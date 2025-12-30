Ciencia

Las estatinas no solo protegen contra el colesterol: prueban su efecto en personas con diabetes tipo 2

Científicos de la Universidad de Hong Kong analizaron datos de miles de pacientes británicos y hallaron beneficios en la salud general. Uno de los autores del estudio dio a Infobae las claves de la investigación

Guardar
Un estudio de la Universidad
Un estudio de la Universidad de Hong Kong confirma que las estatinas reducen la mortalidad en personas con diabetes tipo 2 (Freepik)

Las estatinas son medicamentos populares para cuidar el corazón, pero un nuevo estudio revela que tienen beneficios aún mayores para quienes viven con diabetes tipo 2.

Investigadores de la Universidad de Hong Kong analizaron a miles de personas y descubrieron algo importante: las estatinas ayudan a reducir el riesgo de muerte, incluso en quienes parecían estar fuera de peligro.

El trabajo, publicado en Annals of Internal Medicine, se basó en datos del IMRD-UK, una enorme base médica del Reino Unido.

Las estatinas muestran beneficios en
Las estatinas muestran beneficios en la reducción del riesgo de infarto en pacientes con diabetes tipo 2, independientemente de su nivel de riesgo cardiovascular (Freepik)

Allí, los científicos siguieron a adultos de entre 25 y 84 años con diabetes tipo 2 durante hasta diez años.

En diálogo con Infobae y desde Hong Kong, el doctor Eric Wang, profesor del departamento de farmacia y farmacología de la Universidad de Hong Kong, contó: “Estudiamos el uso de estatinas en personas con diabetes tipo 2 que no se consideran de alto riesgo porque las guías médicas difieren respecto a si estos pacientes deberían recibirlas, y existe poca evidencia a largo plazo para este grupo”.

Al usar datos reales del Reino Unido, “encontramos que las estatinas reducen tanto las muertes como los eventos cardíacos graves, incluso en pacientes de bajo riesgo, especialmente en aquellos con colesterol elevado”.

El análisis incluyó datos de
El análisis incluyó datos de adultos de 25 a 84 años sin antecedentes graves de corazón o hígado al inicio del seguimiento (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, aclaró, el “perfil de seguridad de las estatinas fue tranquilizador, ya que no se observó un aumento significativo de problemas hepáticos y solo se registró un incremento muy pequeño en los efectos musculares”.

Ninguna de esas personas tenía problemas graves de corazón o hígado antes de comenzar el estudio, lo que permitió ver con claridad los efectos de los medicamentos.

Los resultados fueron claros: quienes tomaban estatinas tenían menos posibilidades de morir o de sufrir un infarto, sin importar si su riesgo de enfermedad cardíaca era bajo, medio o alto.

Este hallazgo desafía la creencia de que solo quienes tienen un riesgo elevado deberían recibir estos medicamentos.

Antes de este estudio, muchos médicos dudaban sobre si recetar estatinas a pacientes con diabetes tipo 2 que, en principio, no parecían estar en peligro inmediato. Sin embargo, la investigación muestra que el beneficio es generalizado.

Para quiénes sirven las estatinas hoy

La investigación utilizó la base
La investigación utilizó la base de datos médica IMRD-UK, que permitió un monitoreo exhaustivo durante diez años sobre el uso de estatinas en diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estatinas se utilizan en el mundo desde finales de la década de 1980. El primer medicamento de esta familia, la lovastatina, fue aprobado en 1987 en Estados Unidos.

Desde entonces, su uso se ha expandido globalmente y se han desarrollado otras variantes, como la simvastatina, atorvastatina y rosuvastatina, que hoy son ampliamente recetadas para reducir el colesterol y prevenir enfermedades cardiovasculares.

Una de las grandes preguntas sobre las estatinas era si valía la pena que personas con bajo riesgo las tomaran.

El estudio halló que incluso
El estudio halló que incluso quienes estaban considerados fuera de peligro se beneficiaron de las estatinas con un menor riesgo de muerte y eventos cardíacos graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahora, el nuevo estudio muestra que sí, ya que todos los grupos se beneficiaron. La reducción del riesgo fue consistente en todos los niveles, lo que cambia la forma en que se piensa el tratamiento preventivo.

Incluso quienes parecían estar a salvo de sufrir un evento cardíaco mostraron una disminución significativa en el riesgo de muerte y de eventos graves.

El estudio de la Universidad de Hong Kong fue exhaustivo: los investigadores utilizaron datos de una cohorte muy grande y analizaron por separado a quienes estaban en diferentes niveles de riesgo, para asegurarse de que los resultados fueran sólidos.

El seguimiento durante una década permitió observar no solo los efectos a corto plazo, sino también los beneficios sostenidos a lo largo de los años.

Qué riesgos y dudas quedan

Los resultados sugieren que las
Los resultados sugieren que las estatinas pueden ser útiles como estrategia preventiva en la mayoría de los adultos con diabetes tipo 2, más allá de su riesgo inicial/Archivo

Por supuesto, los científicos también revisaron los posibles efectos secundarios. Detectaron un pequeño aumento en los casos de miopatía, un problema muscular, en uno de los grupos.

Sin embargo, no encontraron un mayor riesgo de daño hepático en quienes tomaban estatinas, lo que aporta tranquilidad sobre la seguridad del tratamiento.

Estos datos son valiosos porque durante mucho tiempo hubo dudas sobre recetar estatinas a personas con diabetes tipo 2 que no parecían estar en peligro inmediato.

El estudio invita a los médicos a repensar sus decisiones y considerar el uso de estatinas como una estrategia preventiva más amplia, incluso en quienes no tienen factores de riesgo evidentes.

El hallazgo podría modificar las
El hallazgo podría modificar las futuras recomendaciones médicas sobre el uso de estatinas en la prevención de enfermedades cardiovasculares en pacientes con diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diabetes tipo 2 afecta a millones en todo el mundo y aumenta las probabilidades de sufrir problemas del corazón.

Por eso, encontrar formas de reducir la mortalidad y los infartos es una prioridad para la salud pública. Las estatinas parecen ser una herramienta útil para lograrlo, y este nuevo hallazgo podría influir en futuras guías y recomendaciones médicas.

El estudio también destaca la importancia de la prevención, no solo en quienes ya están enfermos, sino también en quienes parecen saludables.

Al usar estatinas, incluso aquellos con bajo riesgo podrían evitar complicaciones más adelante. La idea central es que la protección debe ser proactiva y no solo reactiva.

Las estatinas disminuyen el riesgo
Las estatinas disminuyen el riesgo de infarto y muerte en personas con diabetes tipo 2 al reducir el colesterol LDL y proteger sus arterias(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos señalan que cada decisión médica debe ser personalizada. Sin embargo, estos datos respaldan la idea de que las estatinas pueden ser beneficiosas para casi todos los adultos con diabetes tipo 2, más allá de su riesgo inicial.

En definitiva, las estatinas no solo protegen el corazón de quienes tienen diabetes tipo 2, sino que también podrían salvar vidas, incluso entre quienes no parecen estar en peligro.

Los médicos deberían considerar la
Los médicos deberían considerar la indicación de las estatinas para más pacientes con diabetes, incluso si el riesgo es bajo (Imagen de Freepik).

En la entrevista con Infobae, el doctor Wang afirmó que “los resultados muestran que las estatinas benefician a la mayoría de las personas con diabetes tipo 2, no solo a quienes están en alto riesgo. Esperamos que esta evidencia motive a médicos y comités de guías a considerar las estatinas para un mayor número de pacientes con diabetes, especialmente cuando el colesterol está elevado, y respalde recomendaciones internacionales más consistentes”.

Temas Relacionados

EstatinasColesterolDiabetesRiesgo cardiovascularÚltimas noticias

Últimas Noticias

Descubren cómo era la técnica de los pueblos antiguos de Argentina para fabricar puntas de flecha con huesos de guanaco

Investigadores del Conicet y universidades de Argentina hicieron un análisis de materiales encontrados por aficionados. Por qué el hallazgo demuestra la destreza tecnológica y la organización social que había hace más de un milenio en las Sierras de Córdoba

Descubren cómo era la técnica

El planeta TOI-561 b asombra a los expertos: cómo sobrevive su atmósfera en un mundo de magma y calor extremo

El hallazgo realizado con el telescopio James Webb revela que este exoplaneta mantiene una envoltura gaseosa estable pese a temperaturas extremas y mares de roca líquida

El planeta TOI-561 b asombra

Los incendios forestales liberan más contaminantes dañinos de lo estimado

Un estudio global revela que el humo contiene hasta un 21% más de compuestos orgánicos peligrosos para la salud de lo que se había calculado anteriormente

Los incendios forestales liberan más

Cómo funciona el innovador método que purifica el agua dulce usando luz solar y materiales naturales

Un equipo científico noruego logró mejorar la eliminación de contaminantes en fuentes hídricas al combinar minerales abundantes con energía solar. Cómo este avance abre nuevas oportunidades para el desarrollo de tecnologías sostenibles, sin recurrir a productos químicos dañinos

Cómo funciona el innovador método

Científicos del Conicet descubren el ritmo circadiano en una superbacteria: podría mejorar los tratamientos

Un equipo de ese organismo junto a universidades nacionales e internacionales reveló que Acinetobacter baumannii, resistente a antibióticos, organiza sus funciones por ciclos. El hallazgo aporta claves sobre su adaptación y respuesta a terapias

Científicos del Conicet descubren el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Marbelle esta vez la emprendió

Marbelle esta vez la emprendió contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez: “Descarado”

Golpe al microtráfico en Villa María del Triunfo: PNP incauta casi mil envoltorios de PBC y detiene a varios implicados

Receta de tallarines orientales con pollo y verdura, rápida y fácil

Jordi Cruz, chef Michelin, responde: ¿qué tabla de cortar es mejor, la de plástico, la de metal o la de madera?

Presidente de la CUT, sobre el aumento del 23% en el salario mínimo para 2026: “Han dicho que esto va a ser la debacle, la apocalipsis”

INFOBAE AMÉRICA
Ocalan subraya que "es muy

Ocalan subraya que "es muy importante" que Turquía juegue "un papel constructivo" entre Siria y las FDS

La asistencia a salas de cine en 2025 cae un 8% y 'Padre no hay más que uno 5' es la película española más taquillera

Más de 500 conductores al día dieron positivo a alcohol y otras drogas en controles de la DGT del 15 al 21 de diciembre

Actuar a tiempo en un infarto es "clave" para disminuir el daño en el tejido cardíaco

Siria impone un toque de queda en Latakia tras nuevos ataques contra barrios de mayoría alauí de la ciudad

ENTRETENIMIENTO

“Melania”: El documental de Melania

“Melania”: El documental de Melania Trump que revela los secretos mejor guardados de su paso por la Casa Blanca

“Estuve nervioso antes de cada película que lancé”: James Cameron explicó la presión que sintió detrás de “Avatar: Fuego y Ceniza”

Russell Crowe cuestionó la obsesión de Hollywood con las secuelas y explicó por qué “Gladiador” no debía continuar

Mia Goth habló sobre cómo Star Wars influyó en su arte y qué espera del nuevo papel en su nueva película

La película de Robert Redford que recomiendan expertos en salud mental