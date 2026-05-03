Crimen y Justicia

Investigan la muerte de una mujer que fue encontrada en un camino rural en Córdoba: cuáles son las hipótesis

Por el momento, no hay detenidos. No obstante, creen que la muerte habría ocurrido mientras la víctima realizaba su rutina de ejercicios

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Estefanía Isabel Villamea fue encontrada muerta el jueves por la mañana en un camino rural
Estefanía Isabel Villamea fue encontrada muerta el jueves por la mañana en un camino rural

Luego de que una mujer de 30 años fuera hallada sin vida este jueves por la mañana a la vera de un camino rural en San Antonio de Litín, en el departamento Unión, la Justicia de Córdoba continúa con la investigación sobre las circunstancias en las que perdió la vida.

El cuerpo fue encontrado tras un aviso a la Policía y, al llegar, los efectivos junto a un servicio de emergencias constataron la muerte de la víctima. Horas más tarde, se constató que se trataba de Estefanía Isabel Villamea, quien era oriunda de la localidad de Oliva y madre de un nene de 5 años.

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Según se informó, Villamea tenía la rutina de caminar cada mañana por ese sector rural. En este contexto, el fiscal de Instrucción Nicolás Gambini declaró en el medio local Villa María Vivo que la principal hipótesis de la investigación es que habría sido víctima de un accidente.

“Todo indica que podría haber sido embestida por una maquinaria agrícola, una fumigadora tipo mosquito”, explicó el investigador, pese a que no se descartarían otras líneas investigativas. No obstante, destacaron que la presencia de niebla en el momento del suceso podría haber sido un factor relevante.

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La zona en donde fue encontrado el cuerpo de la mujer (Gentileza: El Doce.tv)
La zona en donde fue encontrado el cuerpo de la mujer (Gentileza: El Doce.tv)

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, la policía habría logrado identificar al conductor de la máquina agrícola presuntamente involucrada. Sin embargo, todavía estarían bajo análisis las circunstancias que llevaron a que el conductor continuara la marcha tras el impacto.

Al unir estos puntos, el fiscal brindó una aproximación de lo que podría haber ocurrido la mañana en la que murió Estefanía. En línea con esto, indicaron que habría sido atropellada por una fumigadora agrícola durante una caminata matutina, en condiciones de escasa visibilidad por niebla, y el conductor habría seguido su trayecto sin advertir lo sucedido.

A pesar de esto, remarcaron que la causa permanece en etapa de recolección de pruebas. Por este motivo, señalaron que los resultados de la autopsia serán determinantes para precisar las circunstancias de la muerte y confirmar si la hipótesis del accidente con maquinaria agrícola puede sostenerse en el tiempo.

Una adolescente de 13 años murió después de que chocara contra un camión mientras andaba en bici

Una adolescente de 13 años murió este jueves tras un choque entre un camión y una bicicleta en la localidad de Bell Ville, provincia de Córdoba. El siniestro se produjo en la intersección de bulevar Figueroa Alcorta y Vélez Sarsfield durante las primeras horas de la mañana.

Murió una adolescente de 13 años en Córdoba por un siniestro vial
Así quedó la bicicleta de la víctima tras el impacto

Según informó El Doce.tv, el vehículo involucrado fue un camión Mercedes Benz conducido por un hombre de 28 años. Por motivos que aún se investigan, el rodado impactó contra la bicicleta que manejaba la menor. Aparentemente, el accidente ocurrió mientras el camión permanecía detenido ante el semáforo, a la espera de la luz verde, pero se trataría de un dato que las autoridades aún no ratificaron.

Tras la colisión, el personal de emergencias asistió a la víctima en el lugar y la trasladó de urgencia al hospital local, donde los médicos constataron su muerte. Poco después, se confirmó que la joven no logró sobrevivir a las lesiones ocasionadas por el impacto, pese a la intervención médica inmediata.

Las fuerzas de seguridad iniciaron tareas de reconstrucción para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro. Por este motivo, los trabajos periciales en la zona estuvieron a cargo del Suboficial Principal Granda y el Sargento Primero Agreti, quienes aseguraron el perímetro para permitir las labores relacionadas con la investigación.

De la misma manera, el operativo contó con la supervisión del Oficial Principal Alfonso Lucas y los efectivos del Puesto Bell Ville, según detalló Vía País. Hasta el momento, las autoridades buscarían determinar cómo se produjo el accidente y si existieron otros factores adicionales que hubieran contribuido a la muerte de la joven.

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