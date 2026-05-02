Hidratación inteligente: cómo elegir bebidas naturales para un mejor control de la glucosa

La OMS reporta que más de 830 millones de personas viven con diabetes y destaca la importancia de cambios en la alimentación para prevenir la hiperglucemia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hiperglucemia, caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre, puede manifestarse mediante síntomas como micción frecuente, fatiga y dolor de cabeza. Para evitar picos glucémicos, especialistas en endocrinología y nutrición clínica recomiendan priorizar la hidratación con bebidas naturales, evitar refrescos y jugos procesados, y complementar la dieta con ingredientes ricos en fibra y antioxidantes.

El consumo regular de agua, tés sin azúcar y jugos vegetales frescos contribuye al control glucémico, según el portal de salud Hartford Healthcare y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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No existen cifras oficiales específicamente publicadas para 2026 sobre la prevalencia mundial de diabetes; las estimaciones más recientes y validadas por organismos internacionales corresponden a 2024/2025. Según el Atlas de la Diabetes de la Federación Internacional de Diabetes (FID), actualizado en 2025, 589 millones de adultos (de 20 a 79 años) en el mundo viven actualmente con diabetes, lo que representa a uno de cada nueve adultos.

Más del 40% de los casos permanecen sin diagnosticar y la proyección es que esta cifra crecerá hasta los 853 millones en 2050 si no se adoptan políticas de prevención y control más efectivas.

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La Organización Mundial de la Salud y la FID advierten que más del 80% de las personas con diabetes residen en países de ingresos bajos y medios, lo que agrava el acceso a diagnóstico y tratamiento temprano. Además, la diabetes causa más de 3,4 millones de muertes al año y el gasto sanitario global asociado superó el billón de dólares en 2024.

Bebidas naturales recomendadas por la evidencia científica

El té verde y el té negro, recomendados por estudios científicos, mejoran la sensibilidad a la insulina y poseen efectos hipoglucemiantes importantes para la salud metabólica - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua es la bebida de referencia para mantener una correcta hidratación y facilitar la eliminación del exceso de glucosa a través de la orina. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), la ingesta diaria recomendada varía entre 2 y 3,7 litros, dependiendo de factores como sexo, peso y edad.

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El té verde es otra opción respaldada por investigaciones. La revista médica The Lancet y la Escuela de Salud Pública de Harvard han señalado que seis tazas diarias pueden mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir el colesterol, mientras que el té negro contiene teaflavinas con efecto hipoglucemiante.

El café, consumido en cantidades moderadas y sin azúcar, también puede favorecer la metabolización de la glucosa, aunque el exceso de cafeína puede causar deshidratación y elevar el estrés hormonal, lo que impacta negativamente en los niveles de azúcar.

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El jugo de tomate natural se destaca por su contenido en licopeno, un antioxidante asociado con la reducción del estrés oxidativo en personas con diabetes tipo 2, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Un estudio citado por Eating Well demostró que consumir 200 ml de jugo de tomate antes de un desayuno rico en carbohidratos resultó en menores niveles de glucosa en sangre en comparación con quienes solo bebieron agua.

Otras opciones, ingredientes y recomendaciones adicionales

Expertos recomiendan evitar bebidas azucaradas y alcohólicas, priorizar frutas y vegetales frescos y consultar a un profesional antes de modificar la dieta para el control glucémico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las alternativas recomendadas, el jugo de pepino, manzana verde y espinacas es valorado por su fibra, magnesio y polifenoles, que mejoran la sensibilidad a la insulina y ralentizan la absorción de glucosa. El licuado de nopal, apio y ananá se destaca por su alto contenido en fibra y aminoácidos que regulan la glucosa, mientras que el apio es bajo en carbohidratos y la piña aporta enzimas digestivas y vitamina C. El zumo de granada, rico en polifenoles, puede mejorar la captación celular de glucosa y reducir el daño por estrés oxidativo, según estudios referenciados por WebMD.

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El vinagre de manzana y la infusión de canela también han sido objeto de análisis científico. El portal Healthline recoge que el vinagre ayuda a reducir la producción de glucosa hepática y mejora la sensibilidad insulínica, mientras que la canela puede disminuir los niveles de azúcar en sangre hasta en un 29%, según diversos ensayos clínicos.

Por último, las semillas de fenogreco, ricas en fibra soluble, han demostrado eficacia en la reducción de la glucosa y la mejora de la tolerancia a los carbohidratos.

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La evidencia científica sustenta que, junto con un régimen alimenticio equilibrado y bajo supervisión médica, estas bebidas naturales pueden ser aliadas en el control glucémico. Se recomienda evitar las bebidas azucaradas y alcohólicas, optar por vegetales y frutas frescas, y moderar las porciones para mantener la salud metabólica.

Consultar con un profesional de la salud es imprescindible antes de introducir cambios significativos en la dieta, especialmente en personas con diagnóstico de diabetes o predisposición a la hiperglucemia.

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