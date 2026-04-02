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Investigadores de Harvard revelan por qué algunos virus persisten en el cuerpo toda la vida

El estudio mostró cómo la genética humana y factores ambientales determinan la carga viral y la capacidad del organismo para eliminar o conservar agentes patógenos

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La investigación detectó que la carga viral varía según edad, sexo, hábitos de vida y la estación del año, influyendo en el riesgo de enfermedades ( NIAID)
La investigación detectó que la carga viral varía según edad, sexo, hábitos de vida y la estación del año, influyendo en el riesgo de enfermedades ( NIAID)

Un estudio internacional que analizó la salud de más de 900.000 personas reveló por qué ciertos virus pueden permanecer ocultos en el cuerpo durante toda la vida, lo que incrementa el riesgo de enfermedades como el linfoma de Hodgkin.

La investigación, publicada en la revista Nature, fue liderada por científicos de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard y el Broad Institute y mostró que la genética humana y factores ambientales determinan la “carga viral” y la capacidad del organismo para eliminar o conservar los virus latentes.

El estudio identificó que la permanencia de algunos virus en el organismo, incluso después de la infección inicial, se explica por una combinación de la genética individual y factores externos como el tabaquismo o la estación del año.

Los investigadores concluyeron que tanto la información genética como el entorno influyen directamente en la carga viral y, en consecuencia, en la persistencia de estos virus durante años o décadas.

Cómo se hizo el estudio sobre la carga viral a lo largo de la vida

El análisis encontró que variantes genéticas específicas influyen en la capacidad del organismo para controlar o eliminar las infecciones virales persistentes (EFE/Cati Cladera)
El análisis encontró que variantes genéticas específicas influyen en la capacidad del organismo para controlar o eliminar las infecciones virales persistentes (EFE/Cati Cladera)

La investigación incluyó el análisis de sangre y saliva mediante técnicas avanzadas de secuenciación genética. Las muestras se obtuvieron de tres biobancos internacionales: el Biobanco del Reino Unido, el Programa All of Us de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y la Fundación Simmons para la Investigación sobre el Autismo.

Se examinaron siete tipos de virus latentes, entre ellos el virus de Epstein-Barr, HHV-6, HHV-7, el poliomavirus de células de Merkel y tres anelovirus detectados en cerca del 90% de la población a lo largo de la vida.

El análisis demostró que la “carga viral” varía intensamente entre personas debido a factores como edad, sexo, hábitos y estación del año.

De acuerdo con los datos, algunos virus como el HHV-6 y el HHV-7 son más prevalentes en la infancia y disminuyen en la edad adulta, posiblemente por un mejor control inmunitario. En contraste, la carga viral del virus de Epstein-Barr aumenta con la edad y alcanza su punto máximo durante el invierno, mientras que HHV-7 presenta su pico en verano, según Harvard Medical School.

Cómo varía la presencia de virus en el organismo

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Los hombres presentan una carga viral significativamente mayor que las mujeres para todos los virus estudiados en sangre y saliva (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio detectó que los hombres presentan una carga viral más alta en sangre y saliva en comparación con las mujeres para todos los virus evaluados. Además, el tabaquismo se asocia a cargas virales casi el doble de elevadas en el virus de Epstein-Barr entre fumadores intensos, mientras que en el caso de HHV-7 los fumadores registran cargas más bajas.

Estas diferencias, según los investigadores, confirman que la persistencia o eliminación de los virus depende tanto del agente patógeno como del contexto genético y ambiental de cada individuo.

El papel de la genética y el estilo de vida

El análisis genético permitió identificar docenas de variantes genéticas asociadas al control de la carga viral. Según Harvard Medical School, muchos de estos genes están relacionados con la respuesta inmunitaria y la capacidad de las células infectadas para evadir la defensa del organismo.

“Estamos llegando al punto en que podemos utilizar la genética humana para intentar responder preguntas fundamentales sobre la patología resultante de los virus”, afirmó el primer autor Nolan Kamitaki , investigador en genética del Instituto Blavatnik de la Facultad de Medicina de Harvard.

El equipo de investigación subrayó que estas diferencias individuales explican la variabilidad en la persistencia de los virus y su impacto a largo plazo en la salud.

De la persistencia viral al riesgo de enfermedades

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Harvard Medical School señala que una carga elevada de Epstein-Barr aumenta el riesgo de linfoma de Hodgkin, sobre todo en presencia de factores como el tabaquismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados indican que la carga viral de ciertos virus latentes, especialmente del virus de Epstein-Barr, se asocia a mayores riesgos para la salud.

Según Harvard Medical School y el Broad Institute, una carga viral elevada de Epstein-Barr incrementa el riesgo de linfoma de Hodgkin. En contraste, el análisis no encontró una relación directa entre la cantidad acumulada de Epstein-Barr y la aparición de esclerosis múltiple; en este caso, el factor determinante es la respuesta inmunitaria del huésped.

Po-Ru Loh, coautora principal del estudio, profesora asociada de medicina en el Hospital Brigham and Women’s de la Facultad de Medicina de Harvard, destacó que la solidez de las conclusiones se basa en el tamaño sin precedentes de la muestra analizada.

En tanto, Kamitaki remarcó que “este hallazgo es un ejemplo de por qué la investigación sobre virus en grandes biobancos genéticos es importante”. El equipo resaltó la necesidad de confirmar estos resultados en estudios celulares y modelos animales.

La investigación demuestra que la interacción entre la genética, los hábitos personales y el entorno define la persistencia de virus en el organismo y sus eventuales consecuencias. La combinación de estos factores resulta fundamental para entender por qué los virus latentes pueden transformarse, en algunos casos, en amenazas para la salud a largo plazo.

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