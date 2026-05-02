Científicos identificaron la frontera de la Vía Láctea: dónde termina el disco estelar de nuestra galaxia

El borde del disco de formación estelar de la Vía Láctea se encuentra a unos 40 mil años luz del centro galáctico según un nuevo estudio internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde hace décadas, la pregunta sobre dónde termina la Vía Láctea desafía a los científicos. Situados dentro de la galaxia, los astrónomos siempre enfrentaron limitaciones para establecer el lugar exacto en el que comienza el espacio intergaláctico.

La dificultad parte de que la galaxia no presenta un borde abrupto, sino que su disco estelar se desvanece poco a poco en el vacío. Ahora, una investigación publicada en Astronomy and Astrophysics ofrece una respuesta contundente. Según el equipo de la Universidad de Malta, la clave está en la edad de las estrellas y en el comportamiento de la formación estelar a diversas distancias del centro galáctico.

PUBLICIDAD

El análisis de más de 100.000 estrellas gigantes, realizado con datos de los sondeos Lamost y Apogee y mediciones del satélite Gaia, permitió a los científicos trazar el perfil de edades estelares en la galaxia.

El resultado fue un gráfico en forma de U que revela una tendencia inesperada: mientras más lejos del centro, las estrellas tienden a ser más jóvenes hasta cierto punto, pero luego vuelven a envejecer al acercarse al borde.

PUBLICIDAD

“La extensión del disco de formación estelar de la Vía Láctea fue durante mucho tiempo una incógnita en la arqueología galáctica; al mapear cómo cambia la edad de las estrellas dentro del disco, ahora tenemos una respuesta clara y cuantitativa”, comentó Karl Fiteni, autor principal del estudio.

Un límite estelar a 40.000 años luz, el nuevo mapa de la galaxia

El hallazgo principal del estudio es que la mayor parte de la formación estelar en la Vía Láctea ocurre a unos 40.000 años luz del centro galáctico. Ese punto marca el final de la juventud productiva de la galaxia y el comienzo de las zonas periféricas, donde las estrellas ya no nacen sino que migran desde el interior.

PUBLICIDAD

Según la investigación, el borde de la galaxia está definido por una reducción brusca en la eficiencia de formación estelar. Más allá de ese radio, la presencia de nuevas estrellas cae drásticamente y la población estelar se compone en su mayoría de migrantes expulsados por procesos internos.

Científicos y astrónomos en una sala de control examinan en monitores imágenes detalladas de la Vía Láctea, revelando la identificación del borde de nuestra galaxia con millones de estrellas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El patrón de edad en forma de U es un reflejo de la historia evolutiva de la galaxia. En las regiones centrales, la abundancia de gas y polvo en épocas tempranas propició la formación rápida de estrellas, que hoy aparecen como las más antiguas.

PUBLICIDAD

Al alejarse del centro, la densidad de gas disminuye, y la formación estelar se vuelve más lenta, generando estrellas más jóvenes. Sin embargo, a una distancia de entre 35.000 y 40.000 años luz, la tendencia se invierte y la edad promedio vuelve a aumentar, lo que indica el fin de la región activa de formación estelar.

“Los datos disponibles nos permiten obtener edades estelares cada vez más precisas, que se convierten en herramientas poderosas para descifrar la historia de la Vía Láctea, inaugurando una nueva era de descubrimientos sobre nuestra galaxia”, afirmó Joseph Caruana, coautor del trabajo.

PUBLICIDAD

El telescopio espacial James Webb de la NASA/ESA/CSA fotografió recientemente un chorro estelar extremadamente grande en las afueras de nuestra galaxia, la Vía Láctea, en el protocúmulo Sh2-284 (NASA/ESA/CSA)

El estudio detalla que la distancia del borde, entre 11,28 y 12,15 kiloparsecs (unos 40.000 años luz), fue determinada gracias a la combinación de observaciones y simulaciones avanzadas.

La investigación también subraya que, aunque la Vía Láctea se extiende hasta unos 100.000 años luz de diámetro, el disco en el que se forman estrellas se detiene mucho antes. El resto de su extensión está ocupado por zonas periféricas donde predominan estrellas viejas o migrantes. Esta nueva delimitación cambia la perspectiva sobre el tamaño efectivo de la galaxia y su comparación con otras, como Andrómeda o IC 1101, que presentan diámetros mucho mayores.

PUBLICIDAD

El misterio de la frontera: qué la controla y y por qué se ubica donde está

Una de las preguntas que deja abierto el estudio es por qué la formación de nuevas estrellas se detiene precisamente a esa distancia.

Entre las hipótesis que barajan los investigadores figura la influencia de la barra central de la galaxia, una estructura alargada de estrellas y gas que podría acumular material en ciertos radios y frenar la formación más allá del borde.

PUBLICIDAD

Otra posibilidad es la curvatura exterior del disco galáctico, donde las condiciones para el nacimiento de estrellas cambian drásticamente y favorecen el envejecimiento estelar.

El disco de la Vía Láctea donde nacen nuevas estrellas termina mucho antes de los 100 mil años luz de diámetro total de la galaxia (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En astrofísica, utilizamos simulaciones con supercomputadoras para identificar los mecanismos físicos responsables de las características que observamos en las galaxias. En este estudio, hemos demostrado cómo la migración estelar moldea el perfil de edad del disco y hemos identificado dónde termina la región de formación estelar”, explica João As Amarante, coautor del trabajo.

PUBLICIDAD

El análisis del borde galáctico también ayuda a comprender mejor la estructura del universo a gran escala. Las galaxias, incluida la Vía Láctea, forman parte de cúmulos y supercúmulos, que a su vez se agrupan en láminas interconectadas por vastos vacíos.

La materia oscura, según simulaciones recientes, no forma un halo esférico alrededor del Grupo Local, sino una lámina enorme que envuelve a las galaxias cercanas, lo que podría influir en su dinámica y expansión.

El estudio aporta datos decisivos para avanzar en la comprensión de la evolución galáctica. La identificación precisa del borde de la Vía Láctea servirá de referencia para futuras investigaciones sobre la formación de estrellas, la migración estelar y la influencia de factores dinámicos y gravitacionales en el desarrollo de las galaxias de disco.

El centro de la Vía Láctea mirando hacia la constelación de Sagitario y el agujero negro invisible llamado Sagitario A estrella. (Observatorio HAWC / High-Altitude Water Cherenkov)

Según los autores, conocer el límite de la región de formación estelar permite definir con claridad dónde termina la juventud activa de la galaxia y dónde comienzan sus zonas más tranquilas y envejecidas.

Más allá del borde, las estrellas que se observan fueron expulsadas desde el interior, lo que abre nuevas líneas de estudio sobre los mecanismos de migración y el destino de los sistemas estelares en la periferia galáctica.

La cuestión de cómo se apaga la máquina de crear estrellas no solo tiene interés científico, sino que conecta a la humanidad con su entorno más inmediato. Saber que el Sistema Solar se encuentra dentro de la región activa, aunque más cerca del borde que del centro, ayuda a situar la historia cósmica local en el contexto de la evolución galáctica.

La ubicación del borde y la comprensión de los procesos que lo condicionan serán claves para los próximos avances en la astrofísica y para la elaboración de modelos más precisos sobre el destino de la Vía Láctea y sus vecinas.