y su impacto en la vida real

La reiteración de estos errores en la televisión tiene consecuencias directas en la vida cotidiana. Numerosos espectadores repiten de buena fe técnicas obsoletas al enfrentar situaciones de emergencia. El medio señaló que el temor a fracturar costillas durante la RCP, frecuente en la ficción, es un miedo infundado según la evidencia clínica.

“La posibilidad de reparar costillas rotas existe; en cambio, el daño cerebral causado por la falta de oxígeno es irreversible”, advirtió Hoffman en The Washington Post.

El testimonio de profesionales y paramédicos entrevistados por el periódico estadounidense enfatiza la confusión generada por la televisión. La costumbre de buscar el pulso o la vacilación ante la fuerza para efectuar las compresiones puede demorar la atención necesaria en los primeros minutos tras el paro cardíaco.

Asimismo, la especialista Fawole agregó que presenciar escenas en las que los personajes dudan al hacer RCP “puede generar un temor injustificado a aplicar suficiente fuerza”, cuando en realidad esto rara vez ocasiona daños graves.

Expertos y la American Heart Association coinciden en que buscar el pulso o insistir en el boca a boca retrasa la atención y reduce la eficacia de la RCP (Freepik)

Ejemplos emblemáticos con “The Office” y otros casos

A pesar de las imprecisiones, algunos episodios televisivos tuvieron resultados positivos en la vida real. En Tucson (Arizona), un joven salvó la vida de una mujer en 2019 gracias a lo que había visto en The Office.

Aunque las compresiones realizadas en la serie no eran completamente correctas, el espectador recordó la canción de los Bee Gees (“Stayin’ Alive”) utilizada en la escena para marcar el ritmo, ayudándole así a sostener la maniobra hasta la llegada de los servicios médicos.

Otro caso destacado ocurrió en Florida en 2023. Un niño de 12 años llamado Austen Macmillan, rescató a su terapeuta, que se había desvanecido en una piscina, aplicando lo aprendido tras ver Stranger Things. Si bien la serie muestra la técnica del golpe precordial, impactante en la pantalla, esta no es una recomendación habitual, según advirtió el médico Mikhail Varshavski.

Varshavski, conocido por analizar escenas médicas en redes sociales, resaltó que los errores más comunes en las series siguen siendo la omisión de las compresiones torácicas en la RCP.

Historias reales como la del niño estadounidense que salvó a su terapeuta gracias a una escena de 'Stranger Things', muestran el impacto positivo y negativo de la representación televisiva (ABC News)

Ficción vs. realidad: análisis profesional y datos estadísticos

Expertos consultados por The Washington Post marcaron las diferencias entre la ficción y la práctica de la reanimación cardiopulmonar. Kevin M. Hazzard, paramédico y escritor, relató haber presenciado situaciones en las que los transeúntes intentaban salvar vidas pero la técnica era incorrecta a simple vista. Subrayó que el ritmo y la postura correctos son esenciales para una RCP efectiva: “La postura ideal es brazos y codos rectos, moviendo el torso de arriba a abajo”.

La televisión tiende a exagerar la tasa de recuperación: en pantalla, los pacientes despiertan en minutos, mientras que en la realidad la RCP puede durar más de 15 minutos y el éxito es poco frecuente. De acuerdo con datos de la American Heart Association, “la tasa de supervivencia tras RCP extrahospitalaria apenas alcanza el 9,1%”.

Sumado a esto, los guionistas suelen mostrar a adultos jóvenes recibiendo RCP en espacios públicos, cuando en la práctica la mayoría de los casos ocurre en el hogar y la edad promedio de los afectados ronda los 62 años.

El uso del desfibrilador también se suele confundir en televisión. El paramédico Daniel Sundahl explicó que muchos espectadores piensan que puede “reiniciar” el corazón como si fuera un motor, pero si no existe actividad eléctrica, el desfibrilador no resulta efectivo.

El uso incorrecto del desfibrilador en la televisión genera falsas expectativas, ya que solo resulta efectivo si existe actividad eléctrica en el corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Avances positivos y recomendaciones recientes para la sociedad

En la actualidad, Hollywood está haciendo esfuerzos para mejorar la precisión de sus guiones sobre temas médicos consultando a profesionales de la salud, reconoció Kate Folb, directora del programa Hollywood, Health and Society. Folb destacó en The Washington Post que la mayoría de los programas médicos cuentan ahora con uno o más médicos asesorando en el equipo de guionistas.

La función educativa de las series de televisión es considerable. Ante esa tendencia, Fawole resaltó: “Las personas consultan al médico una hora al año, pero ven miles de horas de televisión”.

Especialistas y la American Heart Association subrayaron la importancia de enseñar correctamente la RCP solo con compresiones y erradicar errores comunes como buscar el pulso o insistir en la reanimación boca a boca.

Cómo se debe realizar la reanimación cardiorrespiratoria (RCP) (Freepik)

El trabajo conjunto de expertos, guionistas y organizaciones médicas pretende aproximar la ficción a la realidad clínica, con el objetivo de que el público incorpore mensajes precisos que, ante una emergencia, pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.