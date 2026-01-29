El debate sobre las estatinas y el control de la diabetes: cuáles son sus efectos en la salud metabólica

El impacto de las estatinas en la glucosa depende de factores como la dosis, el tipo de estatina y características personales como obesidad o predisposición genética (Freepik)

Las estatinas constituyen la piedra angular para el tratamiento y prevención de enfermedades cardiovasculares, debido a su eficacia comprobada para disminuir el colesterol LDL y el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular (ACV).

El debate sobre los posibles efectos metabólicos de las estatinas, especialmente su vínculo con la diabetes y la resistencia a la insulina, cobró fuerza en los últimos años. En ese marco, la perspectiva del reconocido doctor Peter Attia, formado en Stanford, Johns Hopkins y los Institutos Nacionales de Salud, aporta claridad.

El creador del podcast The Drive y autor de “Outlive: The Science & Art of Longevity”, es un referente internacional en prevención de enfermedades y longevidad, para él, “la amplia evidencia del efecto positivo de las estatinas en la disminución de la mortalidad por todas las causas sigue vigente, ya que han salvado millones de vidas”.

El doctor Peter Attia, formado en las universidades de Stanford y Johns Hopkins, es referente internacional en medicina preventiva y longevidad

El experto insiste en que la discusión debe basarse en datos de calidad, y deben evitarse interpretaciones exageradas o infundadas sobre los riesgos de estos fármacos.

Recientemente, la publicación de un estudio de la Universidad de Lund, Suecia, volvió a poner el tema en primer plano. Esta investigación analizó los mecanismos por los cuales las estatinas podrían afectar la secreción y producción de GLP-1, una hormona clave en la regulación del metabolismo y la glucosa.

Aunque los hallazgos de este estudio despiertan interés, Attia enfatizó que no deben modificar la práctica clínica y que el análisis de riesgo-beneficio sigue favoreciendo el uso de estatinas en prevención cardiovascular.

Estatitas, enfermedades cardiovasculares y diabetes

El cardiólogo Alejandro Meretta (MN 65971), jefe de Cardiología Nuclear en el ICBA Instituto Cardiovascular, dijo en Infobae en Vivo: “No existe otro fármaco que haya transformado tanto el tratamiento de la enfermedad aterosclerótica como las estatinas”, y equiparó su impacto con el de la penicilina en la historia de la medicina. Además, subrayó: “Que haya tanto mito instalado sobre sus efectos adversos es inadmisible”.

“El colesterol es la principal causa de enfermedad coronaria y vascular”, explicó Meretta, y detalló cómo las estatinas, medicamentos ampliamente recetados, actúan para disminuir los niveles de colesterol LDL, considerado el más perjudicial y el principal responsable de la aterosclerosis.

La discusión sobre los efectos de las estatinas en el control glucémico no es nueva, un artículo publicado en 2023 Cleveland Clinic Journal of Medicine advirtió que “el peso de la evidencia sugiere que el uso de estatinas está asociado con un mayor riesgo de aparición de diabetes mellitus”, pero los beneficios aún superan los riesgos, dijeron los expertos.

Además, la magnitud de esa relación depende de la dosis, el tipo específico de estatina y factores personales como prediabetes, obesidad o predisposición genética.

En pacientes que ya presentan diabetes tipo 2, el uso de estatinas ha sido vinculado en algunos estudios con un leve empeoramiento del control glucémico.

En pacientes que ya presentan diabetes tipo 2, el uso de estatinas ha sido vinculado en algunos estudios con un leve empeoramiento del control glucémico. Diversos ensayos y metanálisis han evaluado su impacto sobre la hemoglobina A1c, un marcador fundamental para el monitoreo de la glucosa en sangre a largo plazo.

Los datos disponibles muestran que, en general, las estatinas pueden producir un pequeño aumento en la hemoglobina A1c. La magnitud de este efecto varía según el tipo de estatina: atorvastatina en dosis altas parece asociarse con el mayor aumento de la hemoglobina A1c, mientras que pitavastatina incluso mostró una reducción en algunos estudios.

Además, los cambios en el control glucémico pueden estar influenciados por ajustes en la medicación antidiabética, la duración del tratamiento y el perfil del paciente.

En estudios observacionales, también se ha detectado un aumento en la glucosa en ayunas en usuarios de estatinas frente a quienes no las utilizaban, aunque la diferencia absoluta suele ser modesta.

Pese a estos hallazgos, la conclusión general es que el impacto de las estatinas sobre el control glucémico en personas con diabetes es pequeño y no modifica la recomendación de emplearlas para reducir el riesgo cardiovascular.

Pese a estos hallazgos, la conclusión general es que el impacto de las estatinas sobre el control glucémico en personas con diabetes es pequeño y no modifica la recomendación de emplearlas para reducir el riesgo cardiovascular.

Además, un reciente estudio publicado en diciembre en Annals of Internal Medicine, y divulgado por Infobae profundizó en los efectos de las estatinas en personas con diabetes tipo 2, aportando nueva evidencia sobre su impacto más allá del control del colesterol.

El trabajo difundido por Infobae, realizado por investigadores de la Universidad de Hong Kong, demostró que el uso de estatinas no solo reduce el colesterol LDL, sino que también se asocia con una mejor evolución metabólica en algunos pacientes con diabetes tipo 2, y evidenció un descenso en la incidencia de complicaciones microvasculares.

Según explicó a Infobae el doctor Eric Wan, principal autor del estudio y especialista en endocrinología, “los resultados muestran que las estatinas, en el contexto adecuado y bajo monitoreo médico, pueden ser beneficiosas incluso en personas con diabetes tipo 2, ayudando a prevenir problemas renales, oculares y nerviosos vinculados a la enfermedad”.

Estatinas y alteraciones metabólicas

La diabetes tipo 2 afecta a millones en todo el mundo y aumenta las probabilidades de sufrir problemas del corazón

El interés en comprender cómo las estatinas pueden influir en la salud metabólica ha impulsado investigaciones recientes sobre mecanismos biológicos subyacentes. Uno de los focos principales es el papel de las estatinas sobre la secreción de GLP-1, una hormona intestinal clave en la regulación de la insulina y la saciedad.

El estudio reciente de la Universidad de Lund, exploró los efectos de la rosuvastatina sobre la secreción y producción de GLP-1. Los experimentos en laboratorio y con animales mostraron que la rosuvastatina puede hacer que, en el corto plazo, disminuya la cantidad de GLP-1, una hormona que ayuda a controlar el azúcar y la sensación de saciedad. Sin embargo, cuando el tratamiento es prolongado, se observó que después de comer los ratones tenían más GLP-1 en sangre.

Según los investigadores, estos cambios en la secreción de GLP-1 podrían ayudar a explicar por qué algunas personas que toman estatinas presentan un pequeño aumento en los niveles de glucosa.

El estudio también encontró que una enzima llamada HMGCR, sobre la que actúan las estatinas, cumple un papel importante en la regulación de GLP-1. Manipular el colesterol dentro de las células puede afectar esta hormona, lo que sugiere que el metabolismo de los lípidos está involucrado en este proceso.

Aunque se ha especulado sobre la posible influencia de las estatinas en el microbioma intestinal, los estudios actuales no han demostrado cambios clínicamente relevantes que justifiquen modificaciones en la práctica médica.

Los beneficios de las estatinas superan a los riesgos

Las estatinas disminuyen el riesgo de infarto y muerte en personas con diabetes tipo 2 al reducir el colesterol LDL y proteger sus arterias(Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal consenso entre especialistas es que, pese a los pequeños riesgos metabólicos, los beneficios de las estatinas superan ampliamente sus posibles efectos adversos en la mayoría de los pacientes, incluidos aquellos con diabetes tipo 2 o en riesgo de desarrollarla.

Diversos grandes ensayos clínicos han demostrado que las estatinas reducen de manera consistente el riesgo de eventos cardiovasculares graves, como infartos y accidentes cerebrovasculares, incluso en personas con diabetes.

De hecho, estudios recientes, como el publicado en la Revista de la Asociación Americana del Corazón realizado por investigadores del Hospital General Brigham de Massachusetts en más de 7.000 pacientes, mostraron que comenzar el tratamiento con estatinas sin demoras permitió reducir en un tercio el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular en diabéticos, frente a quienes retrasaron el inicio de estos fármacos.

Las guías clínicas actuales recomiendan evaluar el riesgo cardiovascular individual antes de iniciar el tratamiento con estatinas, sobre todo en personas con bajo riesgo basal y sin diabetes. En estos casos, la decisión debe tomarse en conjunto entre el médico y el paciente, considerando los posibles riesgos y preferencias personales.

Para pacientes con alto riesgo cardiovascular o con varios factores de riesgo (como hipertensión, obesidad o antecedentes familiares), las indicaciones favorecen el uso de estatinas de intensidad moderada a alta, ya que los beneficios superan el riesgo de aparición de diabetes.