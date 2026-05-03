Mundo

Estados Unidos retirará más de 5.000 soldados de sus bases en Alemania tras las tensiones con líderes de la OTAN

La confirmación surgió de las declaraciones de Donald Trump, quien fue consultado sobre la decisión castrense de retirar efectivos de territorio germano. En términos generales, entre 80.000 y 100.000 oficiales estadounidenses suelen estar desplegados en Europa

Guardar
El presidente Donald Trump desciende del Air Force One el sábado 2 de mayo de 2026, en el Aeropuerto Internacional de Miami (AP/Matt Rourke)
El presidente Donald Trump desciende del Air Force One el sábado 2 de mayo de 2026, en el Aeropuerto Internacional de Miami (AP/Matt Rourke)

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el sábado que Estados Unidos reducirá significativamente su presencia militar en Alemania, decisión que tensa aún más su relación con el canciller Friedrich Merz mientras busca disminuir el compromiso de Washington con la seguridad europea.

El Pentágono informó el viernes que unos 5.000 soldados de las fuerzas de EEUU serían retirados del territorio alemán. Consultado sobre la medida, el mandatario republicano indicó que la reducción será aún mayor: “Vamos a reducir muchísimo. Y vamos a reducir mucho más que 5.000”.

PUBLICIDAD

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, restó importancia a la noticia y recordó que la reducción ya estaba prevista. Pistorius señaló que las naciones europeas deben asumir una mayor responsabilidad en su propia defensa, aunque destacó que la cooperación en seguridad beneficia tanto a Europa como a Estados Unidos.

Trump anunció la reducción militar tras sus críticas a los aliados europeos por su falta de apoyo a la campaña conjunta con Israel contra el régimen iraní. El inquilino de la Casa Blanca cuestionó a líderes como el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente español Pedro Sánchez y el primer ministro británico Keir Starmer.

PUBLICIDAD

La semana pasada, Merz criticó la estrategia estadounidense utilizada contra el país persa, acusó a Estados Unidos de ser “humillado” por el liderazgo iraní y señaló la ausencia de un plan claro de Washington.

Soldados conducen un tanque Leopard 2 A6 entre el polvo durante la visita del canciller alemán Friedrich Merz al ejército en la base de la Bundeswehr, el jueves 30 de abril de 2026, en Münster, Alemania. (AP Foto/Markus Schreiber)
Soldados conducen un tanque Leopard 2 A6 entre el polvo durante la visita del canciller alemán Friedrich Merz al ejército en la base de la Bundeswehr, el jueves 30 de abril de 2026, en Münster, Alemania. (AP Foto/Markus Schreiber)

En otro frente de tensión, Trump acusó a la Unión Europea de incumplir su acuerdo comercial con Estados Unidos y, por este motivo, anunció que incrementará al 25% los aranceles a automóviles y camiones producidos en el bloque a partir de la próxima semana. Esta medida impactaría especialmente a Alemania, importante fabricante de vehículos.

Cabe mencionar que la salida de 5 mil soldados estadounidenses del país germano representa cerca de una séptima parte de los 36.000 militares estadounidenses desplegados actualmente en el país. El Pentágono no precisó qué unidades u operaciones se verán afectadas por la decisión castrense.

El retiro de los 5.000 efectivos está programado para concretarse en los próximos seis a doce meses, según el Departamento de Guerra de EEUU. Trump ya había anunciado un retiro de 9.500 militares durante su primer mandato, medida que no se implementó, y que fue cancelada formalmente por el ex presidente Joe Biden tras asumir en 2021.

En términos generales, entre 80.000 y 100.000 efectivos estadounidenses suelen estar desplegados en Europa, dependiendo de ejercicios y rotaciones. Washington reforzó su presencia tras la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022.

Soldados junto a una alambrada de púas durante una jornada de prensa en el marco del ejercicio Combined Resolve del Ejército de EEUU en las instalaciones de entrenamiento de Hohenfels, Alemania, el 30 abril 2026 (REUTERS/Angelika Warmuth)
Soldados junto a una alambrada de púas durante una jornada de prensa en el marco del ejercicio Combined Resolve del Ejército de EEUU en las instalaciones de entrenamiento de Hohenfels, Alemania, el 30 abril 2026 (REUTERS/Angelika Warmuth)

La portavoz de la OTAN, Allison Hart, señaló en la red social X que la alianza transatlántica “trabaja con Estados Unidos para comprender los detalles de su decisión sobre el despliegue en Alemania” y subrayó la necesidad de que Europa aumente la inversión en defensa y asuma una mayor cuota de responsabilidad en la seguridad compartida. Hart mencionó avances hacia el objetivo de que cada país aliado invierta el 5% de su producción económica en defensa.

Desde Washington, el vdel Pentágono, Sean Parnell, informó que la decisión de reducir la presencia militar responde a “una revisión exhaustiva del emplazamiento de fuerzas del Departamento de Defensa en Europa” y toma en cuenta los requisitos operativos y condiciones sobre el terreno.

“La decisión de retirar soldados en Alemania sigue a un proceso integral y de múltiples capas que incorpora perspectivas de líderes clave en EUCOM y a lo largo de la cadena de mando”, señaló en un correo electrónico el secretario de prensa interino del Pentágono, Joel Valdez, en referencia al Comando Europeo de Estados Unidos.

(Con información de Associated Press)

Temas Relacionados

Estados UnidosDonald TrumpAlemaniaFriedrich MerzÚltimas noticias AméricaOTAN

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los miembros de la OPEP redefinen su estrategia tras el cimbronazo por la salida de los Emiratos Árabes Unidos

Durante este domingo, Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán se reunirán para debatir si incrementan sus cuotas de producción de petróleo

Los miembros de la OPEP redefinen su estrategia tras el cimbronazo por la salida de los Emiratos Árabes Unidos

La guerra en Medio Oriente redefine las rutas marítimas de los buques, con África como eje central

El cierre del estrecho de Ormuz, así como las tensiones en el mar Rojo, están transformando las vías comerciales, y el continente africano se está convirtiendo en un centro neurálgico del tráfico mundial de buques portacontenedores

La guerra en Medio Oriente redefine las rutas marítimas de los buques, con África como eje central

Giuseppe Busia, jefe anticorrupción de Italia: “La corrupción ya no usa valijas de dinero, hoy se oculta tras consultorías y sociedades pantalla”

En una entrevista con Infobae, el presidente de la Autoridad Anticorrupción italiana pidió a Europa y América Latina resistir la tentación global de relajar los controles para atraer inversiones, analizó el modelo argentino de integridad corporativa y reclamó prudencia frente a la inteligencia artificial: “La administración debe gobernar los algoritmos, no a la inversa”

Giuseppe Busia, jefe anticorrupción de Italia: “La corrupción ya no usa valijas de dinero, hoy se oculta tras consultorías y sociedades pantalla”

El Servicio de Inteligencia de Ucrania afirmó que Rusia planea cortar las comunicaciones durante el Día de la Victoria

Tras la confirmación de Moscú sobre la ausencia de la columna de material militar, la agencia estatal reveló que el Kremlin planea suspender todos los servicios de comunicación móvil durante las celebraciones

El Servicio de Inteligencia de Ucrania afirmó que Rusia planea cortar las comunicaciones durante el Día de la Victoria

Donald Trump advirtió que Estados Unidos podría reanudar su ofensiva contra Irán “si se porta mal”

El presidente estadounidense señaló que una conducta incorrecta por parte de Teherán podría derivar en nuevas hostilidades en Medio Oriente, mientras la Casa Blanca evalúa propuestas de acuerdo presentadas por el régimen iraní

Donald Trump advirtió que Estados Unidos podría reanudar su ofensiva contra Irán “si se porta mal”
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se registra sismo de 4.3 de magnitud

Se registra sismo de 4.3 de magnitud

Trump ayuda al euro sin saberlo y China ya cobra en euros

Temblor hoy 3 de mayo en México: sigue todas las actualizaciones de sismo en el país

Lluvia y granizo en gran parte de España este domingo: la jornada traerá tormentas ocasionales en el país

Investigan la muerte de una mujer que fue encontrada en un camino rural en Córdoba: cuáles son las hipótesis

INFOBAE AMÉRICA

Los miembros de la OPEP redefinen su estrategia tras el cimbronazo por la salida de los Emiratos Árabes Unidos

Los miembros de la OPEP redefinen su estrategia tras el cimbronazo por la salida de los Emiratos Árabes Unidos

La guerra en Medio Oriente redefine las rutas marítimas de los buques, con África como eje central

Los asesinos seriales que marcaron a Ecuador: del “Niño del Terror” al matricidio que estremeció al país

Giuseppe Busia, jefe anticorrupción de Italia: “La corrupción ya no usa valijas de dinero, hoy se oculta tras consultorías y sociedades pantalla”

El Servicio de Inteligencia de Ucrania afirmó que Rusia planea cortar las comunicaciones durante el Día de la Victoria

ENTRETENIMIENTO

Kate Hudson encontró equilibrio tras el torbellino de la temporada de premios

Kate Hudson encontró equilibrio tras el torbellino de la temporada de premios

Jon Favreau habló cobre su reencuentro con R2-D2 en Star Wars: “Me emocioné tanto que tuve que dejar el set”

Meryl Streep reflexionó sobre volver a ser Miranda Priestly dos décadas después: “¿Todavía me queda algo de maldad?”

Steven Spielberg y James Cameron revelan cómo “2001: Una odisea del espacio” cambió sus vidas

Gene Simmons revela cómo la fama y el dinero cambiaron a Kiss y provocaron la salida de Ace Frehley