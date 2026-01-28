La inteligencia no está en un solo lugar del cerebro: un estudio revela cómo se organiza

El nuevo estudio de la Universidad de Notre Dame señala que la inteligencia se apoya en la coordinación eficiente de múltiples redes cerebrales, y no en áreas aisladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, la ciencia buscó el “lugar” de la inteligencia en el cerebro. Se pensó que ciertas áreas eran responsables de funciones como la memoria, el lenguaje, la atención o el razonamiento, y que la suma de esas piezas explicaba cómo pensamos y resolvemos problemas.

Sin embargo, un nuevo estudio de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, propone una mirada distinta: la inteligencia no depende de zonas aisladas, sino de la forma en que distintas redes cerebrales trabajan juntas y se coordinan a gran escala. En otras palabras, no importa solo qué partes del cerebro están activas, sino cómo se comunican entre sí.

El cerebro como una red, no como un mapa de compartimentos

El trabajo, publicado en la revista Nature Communications, está liderado por el neurocientífico Aron Barbey, director del Human Neuroimaging Center de Notre Dame, junto con un equipo internacional. Su planteo se apoya en la llamada “neurociencia de redes”, un enfoque que estudia al cerebro como un sistema interconectado, parecido a una red de transporte o a una red de internet.

En ese esquema, cada región cumple una función específica, pero lo que realmente permite un buen rendimiento es la fluidez de las conexiones: la rapidez con la que la información viaja, la capacidad de integrar datos distintos y la flexibilidad para reorganizarse según la tarea.

La investigación publicada en Nature Communications demuestra que no existe un ‘centro de la inteligencia’, sino que el cerebro actúa como una red integrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, en una ciudad, no alcanza con tener hospitales, escuelas y comercios bien distribuidos si las calles están mal conectadas o colapsadas. El funcionamiento general depende de cómo circula el tránsito entre esos puntos. Según esta nueva mirada, algo parecido ocurre en el cerebro.

“La neurociencia ha avanzado mucho en describir qué hace cada región, pero todavía nos falta entender cómo surge una mente unificada a partir de todas esas partes”, explicó Barbey.

Qué analizaron los investigadores

Para poner a prueba su hipótesis, el equipo analizó datos de resonancias cerebrales y evaluaciones cognitivas de más de 900 adultos provenientes de dos grandes bases de datos internacionales.

Los investigadores observaron cómo estaban organizadas las conexiones cerebrales y compararon esos patrones con el desempeño intelectual de cada persona. El resultado fue consistente: las personas con mejores indicadores de inteligencia mostraban cerebros con redes más eficientes, mejor integradas y más flexibles.

Los científicos identifican que las conexiones entre regiones cerebrales distantes son esenciales para integrar percepciones, emociones y decisiones en la inteligencia humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

No se trataba de tener “más actividad” en una región específica, sino de una organización global más armoniosa.

El autor principal del estudio, Ramsey Wilcox, lo resumió así: la coordinación a gran escala no hace por sí sola los procesos mentales, pero define cuántas cosas puede hacer el sistema y cuán bien puede adaptarse.

Cuatro ideas claves sobre cómo funciona la inteligencia

A partir de los datos, el equipo identificó cuatro principios centrales:

La inteligencia surge del trabajo en conjunto. No existe un “centro de la inteligencia”. Resolver un problema implica que distintas redes compartan información y se sincronicen. Las conexiones a larga distancia son fundamentales. El cerebro necesita puentes que unan regiones alejadas para integrar percepciones, recuerdos, emociones y decisiones. Existen sistemas de coordinación. Algunas áreas funcionan como reguladores que deciden qué redes deben activarse según la situación, algo así como un director de orquesta que organiza a los músicos. Debe haber equilibrio entre especialización y cooperación. Cada parte tiene su tarea, pero ninguna funciona de manera aislada.

Para entenderlo mejor, es como cuando una persona maneja un auto en una calle desconocida, necesita ver señales (percepción), recordar reglas de tránsito (memoria), planificar el recorrido (razonamiento) y reaccionar rápido ante imprevistos (atención). Todo ocurre al mismo tiempo y de manera integrada. No hay una sola “zona” que controle la situación.

Qué implicancias tiene este hallazgo

Este enfoque puede ayudar a entender mejor por qué la inteligencia cambia a lo largo de la vida. Durante la infancia, las conexiones se fortalecen y se organizan; en la vejez, algunas redes pierden eficiencia; y en lesiones cerebrales extensas, el problema no siempre es una zona dañada, sino la pérdida de comunicación entre sistemas.

También abre nuevas preguntas para la medicina y la rehabilitación: en lugar de enfocarse solo en una región afectada, podría ser clave estimular la reconexión de redes completas.

Las imágenes cerebrales de más de 900 adultos revelan que la flexibilidad y eficiencia global de las conexiones cerebrales explican el rendimiento intelectual (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el campo de la inteligencia artificial, el estudio también deja una señal. Muchos sistemas actuales son muy buenos en tareas puntuales —reconocer imágenes, traducir textos, jugar ajedrez—, pero fallan cuando deben adaptarse a situaciones nuevas. Para Barbey, el desafío está en diseñar sistemas más flexibles y capaces de integrar información, como hace el cerebro humano.

El trabajo concluye que la esencia de la inteligencia no está en una pieza del cerebro, sino en su capacidad para reorganizarse, coordinarse y adaptarse constantemente.

Más que una suma de habilidades aisladas, la inteligencia sería el resultado de una arquitectura dinámica, capaz de conectar ideas, experiencias y decisiones en tiempo real.