La siesta corta potenciaría la capacidad de aprendizaje del cerebro

Dormir una siesta breve a media tarde ayuda a optimizar las conexiones neuronales y facilitar la retención de datos frescos en adultos jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir una siesta corta a media tarde no solo ayuda a recuperar energía: también puede mejorar de manera concreta la capacidad del cerebro para aprender. Un estudio internacional liderado por la Universidad de Ginebra, en colaboración con el Medical Center–University of Freiburg, demostró que un descanso breve es suficiente para reorganizar los circuitos neuronales y preparar la mente para adquirir nuevos recuerdos.

La investigación, publicada en la revista NeuroImage, sugiere que no es necesario esperar al sueño nocturno para que el cerebro se “restaure”. Incluso una pausa de menos de una hora puede producir cambios medibles en la plasticidad cerebral, es decir, en la capacidad del sistema nervioso para adaptarse y formar nuevas conexiones.

Plasticidad cerebral y una especie de “puesta a punto”

El equipo dirigido por Christoph Nissen y Kai Spiegelhalder analizó el efecto de una siesta de aproximadamente 45 minutos en adultos jóvenes sanos. Tras el descanso, los participantes mostraron una disminución en la saturación de las conexiones neuronales, lo que permitió que el cerebro quedara más disponible para incorporar información nueva.

En términos simples, durante el día el cerebro recibe una enorme cantidad de estímulos: datos, imágenes, conversaciones, decisiones. Esa actividad fortalece constantemente las conexiones entre neuronas. Sin pausas de recuperación, esos circuitos pueden saturarse y volverse menos eficientes para aprender algo nuevo.

La siesta de menos de una hora disminuye la saturación sináptica y libera capacidad cerebral para incorporar información nueva, señala el estudio publicado en NeuroImage (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La siesta actúa como una especie de reinicio”, explicó Nissen. Al reducir temporalmente la intensidad de las conexiones, el sistema nervioso libera capacidad para formar nuevos recuerdos. Es un proceso que los científicos llaman “resintonización sináptica”.

Hasta ahora, este mecanismo se asociaba principalmente al sueño nocturno. El nuevo trabajo demuestra que el descanso diurno también cumple una función clave en ese equilibrio cerebral.

Cómo se realizó el experimento

El estudio incluyó a 20 jóvenes adultos que fueron divididos en dos grupos. Una parte realizó una siesta vespertina de unos 45 minutos, mientras que el resto permaneció despierto durante el mismo período.

Antes y después del descanso, los investigadores evaluaron la actividad cerebral mediante técnicas no invasivas, como la estimulación magnética transcraneal y el electroencefalograma (EEG). Estos métodos permitieron medir cuán flexibles y activas estaban las conexiones neuronales.

El descanso diurno reorganiza circuitos neuronales y prepara la mente para la adquisición de nuevos recuerdos, según investigadores europeos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados fueron claros: quienes durmieron la siesta mostraron una reducción en la “carga” de las conexiones cerebrales y una mayor capacidad para establecer nuevos aprendizajes. En cambio, el grupo que no descansó mantuvo niveles más altos de saturación sináptica.

Por qué el descanso mejora el aprendizaje

El cerebro funciona como una red que necesita equilibrio entre estabilidad y flexibilidad. Si las conexiones se fortalecen sin pausa, el sistema pierde capacidad de adaptación. El sueño —incluso en formato breve— permite reajustar esa red.

Según Spiegelhalder, esta reorganización explica por qué muchas personas sienten mayor claridad mental, mejor concentración y mayor capacidad para memorizar después de una siesta corta.

El efecto puede resultar especialmente valioso para estudiantes, profesionales con alta carga intelectual, personal de salud, deportistas o trabajadores que toman decisiones críticas.

Implicancias para la salud mental y el rendimiento

Los investigadores también remarcaron que una siesta ocasional no reemplaza al sueño nocturno, pero sí puede funcionar como una herramienta complementaria para optimizar el rendimiento cognitivo.

El estudio además aporta información relevante sobre el insomnio. Los especialistas aclaran que una noche aislada de mal descanso no suele tener consecuencias graves, pero los problemas crónicos de sueño sí afectan la recuperación cerebral. En esos casos, recomiendan abordajes terapéuticos específicos antes que el uso prolongado de medicación.

Los resultados muestran que quienes duermen una siesta presentan mayor claridad mental, mejor concentración y más facilidad para memorizar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Nissen, pequeñas pausas de descanso bien administradas pueden tener un impacto real sobre el funcionamiento mental. “Incluso periodos cortos de sueño mejoran la capacidad del cerebro para retener nueva información”, señaló.

La posibilidad de mejorar el aprendizaje y la claridad mental con una siesta breve resulta atractiva por su simplicidad y bajo costo. A diferencia de otras intervenciones cognitivas, no requiere tecnología ni entrenamiento especializado: solo tiempo y condiciones adecuadas para descansar.

Los autores sostienen que integrar pausas de sueño cortas en la rutina diaria podría convertirse en una estrategia preventiva para cuidar la salud cerebral y sostener el rendimiento en contextos de alta exigencia.