El aporte clave de científicos argentinos al estudio del Alzheimer, ELA y demencias con células humanas cultivadas en laboratorio

El equipo del FLENI desarrolló líneas celulares a partir de células madre pluripotentes inducidas de pacientes argentinos, permitiendo analizar variantes genéticas locales asociadas al Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hace tiempo, en los laboratorios de FLENI, un grupo de científicos argentinos logra avances incansables que posicionan al país en la vanguardia de la investigación de las enfermedades neurodegenerativas.

Se trata del desarrollo de células cultivadas en laboratorio a partir de células madre pluripotentes inducidas humanas (iPSC) obtenidas de pacientes argentinos con mutaciones asociadas al Alzheimer.

Los investigadores de FLENI identificaron variantes genéticas inéditas y crearon en el laboratorio modelos celulares que reflejan las características de la población local. Los avances logrados en los años recientes abren la puerta con firmeza a tratamientos personalizados.

¿Para qué sirven los modelos celulares en la investigación?

Los modelos celulares desarrollados en FLENI resultan una herramienta clave para entender cómo las variantes genéticas específicas influyen en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o la Esclerosis Lateral Amiotrófica.

Permiten realizar experimentos en laboratorio de manera controlada, observar la evolución de los procesos celulares y probar la eficacia de futuras terapias en un entorno seguro antes de pasar a ensayos clínicos.

Estos modelos celulares humanos permiten estudiar mecanismos específicos y probar terapias en laboratorio, con impacto en el estudio global de las enfermedades neurodegenerativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creación de estas líneas celulares posiciona a la investigación argentina a la vanguardia en el estudio de enfermedades neurodegenerativas y muestra el potencial de la ciencia local para aportar soluciones a problemas de salud globales.

En diálogo con Infobae, Gustavo Sevlever, experto neuropatólogo y director de Investigación y Docencia de FLENI, explicó: “La posibilidad de generar modelos celulares humanos a partir de variantes hereditarias de la enfermedad resulta clave, dado que la mutación está presente en todos los tipos celulares”.

Las herramientas desarrolladas por FLENI facilitan experimentos controlados sobre mecanismos celulares y la eficacia de futuros tratamientos, constituyendo un soporte científico clave antes de iniciar pruebas clínicas en seres humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos modelos permiten a los científicos investigar cómo se desarrolla la enfermedad y explorar posibles caminos para nuevos tratamientos.

En el laboratorio I-NEU (una alianza de FLENI-CONICET), el equipo de investigadores liderados por Sevlever combinó estudios genéticos y bioinformáticos para identificar variantes genéticas novedosas, no descritas previamente, en genes críticos vinculados con el Alzheimer. A partir de esos hallazgos, lograron generar modelos celulares utilizando células madre pluripotentes inducidas humanas (iPSC).

El doctor Gustavo Sevlever

—¿Cuáles son los principales beneficios que pueden aportar estos modelos celulares derivados de pacientes argentinos al diagnóstico o tratamiento futuro del Alzheimer y otras neurodegenerativas?

—Doctor Gustavo Sevlever: Los modelos celulares de iPSC han transformado nuestra capacidad para estudiar el Alzheimer familiar y congénito, superando las barreras históricas impuestas por la falta de tejido cerebral humano vivo y las limitaciones de los modelos animales.

Permiten observar la disfunción celular y las proteínas anómalas en el contexto del genoma humano real.

A través de organoides, han revelado el papel crítico de otros tipos celulares, además de las neuronas, demostrando que la enfermedad es una falla multicelular coordinada.

Estas tecnologías han permitido cerrar la brecha temporal, haciendo posible el estudio de procesos neurodegenerativos que duran décadas, en un marco de tiempo experimental mucho más corto.

El trabajo contribuye a ampliar el mapa global de la genética del Alzheimer

La exploración de mutaciones inéditas ayuda a descifrar riesgos y trazar estrategias más precisas para el Alzheimer y otras patologías (Freepik)

Los investigadores del FLENI describieron en 2019 una nueva mutación en una familia argentina y generaron una línea celular derivada de uno de los pacientes, creando así un modelo de investigación in vitro.

En 2021, el grupo de FLENI describió en un estudio publicado en la revista Stem Cell Research una mutación no registrada previamente en una familia argentina y generó la línea celular FLENIi001-A.

Este avance permitió analizar el impacto de la mutación PSEN1 T119I, asociada a Alzheimer hereditario, y profundizar en el estudio de la enfermedad.

El acceso a modelos celulares que reflejan la diversidad genética local resulta fundamental para comprender con mayor precisión los mecanismos de las enfermedades en la población argentina. Esta perspectiva permite identificar factores de riesgo y de protección particulares, así como diseñar estrategias terapéuticas adaptadas a las características genéticas regionales.

Las nuevas herramientas de investigación permiten explorar posibilidades terapéuticas antes impensadas y acercan tratamientos innovadores (Freepik)

Posteriormente, el equipo aplicó un enfoque similar para desarrollar una línea celular a partir de un paciente con Esclerosis Lateral Amiotrófica y Demencia Frontotemporal. Este desarrollo se publicó en Stem Cell Research en marzo de 2023.

Esta línea de investigación permite estudiar mecanismos celulares específicos en estas patologías neurodegenerativas.

—¿Cómo impacta en la investigación contar con variantes genéticas propias de nuestra población, en comparación con los modelos desarrollados en otros países?

—Sevlever: Más allá del laboratorio, los modelos de células madre pluripotentes inducidas (iPSC) ofrecen una ventaja estratégica: permiten estudiar el Alzheimer con la genética real de las poblaciones locales, en vez de depender casi exclusivamente de cohortes europeas.

Eso importa especialmente en América Latina, donde muchas poblaciones son mixtas y la frecuencia o el efecto de variantes de riesgo puede no ser igual al observado en estudios europeos.

En países latinoamericanos, donde la diversidad ancestral es alta y sigue poco representada en la investigación global, esta herramienta puede ayudar a detectar variantes propias, entender su impacto biológico y abrir el camino a abordajes más precisos y menos dependientes de datos obtenidos en otras poblaciones. Ayudan a entender mejor por qué algunos factores de riesgo conocidos no tienen el mismo peso en todas las poblaciones.

Los avances en modelos celulares humanos ayudan a identificar biomarcadores robustos y estrategias terapéuticas adaptadas a la diversidad genética argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios recientes en América Latina muestran que la mezcla de ancestrías americana, europea y africana —y en algunos contextos también asiática— modifica el panorama genético de Alzheimer, y revela variantes patogénicas que estaban subrepresentadas en bases de datos previas.

En 2025, investigadores de FLENI reportaron la creación de dos líneas celulares derivadas de pacientes con síndrome de Down: una de un paciente con Alzheimer y depósitos de beta amiloide, y otra de un paciente sin acumulación de esta proteína. Este trabajo fue publicado en Stem Cell Research y explora por qué algunas personas con síndrome de Down desarrollan Alzheimer y otras no.

Nuevos modelos celulares para el Alzheimer hereditario

Las investigaciones en FLENI identificaron mutaciones inéditas en genes vinculados al Alzheimer y crearon líneas celulares únicas para el análisis específico en la población argentina

En marzo de 2026, el equipo de FLENI publicó un estudio sobre el desarrollo de la línea celular FLENIi004-A, obtenida a partir de un paciente argentino con Alzheimer hereditario autosómico dominante, portador de la mutación PSEN1 p.M146L.

El estudio representa un avance para la investigación sobre variantes genéticas frecuentes en la región y refuerza el rol de la ciencia argentina en el estudio global del Alzheimer.

Esta mutación, frecuente en América Latina, no solo permite analizar con mayor precisión los mecanismos celulares del Alzheimer hereditario en la población local, sino que también facilita la comparación con variantes estudiadas en otras regiones del mundo.

El trabajo del equipo de FLENI contribuye a ampliar el mapa global de la genética del Alzheimer y sienta las bases para diseñar estrategias terapéuticas adaptadas a las características genéticas de la región. La disponibilidad de modelos celulares propios fortalece la capacidad de los investigadores argentinos para desarrollar investigaciones traslacionales y avanzar hacia tratamientos personalizados, acercando la ciencia local a estándares internacionales en el estudio de enfermedades neurodegenerativas.

Las neuronas permitieron observar cómo ocurren los daños en el cerebro y qué mecanismos celulares están involucrados en el desarrollo de la enfermedad ((Freepik)

Estos modelos celulares, generados a partir de pacientes argentinos, permiten a los investigadores analizar variantes genéticas propias de la población local y probar nuevas estrategias terapéuticas. Según Sevlever, este enfoque facilita la investigación traslacional y la posibilidad de tratamientos personalizados en el futuro.

—Doctor Sevlever, ¿cómo imagina que estos avances pueden impactar en la vida cotidiana de los pacientes y sus familias en los próximos años?

—El uso de modelos humanos en el laboratorio reduce drásticamente el tiempo y el costo de los ensayos clínicos al predecir mejor el éxito de un fármaco antes de probarlo en personas. Esto acelerará la llegada al mercado de terapias modificadoras de la enfermedad que hoy son inexistentes,

En los próximos años, el principal impacto de estos avances podría estar en la transición desde un enfoque predominantemente reactivo hacia uno más predictivo y personalizado. La posibilidad de modelar la enfermedad en sistemas celulares humanos específicos de cada paciente permitiría comprender con mayor precisión la heterogeneidad biológica del Alzheimer, identificar biomarcadores más robustos y evaluar estrategias terapéuticas de manera más racional. Desde el punto de vista del paciente, podrían concretarse intervenciones más oportunas y ajustadas a su perfil molecular.