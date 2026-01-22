Ciencia

La compulsión por maratonear series está asociada a una mayor sensación de soledad

Un estudio reciente encontró que quienes tienen este hábito reportan niveles más altos de aislamiento social y malestar emocional

El estudio de la Universidad
El estudio de la Universidad de Huangshan asocia las maratones compulsivas de series con el aislamiento social y la búsqueda de regulación emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento del consumo compulsivo de series, fenómeno popularizado por las plataformas de streaming, ha despertado el interés de la comunidad científica ante su posible impacto en la salud emocional.

En este contexto, una nueva investigación liderada por la Universidad de Huangshan aporta evidencia sobre cómo ver maratones de series puede funcionar como un mecanismo de regulación emocional.

El fenómeno de las maratones compulsivas de series se asocia estrechamente con el aislamiento social y la búsqueda de regulación emocional, según reveló un estudio liderado por la Universidad de Huangshan, China, y publicado en la revista PLOS One.

La soledad actúa como antecedente
La soledad actúa como antecedente clave en la aparición del consumo excesivo de series según el estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los hallazgos más destacados del estudio señala que el 61% de los participantes mostraba criterios de “adicción” a maratones de series, con una frecuencia mínima de tres horas y media diarias frente a la pantalla o la finalización de al menos cuatro episodios semanales.

Los investigadores sugirieron que la soledad no solo es consecuencia, sino antecedente de este patrón de consumo compulsivo, implantando “un sistema compensatorio”.

“El consumo compulsivo de series se convierte en un sustituto de las conexiones sociales”, explicó Yue Xiaofan, la autora del trabajo e investigadora de la Universidad de Huangshan (China) a la agencia SINC.

Maratón, angustia y escapismo

El consumo compulsivo de series
El consumo compulsivo de series sustituye conexiones humanas reales y puede derivar en adicción con impacto en la salud mental a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para entender el vínculo entre la adicción a las series y la salud emocional, los investigadores encuestaron a 551 adultos, evaluando no solo la frecuencia, sino también los motivos detrás del consumo excesivo. Les hicieron preguntas para evaluar su comportamiento adictivo, la soledad y sus motivos para los maratones de series.

Xiaofan puntualizó que esta conducta adictiva opera por dos vías: el escapismo que esquiva emociones negativas y la búsqueda de intensificación emocional.

Las plataformas de streaming han potenciado el acceso sin restricciones a contenidos audiovisuales, facilitando el “flujo” que describen los expertos: una situación en que la inmersión es tan profunda que distorsiona la percepción del tiempo y dificulta cortar la actividad.

“Los atracones de series –o binge-watching en inglés– son muy atractivos porque crean un estado de flujo en el que se combina la inmersión profunda, la distorsión del tiempo y el disfrute”, argumentó Xiaofan. “Para algunas personas se puede convertir casi en una adicción caracterizada por un deseo irrefrenable y pérdida de control, lo que fomenta que sea difícil dejar de ver un episodio más”.

Las plataformas de streaming facilitan
Las plataformas de streaming facilitan la inmersión prolongada y pueden provocar una pérdida de control en ciertos individuos (Visualesia)

Así, el consumo compulsivo emerge como estrategia para afrontar angustias propias de una vida cotidiana marcada por rutinas sedentarias e interacción social limitada, fenómeno agravado durante y después de la pandemia.

A pesar de la relevancia observacional, el estudio deja claro que su diseño solo permite establecer una asociación y no una relación causal definitiva entre la soledad y el desarrollo de adicción a las series.

No se evaluaron otras conductas problemáticas vinculadas al streaming de vídeos, como la visualización compulsiva de contenidos en YouTube o TikTok.

La investigación propuso que la “adicción” a maratones de series constituye un modelo conductual de regulación emocional de doble vía, en el cual tanto la evasión como la búsqueda de una mejora anímica intervienen directamente en la percepción subjetiva de soledad. “Nuestros hallazgos respaldan la soledad como antecedente de la ‘adicción’ al consumo exacerbado de series, no al visionado no problemático”, afirmó Xiaofan a SINC.

En definitiva, “el estudio avanza en la investigación sobre el manejo de las emociones al separar el consumo compulsivo del no adictivo, demostrar que la soledad puede predecir el grado de ‘adicción’ y proponer un modelo de regulación emocional conductual de doble vía por el que se observa que tanto la evasión como la intensificación emocional intervienen en la percepción de la soledad”, concluye la experta.

