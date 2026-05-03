La NASA comienza a ensamblar el potente cohete de la nueva misión Artemis III

La etapa central del cohete SLS llegó a Florida y será ensamblada en el Centro Espacial Kennedy para la misión Artemis III programada para 2027 (NASA)

La exploración lunar atraviesa un momento decisivo. El programa Artemis de la NASA, diseñado para devolver a la humanidad a la Luna, acaba de alcanzar un hito logístico: la llegada a Florida de la etapa central del cohete Space Launch System (SLS), columna vertebral de la misión Artemis III prevista para 2027.

Este acontecimiento marca el inicio de una fase clave en la que ingenieros y técnicos se preparan para ensamblar y probar una de las naves más avanzadas de la historia reciente.

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El SLS es el cohete más potente jamás construido por la agencia estadounidense y, con sus 64 metros de altura en la etapa central, se convertirá en el núcleo de la estructura que impulsará la cápsula Orión y a los astronautas en su viaje.

Los propulsores sólidos, fabricados por Northrop Grumman y transportados por tren desde Utah, completan el conjunto que proporcionará más del 75% del empuje necesario durante el despegue. Todos estos elementos ya se encuentran en el Centro Espacial Kennedy, donde serán inspeccionados, ensamblados y probados en condiciones extremas antes del lanzamiento.

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La NASA avanza con el cronograma de Artemis III, que dará continuidad al éxito de Artemis II, la primera misión tripulada en más de medio siglo que orbitó la Luna y regresó a la Tierra en abril pasado.

La cápsula Orión, que completó esa misión histórica, también llegó al centro espacial para ser desmantelada y estudiada en detalle. Los técnicos realizan tareas de extracción de cargas útiles, análisis del escudo térmico y recuperación de datos, buscando perfeccionar cada aspecto antes de volver a lanzar astronautas a la órbita lunar.

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Pruebas orbitales y el desafío del encuentro entre naves

Artemis III representa un cambio estratégico para el programa lunar. Originalmente concebida como la misión que devolvería astronautas a la superficie lunar, fue rediseñada para enfocarse en encuentros y acoplamientos en órbita terrestre entre la cápsula Orión y las naves comerciales desarrolladas por SpaceX y Blue Origin.

Una vista impresionante de la Tierra como una media luna azul y blanca, capturada desde la órbita lunar, con la superficie craterizada de la Luna en primer plano, durante una misión del programa Artemis

Este paso es clave para garantizar que las futuras misiones Artemis IV y V logren el alunizaje tripulado en 2028. La NASA espera que Artemis III sirva para probar la interoperabilidad de los sistemas y sentar las bases de una infraestructura que permita operaciones regulares más allá de la órbita baja.

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El administrador de la NASA, Jared Isaacman, confirmó ante el Congreso estadounidense que ambas compañías —SpaceX y Blue Origin— deben demostrar que sus módulos de aterrizaje podrán cumplir con los requisitos de encuentro, acoplamiento y prueba de interoperabilidad a finales de 2027.

Los propulsores sólidos fabricados por Northrop Grumman aportarán más del 75 por ciento del empuje durante el despegue del SLS en Artemis III (NASA/Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo es que tanto Starship de SpaceX como Blue Moon de Blue Origin estén listos para operar en conjunto con Orión antes de la misión Artemis IV. “He recibido respuestas de ambos proveedores para satisfacer nuestras necesidades de encuentro, acoplamiento y prueba de la interoperabilidad de ambos módulos de aterrizaje a finales de 2027, antes de un intento de aterrizaje en 2028”, explicó Isaacman.

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El rediseño de Artemis III responde a la necesidad de acortar los tiempos entre misiones y acelerar la construcción de una presencia humana sostenida en la Luna. El intervalo entre Artemis I y II fue de 3,5 años, pero el plan es reducir ese lapso a unos 10 meses entre las siguientes misiones.

Esta estrategia busca maximizar el uso del SLS y de las capacidades de las naves comerciales, al tiempo que permite a la NASA adaptarse a los avances y desafíos tecnológicos de cada socio industrial.

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Los astronautas de Artemis II, Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen trajeron información vital para la próxima misión espacial (Reuters)

El ensamblaje del SLS en el Edificio de Ensamblaje de Vehículos es solo el principio. La etapa central, de 65 metros y equipada con dos tanques de propulsor que contienen más de 280.000 litros de combustible líquido superenfriado, será unida a los motores RS-25 y a los propulsores sólidos.

Las computadoras de vuelo actuarán como el cerebro del cohete y coordinarán todas las fases del ascenso. Mientras tanto, se ultiman las pruebas funcionales de la cápsula Orión y se prepara el escudo térmico mejorado, compuesto por 186 bloques de Avcoat, para soportar temperaturas extremas en la reentrada.

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Tecnología, cooperación y los próximos pasos hacia el alunizaje humano

La etapa actual confirma que la exploración lunar exige una colaboración sin precedentes entre la NASA y la industria privada.

La NASA planea aumentar la frecuencia de lanzamientos del SLS buscando reducir el intervalo entre misiones lunares a diez meses en la próxima década (NASA)

Tanto SpaceX como Blue Origin están en fases avanzadas de desarrollo de los módulos de aterrizaje, aunque enfrentan retos considerables. Starship, la nave insignia de SpaceX, se prepara para su duodécimo vuelo de prueba, equipado con el nuevo motor Raptor 3. Elon Musk proyecta que Starship no solo será el vehículo clave para Artemis, sino también la base para la colonización de Marte.

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Por su parte, Blue Moon de Blue Origin avanza con un enfoque más cauteloso. El vehículo Mark-1 completó pruebas en cámara de vacío y ahora regresa a Florida para su primer lanzamiento de prueba, aunque un inconveniente reciente con el cohete New Glenn —encargado de lanzar el módulo— podría ocasionar demoras adicionales.

Starship de SpaceX y Blue Moon de Blue Origin deberán demostrar acoplamiento y transferencia de combustible criogénico en órbita antes del alunizaje (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Ambos módulos requieren demostrar capacidades críticas, como la transferencia de combustible criogénico en órbita y la adaptación de sistemas de soporte vital, antes de obtener luz verde para transportar astronautas.

La NASA insiste en que tanto Starship como Blue Moon deberán realizar aterrizajes no tripulados exitosos en la Luna y regresar a la órbita lunar antes de embarcar tripulaciones. La complejidad tecnológica es enorme: los módulos funcionan con propelentes criogénicos que deben mantenerse a bajas temperaturas, requieren múltiples lanzamientos para reabastecimiento y deben acoplarse a Orión en órbita antes del descenso lunar.

Mientras se avanza en la preparación de hardware y pruebas, la visión de la NASA es más ambiciosa que nunca. La agencia proyecta establecer una base humana permanente en la superficie lunar durante la próxima década, aumentar la frecuencia de lanzamientos del SLS y sentar las bases para futuras misiones a Marte.

El presidente Donald Trump recibe a los astronautas de Artemis II en el Salón Oval de la Casa Blanca (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El presidente Donald Trump expresó su confianza en el avance del programa: “Ahora tenemos un plan viable para regresar a la Luna, y hemos retomado los lanzamientos frecuentes de cohetes lunares. Acabamos de enviar la misión Artemis 2 alrededor de la Luna. Lanzaremos la Artemis 3 en 2027. Reservaremos dos oportunidades en 2028 para que los astronautas regresen a la superficie lunar”.

La evolución de Artemis III no solo implica avances en ingeniería y ciencia, sino también en la cooperación internacional y la gestión de recursos.

Cada componente, desde los propulsores hasta la cápsula Orión, pasa por controles rigurosos y análisis de datos para garantizar la seguridad y el éxito de las misiones.

La ambición de la NASA es establecer una base humana permanente en la Luna y operar lanzamientos frecuentes hacia el espacio profundo en esta década (NASA)

El desmantelamiento de los elementos utilizados en Artemis II, la integración de nuevos sistemas y la actualización de procedimientos son pasos fundamentales para reducir riesgos y optimizar resultados.

El horizonte de la exploración lunar se amplía con cada etapa superada. Artemis III será la prueba de fuego para la interoperabilidad de naves y tecnologías que definirán el futuro de la presencia humana en la Luna.

El éxito de esta misión no solo abrirá el camino al alunizaje tripulado en 2028, sino que consolidará la capacidad de la NASA y sus socios para operar en el espacio profundo, sentando las bases de una nueva era de descubrimiento y cooperación interplanetaria.