“La capa dorada”, la cumbia dedicada a Lionel Messi por el periodista Chiche Ferro: “Mi sueño es que le llegue”

"La capa dorada", la cumbia dedicada a Messi

“Mi sueño es que le llegue a Messi. Y con esta nota, seguro que eso se va a cumplir”. Optimismo. En este devenir de la profesión, y de la vida, uno se ha cruzado con gente que ha hecho de la queja un patrimonio. Por suerte, existe el reverso de esa moneda, aquellos que siempre le ven el lado positivo a las cosas. Uno de los abanderados es Guillermo Chiche Ferro, reconocido periodista de los noticieros de Canal 9, pero que siempre tiene un gran abanico de inquietudes. Por allí se filtró esta idea, hacer la cumbia para Lionel Messi, que se llama “La capa dorada”.

El reencuentro con Chiche. Esa afabilidad que se le escapa por cada rincón. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, cuando la sabiduría del destino nos puso en el mismo lugar, respondiendo a una solicitud que había lanzado Canal 9 en marzo del ‘94, convocando a periodistas deportivos y locutores. Dimos la prueba casi 300 y apenas quedamos 8 para un proyecto de canal deportivo que el gran Alejandro Romay nunca pudo lanzar. Entonces comenzamos el camino en Nuevediario, su legendario noticiero. Allí germinó la amistad. Era un placer poder juntarme con él en los ratos libres. Y sigue siéndolo ahora, 32 años más tarde.

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Su amor por la música tropical y su pasión por el fútbol se fusionaron para darle forma a esta idea: “Por un lado, había observado que a Messi le habían hecho varias canciones, pero la mayoría eran tristes o, por lo menos, no tan arriba. Y por el otro, no existía un tema como el que le había compuesto Rodrigo a Maradona, donde cuenta su historia y su vida. Esta cumbia es una manera de pedirle perdón, porque creo que lo hemos maltratado un montón y él no nos merecía. Porque ahora los escuchás, son todos buenos y nadie lo criticó, pero sabemos que no es así. Así que es un homenaje y un pedido de disculpas por todo lo que le hicimos pasar”.

Uno no puede menos que coincidir con su sentencia. Increíblemente (o no), Messi fue atacado desde todos los sectores durante muchos años. El argentino suele ser impiadoso cuando se sube a un pedestal, donde nadie lo llamó, para lanzar sus críticas. A partir de eso, comenzó a madurar la idea: “Fue en el verano del año pasado, cuando estaba en Mar del Plata, sentado en una reposera y miré a un chico que jugaba a la pelota, pateando con otro en la orilla, cuando lo llamó su abuela. Ahí tuve el click, porque pensé en la abuela de Leo, que era la que muchas veces lo llevaba a los entrenamientos cuando era un nene. Allí mismo comencé a tararear lo que podía ser la melodía. Luego se la pasé a Diego Fleitas que es un músico importante, porque yo de música no entiendo nada (risas). Cuando regresé a Capital, comencé a escribir la letra, pero nunca quedaba del todo conforme y cada semana le hacía algún cambio, hasta que me di cuenta que estaba completa. Le tarareé la melodía a Diego y en dos días la tenía lista”.

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La primera parte del proceso se había terminado, pero ahora llegaba la más compleja, que era conseguir quien quisiera grabarla: “Fui con el proyecto a mostrárselo a ‘El show de Andy’, que es mi amigo y tiene muy buenos músicos. Nos conocemos desde 2003 y se que es una de las bandas preferidas de los jugadores. Apenas lo escuchó me dijo: ‘Esto es un golazo y lo vamos a grabar’. Así lo hicimos y estoy felíz de la vida por poder homenajear al mejor del mundo. Se que en algún momento le va a llegar. No pido que se cante en la cancha el día que se retire, pero con que la pueda escuchar y que le guste... No solo él, sino toda su familia, que sé que sufrió mucho con las críticas”.

Chiche Ferro, autor de la cumbia de Messi

La devoción por Leo le viene desde siempre a Chiche, que es un cultor del buen fútbol. Y lo digo por los años de conocimiento y por haber compartido muchas horas de cancha con él. “Debo ser la persona que más tiempo habló de Messi en la televisión argentina. Porque vengo refiriéndome a él desde hace más de 20 años casi todos los días en el noticiero. El tema es que antes yo remarcaba que hacía 5 goles en un partido o salía campeón con Barcelona, y enseguida te decían: ‘Pero en la selección no hace nada’. La gente se enojaba con esa versión suya, donde se juntaban varios factores que lo llevaban a estar incómodo, porque no le formaban bien los equipos a su alrededor en la Selección o se hacía presente la mala suerte. La vida quería que fuese en Qatar y así se dio”.

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Desde muy pibe germinó en él una inmensa pasión por el fútbol. Pateando en los potreros de Pompeya, allá por los comienzos de la década del ‘70, acunando el sueño de ser jugador: “Siendo chico entré en las inferiores de San Lorenzo y me dediqué de lleno durante la infancia y la adolescencia a eso. Fueron cinco años en el Ciclón y luego dos en Ferro, pero el fútbol no es fácil. Debo reconocer que yo le escapaba a las patadas, porque siempre se tiende a echarle la culpa al técnico que no te puso, pero admito mis errores. Se necesitan muchas cosas para ser jugador, sobre todo hambre. Mi viejo no era millonario, pero éramos de una clase media sin privaciones. No estoy frustrado, porque me dediqué hasta que pude. La última prueba la hice en el club Lugano, que estaba en Primera D. Tenía 20 años y ya no me quedaban más posibilidades, porque si cumplía 21, me tenían que hacer contrato como profesional. La cancha tenía tantas piedras que parecía que estaba en la Luna (risas)”.

Aquel periplo por las inferiores le dejó el gusto de compartir en San Lorenzo la categoría ‘63 con Jorge Rinaldi, a donde más tarde llegaron Blas Giunta y Leonardo Madelón. Siempre con esa manía de tratar bien la pelota desde la posición de enganche. En Ferro avanzó, pero delante tenía, en su puesto a cracks como el Beto Márcico, Adolfino Cañete y Oscar Acosta. “Miraba los partidos de Ferro y me daba cuenta que no iba a tener posibilidades. Porque uno cree que juega bien, hasta que ves a esos monstruos. Además, a Griguol, que era el técnico de la primera, le gustaba que todos corrieran y ese no era mi estilo. Lo intenté y estoy feliz con eso”.

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La carta que el destino le negó como jugador, se la iba a conceder como periodista un década más tarde, en el medio donde aún se mantiene, 32 años después: “Mi vieja estaba viendo Canal 9 y me avisó que el lunes a las 9 de la mañana había un casting allí. Le respondí que no, que a mí no me podían tomar. Ella me dijo: ‘Andá, porque seguro te va a estar viendo Romay’. Entonces mi contestación fue: ‘Voy a ir por vos’. Y ese día fui por ella. Éramos muchísimos y hubo varias horas de espera, pero tuvimos suerte. A partir de haber quedado, se hizo realidad la frase que sentencia que lo difícil no es llegar, sino mantenerse”.

Chiche Ferro entrevistando a Diego Maradona

“En el momento de ese casting -continúa Chiche- se dieron varias cosas que me ayudaron: llevaba un año haciendo un programa en cable, que me dio cierta desenvoltura delante de las cámaras, un poco el look de pelo largo que usaba en ese tiempo y el de arriba. Si ese no te tira una ayuda, es complicado. Ese día llovía y muchos pibes, que quizás tenían condiciones, se fueron y se perdieron la oportunidad. Yo de ahí no me movía ni loco (risas)”.

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El apodo por el que todos los conocen, ya que la mayoría debe ignorar que se llama Guillermo, tiene origen vinculado a un periodista deportivo, en el que uno tuvo la suerte de participar y ser testigo: “Debutamos juntos aquella tarde de sábado en un programa que se llamó Olimpia TV por el 9, que era el lanzamiento del canal de cable deportivo que había pensado Romay y que finalmente nunca salió al aire. Fui a cubrir el entrenamiento de Vélez y Fernando Niembro, que era el conductor, me presentó. Automáticamente le dije: ‘Es así Chiche’. Se hizo un silencio enorme, porque ese era un apodo que él tenía desde siempre y se lo estaba queriendo sacar. Pensé que me echaban al terminar el programa y le fui a pedir disculpas. Él estuvo diez puntos y me dijo que no me hiciera ningún problema, porque todos alguna vez tuvimos los nervios del debut. Pero a partir del día siguiente, me quedó el seudónimo”.

En 1994 era otro mundo en general y, por supuesto, en los medios en particular. Recién comenzaba a masificarse la televisión por cable y los cinco canales de aire, tenían una enorme influencia: “Desde aquel momento atravesé las distintas etapas del canal, ya debo ir por el noveno dueño más o menos (risas). Hice buenas coberturas como la Copa América de Uruguay o el Mundial de Brasil, pero lo que más me queda son las notas con Maradona, donde siempre se portó excelente y guardo un gran recuerdo, porque él tenía mucho afecto por Nuevediario, donde siempre se lo había tratado con cariño y respeto”.

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Quienes tienen la mente inquieta, estarán siempre en la vanguardia. Es ese sello que los distingue de los demás. Como el querido Chiche Ferro, que sin dejar de regalarnos alegría en la pantalla, se propuso ir más allá. Y seguro que se te va a cumplir el deseo. Y a Lionel no solo le va a llegar tu cumbia, sino que la va a disfrutar. Y quien te dice, sea una grata compañía rumbo al nuevo sueño mundialista.