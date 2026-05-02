Las nuevas terapias personalizadas transforman el tratamiento de las alergias

Las nuevas terapias individualizadas para las alergias promueven un abordaje personalizado en el tratamiento médico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las nuevas terapias individualizadas para las alergias están revolucionando la atención médica, al dejar atrás los tratamientos uniformes y permitir intervenciones adaptadas a cada paciente.

Según National Geographic, innovaciones como la inmunoterapia específica, los medicamentos biológicos y las vacunas experimentales mejoran la calidad de vida de millones de personas que antes dependían únicamente de antihistamínicos y corticoesteroides.

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Las alternativas terapéuticas actuales en el tratamiento personalizado de las alergias incluyen inmunoterapia oral y sublingual, medicamentos biológicos y vacunas experimentales basadas en ARN mensajero. Todas ellas buscan modificar la respuesta del sistema inmunológico y ofrecen soluciones adaptadas tanto a la variedad de alérgenos como a la diversidad de pacientes, creando un nuevo paradigma en la prevención y control de las reacciones alérgicas.

Inmunoterapia: nuevas alternativas para las alergias

Durante décadas, el abordaje de las alergias consistió principalmente en aliviar los síntomas con antihistamínicos y corticoesteroides. Sin embargo, estos medicamentos no modifican la raíz del problema, ya que el sistema inmunitario responde ante sustancias como el polen o proteínas alimentarias, provocando inflamación y malestar.

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DeVon Preston, alergólogo de la Clínica Cleveland, sostiene que “estamos superando el enfoque único y personalizando la atención”, lo que abre la puerta a intervenciones que pueden transformar la respuesta inmunológica.

La inmunoterapia expone gradualmente al paciente a dosis controladas del alérgeno, de modo que el sistema aprenda a tolerarlo. Así se logra un avance respecto a la administración de fármacos que solo actúan después de los síntomas.

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Durante años, los tratamientos para alergias se limitaron a antihistamínicos y corticoesteroides que solo alivian los síntomas, sin modificar la causa principal (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de las alergias alimentarias, tradicionalmente se recomendaba evitar por completo los alimentos desencadenantes y contar con medicación de emergencia. Ahora, con la inmunoterapia oral, se administran cantidades incrementales del alérgeno para entrenar al sistema inmune en su aceptación.

El especialista Matthew Rank, de Mayo Clinic en Arizona, destaca el desarrollo de gotas sublinguales y parches de proteína alimentaria, que facilitan opciones de tratamiento más cómodas, incluso desde casa.

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Biológicos y medicina personalizada en la lucha contra las alergias

La introducción de medicamentos biológicos —sobre todo los anticuerpos monoclonales— marca un giro decisivo en la medicina personalizada contra las alergias. Estos fármacos, administrados por inyección en consulta o en el domicilio, bloquean señales inmunológicas responsables de la inflamación tipo 2, el proceso que desencadena muchas reacciones alérgicas.

Estos medicamentos biológicos se administran mediante inyecciones tanto en consulta médica como en el hogar del paciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ensayo clínico realizado en 2025 reveló que el 64% de los participantes expuestos al polen presentaron síntomas leves o ninguno durante la temporada de mayor riesgo, según datos de National Geographic. Robert Wood, director de la división pediátrica de alergia e inmunología en Johns Hopkins Children’s Center, subraya el cambio radical experimentado gracias a estos tratamientos tras años de escasos avances.

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Por su parte, Dale Umetsu, de UCSF Health, señala que, aunque los biológicos fueron aprobados inicialmente para alergias alimentarias en Estados Unidos, en otros países ya se emplean para tratar alergias respiratorias asociadas a polen o ácaros del polvo. La inmunoterapia convencional puede mantener efectos más duraderos, pero los biológicos proporcionan una alternativa específica, interrumpiendo el proceso alérgico desde su origen.

Purvi Parikh, alergóloga de NYU Langone Health, aclara que ambas terapias no son excluyentes y pueden combinarse para mejorar eficacia y seguridad. La medicina personalizada, además, ajusta los tratamientos de acuerdo con factores biológicos, ambientales y estilos de vida de cada individuo.

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Vacunas experimentales y el futuro de la desensibilización

Actualmente, las vacunas experimentales basadas en ARN mensajero representan el eje de desarrollo más innovador, ya que buscan reprogramar el sistema inmune antes de que aparezcan los síntomas. Dale Umetsu, inmunólogo de UCSF Health, especifica que estos ensayos se encuentran en fase experimental y deben demostrar su seguridad y eficacia para ser aprobados.

Las vacunas experimentales de ARN mensajero marcan una nueva era en la prevención de enfermedades autoinmunes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones documentadas por National Geographic exploran la posibilidad de inducir tolerancia inmunológica anticipada, lo que supondría una transformación respecto a los enfoques actuales. Si bien los resultados iniciales son alentadores, queda un camino extenso en materia regulatoria y clínica.

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La alta precisión lograda en estos desarrollos confirma la tendencia hacia tratamientos cada vez más efectivos y personalizados, que reducen los riesgos y multiplican las opciones de control para diferentes perfiles de pacientes.

Diversidad de alérgenos y desafíos en la accesibilidad

No existe una única “temporada de alergias”. Según National Geographic, mientras miles de personas reaccionan a pólenes estacionales —como árboles en primavera, pastos en verano y ambrosía en otoño—, otras presentan síntomas durante todo el año ante alérgenos como ácaros, epitelio de animales o mohos.

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La ubicación geográfica y las condiciones del entorno influyen en la sensibilidad alérgica. Matthew Rank señala que los especialistas emplean mapas y patrones de polen para ajustar los tratamientos, dada la enorme diversidad de situaciones.

La alergia no se limita a una sola temporada y puede afectar a personas durante todo el año por distintos alérgenos (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de los avances, la accesibilidad a estas nuevas alternativas constituye un desafío, tanto por el coste como por la variable respuesta inmunológica entre pacientes. DeVon Preston advierte que encontrar la terapia más adecuada puede requerir tiempo y un seguimiento individualizado.

Impacto y riesgos de las alergias en la vida cotidiana

El peligro de una crisis alérgica grave sigue presente, incluso ante cuadros considerados comunes. Purvi Parikh insiste, en declaraciones a National Geographic, en que “muchos no entienden que las alergias pueden ser potencialmente mortales”, sobre todo por ataques de asma que provocan miles de muertes prevenibles cada año.

Los expertos destacan que nunca se habían dispuesto de tantas opciones terapéuticas. El reto ya no es solo eliminar síntomas, sino transformar la manera en que el sistema inmunológico reacciona y anticiparse a los riesgos.

La combinación de medicina de precisión, inmunoterapia en sus diferentes formas, biológicos y vacunas experimentales dota a profesionales y pacientes de nuevas herramientas para afrontar las alergias.

Atender la diversidad de pacientes y mecanismos plantea nuevos desafíos y, al mismo tiempo, abre la posibilidad de adaptar el tratamiento de manera personalizada. El escenario actual permite acceder a una atención antes impensada, según lo recogido por National Geographic.

La amplitud de opciones disponibles favorece que los tratamientos sean ajustados cuidadosamente a las necesidades particulares de cada paciente, lo que puede mejorar su calidad de vida e, incluso, resultar determinante en muchos casos.