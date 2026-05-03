Estados Unidos retirará más de 5.000 soldados de sus bases en Alemania tras las tensiones con líderes de la OTAN

El presidente Donald Trump desciende del Air Force One el sábado 2 de mayo de 2026, en el Aeropuerto Internacional de Miami (AP/Matt Rourke)

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el sábado que Estados Unidos reducirá significativamente su presencia militar en Alemania, decisión que tensa aún más su relación con el canciller Friedrich Merz mientras busca disminuir el compromiso de Washington con la seguridad europea.

El Pentágono informó el viernes que unos 5.000 soldados de las fuerzas de EEUU serían retirados del territorio alemán. Consultado sobre la medida, el mandatario republicano indicó que la reducción será aún mayor: “Vamos a reducir muchísimo. Y vamos a reducir mucho más que 5.000”.

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El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, restó importancia a la noticia y recordó que la reducción ya estaba prevista. Pistorius señaló que las naciones europeas deben asumir una mayor responsabilidad en su propia defensa, aunque destacó que la cooperación en seguridad beneficia tanto a Europa como a Estados Unidos.

Trump anunció la reducción militar tras sus críticas a los aliados europeos por su falta de apoyo a la campaña conjunta con Israel contra el régimen iraní. El inquilino de la Casa Blanca cuestionó a líderes como el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente español Pedro Sánchez y el primer ministro británico Keir Starmer.

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La semana pasada, Merz criticó la estrategia estadounidense utilizada contra el país persa, acusó a Estados Unidos de ser “humillado” por el liderazgo iraní y señaló la ausencia de un plan claro de Washington.

Soldados conducen un tanque Leopard 2 A6 entre el polvo durante la visita del canciller alemán Friedrich Merz al ejército en la base de la Bundeswehr, el jueves 30 de abril de 2026, en Münster, Alemania. (AP Foto/Markus Schreiber)

En otro frente de tensión, Trump acusó a la Unión Europea de incumplir su acuerdo comercial con Estados Unidos y, por este motivo, anunció que incrementará al 25% los aranceles a automóviles y camiones producidos en el bloque a partir de la próxima semana. Esta medida impactaría especialmente a Alemania, importante fabricante de vehículos.

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Cabe mencionar que la salida de 5 mil soldados estadounidenses del país germano representa cerca de una séptima parte de los 36.000 militares estadounidenses desplegados actualmente en el país. El Pentágono no precisó qué unidades u operaciones se verán afectadas por la decisión castrense.

El retiro de los 5.000 efectivos está programado para concretarse en los próximos seis a doce meses, según el Departamento de Guerra de EEUU. Trump ya había anunciado un retiro de 9.500 militares durante su primer mandato, medida que no se implementó, y que fue cancelada formalmente por el ex presidente Joe Biden tras asumir en 2021.

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En términos generales, entre 80.000 y 100.000 efectivos estadounidenses suelen estar desplegados en Europa, dependiendo de ejercicios y rotaciones. Washington reforzó su presencia tras la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022.

Soldados junto a una alambrada de púas durante una jornada de prensa en el marco del ejercicio Combined Resolve del Ejército de EEUU en las instalaciones de entrenamiento de Hohenfels, Alemania, el 30 abril 2026 (REUTERS/Angelika Warmuth)

La portavoz de la OTAN, Allison Hart, señaló en la red social X que la alianza transatlántica “trabaja con Estados Unidos para comprender los detalles de su decisión sobre el despliegue en Alemania” y subrayó la necesidad de que Europa aumente la inversión en defensa y asuma una mayor cuota de responsabilidad en la seguridad compartida. Hart mencionó avances hacia el objetivo de que cada país aliado invierta el 5% de su producción económica en defensa.

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Desde Washington, el vdel Pentágono, Sean Parnell, informó que la decisión de reducir la presencia militar responde a “una revisión exhaustiva del emplazamiento de fuerzas del Departamento de Defensa en Europa” y toma en cuenta los requisitos operativos y condiciones sobre el terreno.

“La decisión de retirar soldados en Alemania sigue a un proceso integral y de múltiples capas que incorpora perspectivas de líderes clave en EUCOM y a lo largo de la cadena de mando”, señaló en un correo electrónico el secretario de prensa interino del Pentágono, Joel Valdez, en referencia al Comando Europeo de Estados Unidos.

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(Con información de Associated Press)