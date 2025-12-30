Las estatinas no solo protegen contra el colesterol: prueban su efecto en personas con diabetes tipo 2

Un estudio de la Universidad de Hong Kong confirma que las estatinas reducen la mortalidad en personas con diabetes tipo 2 (Freepik)

Las estatinas son medicamentos populares para cuidar el corazón, pero un nuevo estudio revela que tienen beneficios aún mayores para quienes viven con diabetes tipo 2.

Investigadores de la Universidad de Hong Kong analizaron a miles de personas y descubrieron algo importante: las estatinas ayudan a reducir el riesgo de muerte, incluso en quienes parecían estar fuera de peligro.

El trabajo, publicado en Annals of Internal Medicine, se basó en datos del IMRD-UK, una enorme base médica del Reino Unido.

Las estatinas muestran beneficios en la reducción del riesgo de infarto en pacientes con diabetes tipo 2, independientemente de su nivel de riesgo cardiovascular (Freepik)

Allí, los científicos siguieron a adultos de entre 25 y 84 años con diabetes tipo 2 durante hasta diez años.

En diálogo con Infobae y desde Hong Kong, el doctor Eric Wang, profesor del departamento de farmacia y farmacología de la Universidad de Hong Kong, contó: “Estudiamos el uso de estatinas en personas con diabetes tipo 2 que no se consideran de alto riesgo porque las guías médicas difieren respecto a si estos pacientes deberían recibirlas, y existe poca evidencia a largo plazo para este grupo”.

Al usar datos reales del Reino Unido, “encontramos que las estatinas reducen tanto las muertes como los eventos cardíacos graves, incluso en pacientes de bajo riesgo, especialmente en aquellos con colesterol elevado”.

El análisis incluyó datos de adultos de 25 a 84 años sin antecedentes graves de corazón o hígado al inicio del seguimiento (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, aclaró, el “perfil de seguridad de las estatinas fue tranquilizador, ya que no se observó un aumento significativo de problemas hepáticos y solo se registró un incremento muy pequeño en los efectos musculares”.

Ninguna de esas personas tenía problemas graves de corazón o hígado antes de comenzar el estudio, lo que permitió ver con claridad los efectos de los medicamentos.

Los resultados fueron claros: quienes tomaban estatinas tenían menos posibilidades de morir o de sufrir un infarto, sin importar si su riesgo de enfermedad cardíaca era bajo, medio o alto.

Este hallazgo desafía la creencia de que solo quienes tienen un riesgo elevado deberían recibir estos medicamentos.

Antes de este estudio, muchos médicos dudaban sobre si recetar estatinas a pacientes con diabetes tipo 2 que, en principio, no parecían estar en peligro inmediato. Sin embargo, la investigación muestra que el beneficio es generalizado.

Para quiénes sirven las estatinas hoy

La investigación utilizó la base de datos médica IMRD-UK, que permitió un monitoreo exhaustivo durante diez años sobre el uso de estatinas en diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estatinas se utilizan en el mundo desde finales de la década de 1980. El primer medicamento de esta familia, la lovastatina, fue aprobado en 1987 en Estados Unidos.

Desde entonces, su uso se ha expandido globalmente y se han desarrollado otras variantes, como la simvastatina, atorvastatina y rosuvastatina, que hoy son ampliamente recetadas para reducir el colesterol y prevenir enfermedades cardiovasculares.

Una de las grandes preguntas sobre las estatinas era si valía la pena que personas con bajo riesgo las tomaran.

El estudio halló que incluso quienes estaban considerados fuera de peligro se beneficiaron de las estatinas con un menor riesgo de muerte y eventos cardíacos graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahora, el nuevo estudio muestra que sí, ya que todos los grupos se beneficiaron. La reducción del riesgo fue consistente en todos los niveles, lo que cambia la forma en que se piensa el tratamiento preventivo.

Incluso quienes parecían estar a salvo de sufrir un evento cardíaco mostraron una disminución significativa en el riesgo de muerte y de eventos graves.

El estudio de la Universidad de Hong Kong fue exhaustivo: los investigadores utilizaron datos de una cohorte muy grande y analizaron por separado a quienes estaban en diferentes niveles de riesgo, para asegurarse de que los resultados fueran sólidos.

El seguimiento durante una década permitió observar no solo los efectos a corto plazo, sino también los beneficios sostenidos a lo largo de los años.

Qué riesgos y dudas quedan

Los resultados sugieren que las estatinas pueden ser útiles como estrategia preventiva en la mayoría de los adultos con diabetes tipo 2, más allá de su riesgo inicial/Archivo

Por supuesto, los científicos también revisaron los posibles efectos secundarios. Detectaron un pequeño aumento en los casos de miopatía, un problema muscular, en uno de los grupos.

Sin embargo, no encontraron un mayor riesgo de daño hepático en quienes tomaban estatinas, lo que aporta tranquilidad sobre la seguridad del tratamiento.

Estos datos son valiosos porque durante mucho tiempo hubo dudas sobre recetar estatinas a personas con diabetes tipo 2 que no parecían estar en peligro inmediato.

El estudio invita a los médicos a repensar sus decisiones y considerar el uso de estatinas como una estrategia preventiva más amplia, incluso en quienes no tienen factores de riesgo evidentes.

El hallazgo podría modificar las futuras recomendaciones médicas sobre el uso de estatinas en la prevención de enfermedades cardiovasculares en pacientes con diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diabetes tipo 2 afecta a millones en todo el mundo y aumenta las probabilidades de sufrir problemas del corazón.

Por eso, encontrar formas de reducir la mortalidad y los infartos es una prioridad para la salud pública. Las estatinas parecen ser una herramienta útil para lograrlo, y este nuevo hallazgo podría influir en futuras guías y recomendaciones médicas.

El estudio también destaca la importancia de la prevención, no solo en quienes ya están enfermos, sino también en quienes parecen saludables.

Al usar estatinas, incluso aquellos con bajo riesgo podrían evitar complicaciones más adelante. La idea central es que la protección debe ser proactiva y no solo reactiva.

Las estatinas disminuyen el riesgo de infarto y muerte en personas con diabetes tipo 2 al reducir el colesterol LDL y proteger sus arterias(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos señalan que cada decisión médica debe ser personalizada. Sin embargo, estos datos respaldan la idea de que las estatinas pueden ser beneficiosas para casi todos los adultos con diabetes tipo 2, más allá de su riesgo inicial.

En definitiva, las estatinas no solo protegen el corazón de quienes tienen diabetes tipo 2, sino que también podrían salvar vidas, incluso entre quienes no parecen estar en peligro.

Los médicos deberían considerar la indicación de las estatinas para más pacientes con diabetes, incluso si el riesgo es bajo (Imagen de Freepik).

En la entrevista con Infobae, el doctor Wang afirmó que “los resultados muestran que las estatinas benefician a la mayoría de las personas con diabetes tipo 2, no solo a quienes están en alto riesgo. Esperamos que esta evidencia motive a médicos y comités de guías a considerar las estatinas para un mayor número de pacientes con diabetes, especialmente cuando el colesterol está elevado, y respalde recomendaciones internacionales más consistentes”.