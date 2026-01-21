Del multitasking al agotamiento: por qué solo podemos concentrarnos 40 segundos y cómo recuperar la capacidad de atención

Los expertos sugieren adaptar las tareas exigentes a los ciclos personales de alerta y usar pausas activas para favorecer el rendimiento cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capacidad de atención humana atraviesa una crisis silenciosa: en las últimas dos décadas, el tiempo que una persona puede sostener el enfoque en una sola tarea cayó de casi dos minutos y medio a apenas 40 segundos, según datos de National Geographic. Esta tendencia, impulsada por la tecnología y la sobrecarga de estímulos, preocupa a especialistas en neurociencia y psicología, que advierten sobre su impacto en la vida diaria y exploran estrategias para revertir el fenómeno.

Un descenso abrupto y sus causas

El retroceso en la capacidad de atención no tiene precedentes en la historia moderna. Gloria Mark, profesora e investigadora en neurociencia cognitiva, documentó en 2003 que las personas lograban mantenerse concentradas cerca de dos minutos y medio antes de sucumbir a una distracción. 20 años después, la media bajó a 40 segundos. La explicación principal, según Mark, radica en la omnipresencia de dispositivos digitales y en la multiplicación de notificaciones y alertas que interrumpen el flujo de trabajo, de acuerdo con National Geographic.

La fragmentación de la atención obliga al cerebro a reorganizar recursos, lo que dificulta la toma de decisiones y afecta la creatividad y el bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas distinguen entre atención involuntaria, que surge automáticamente ante estímulos intensos, y atención focalizada, esencial para actividades intelectuales y tareas cotidianas. Mark y su equipo han monitoreado la segunda a través de observaciones directas en oficinas y con programas informáticos que registran el tiempo exacto antes de que una persona cambie de actividad. Sus conclusiones muestran que la tendencia a la dispersión se ha acelerado con el avance de la tecnología y la cultura digital.

El impacto en la vida diaria: productividad y bienestar en riesgo

Este descenso tiene efectos concretos en la rutina diaria. La mayoría de las actividades exige más de 40 segundos de concentración para completarse, pero el cambio constante de tarea fragmenta el trabajo y obliga al cerebro a reorganizar sus recursos cognitivos después de cada interrupción. Mark compara este proceso con una pizarra donde siempre quedan residuos atencionales, impidiendo enfocarse por completo en la siguiente tarea.

La capacidad de concentración humana bajó de dos minutos y medio a solo 40 segundos en las últimas dos décadas, según National Geographic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consecuencias no pasan inadvertidas: más errores, mayor estrés y una caída en la productividad. National Geographic reportó que alternar tareas ralentiza el desempeño y multiplica los fallos, un fenómeno comprobado en estudios de laboratorio. Además, la sobrecarga de interrupciones genera fatiga mental, dificulta la toma de decisiones y reduce la creatividad, impactando tanto en el ámbito laboral como en el académico y personal.

El mito de la multitarea y el costo de la dispersión

La idea de que es posible realizar varias tareas complejas al mismo tiempo ha sido desacreditada por la ciencia. Amishi Jha, profesora de psicología en la Universidad de Miami, sostiene que el cerebro humano no puede procesar múltiples tareas intelectuales de forma simultánea.

Lo que se denomina multitarea es, en realidad, una sucesión de cambios rápidos de enfoque, que demanda un gran esfuerzo mental y puede reducir la eficacia hasta en un 40%. Incluso quienes creen dominar esta habilidad suelen mostrar peores resultados en pruebas objetivas frente a quienes se concentran en una sola tarea.

Los estudios demuestran que la multitarea digital disminuye la productividad, aumenta el estrés y multiplica los errores en la vida diaria y el trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jha explica que la atención opera como una linterna: solo puede iluminar un punto específico cada vez. Saltar de una actividad a otra requiere redirigir recursos mentales, lo que agota la energía y debilita la memoria de trabajo. Este proceso, lejos de agilizar la productividad, incrementa el margen de error y la sensación de agotamiento al final de la jornada.

Estrategias científicas para recuperar la capacidad de atención

Frente a este escenario, los especialistas proponen herramientas concretas para fortalecer el enfoque y recuperar la atención perdida. Gloria Mark recomienda adaptar las tareas más exigentes a los ciclos personales de alerta y fatiga, conocidos como cronotipo. Llevar un registro diario permite identificar los picos de concentración y programar las actividades complejas en esos momentos.

El entrenamiento en atención plena y ejercicios de concentración diarios fortalecen la memoria, mejoran el enfoque y aumentan la resistencia al estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pausas intencionadas resultan cruciales. Mark sugiere intervalos de trabajo sostenido, como 25 minutos seguidos por cinco minutos de descanso, según la técnica pomodoro, y enfatiza la importancia de que los descansos incluyan actividad física y contacto con espacios abiertos. Esta estrategia permite al cerebro recuperarse y volver al trabajo con mayor claridad y energía.

Entre las recomendaciones más avaladas por la ciencia se encuentra la práctica de atención plena. Amishi Jha ha demostrado que dedicar al menos 12 minutos diarios de ejercicios de concentración, cuatro veces por semana, mejora la memoria, el enfoque y la resistencia al estrés. El entrenamiento consiste en dirigir voluntariamente la atención hacia un estímulo, identificar de inmediato las distracciones y redirigir el foco, fortaleciendo así la capacidad de resistir interrupciones.

Eliminar notificaciones y minimizar el uso de redes sociales durante los periodos de máxima exigencia intelectual ayuda a recuperar la capacidad de atención (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto Mark como Jha coinciden en que eliminar distractores —notificaciones, redes sociales y multitarea digital— es esencial, especialmente durante los periodos de máxima exigencia intelectual.

Un desafío cotidiano y una oportunidad de cambio

La crisis de la atención representa uno de los grandes retos para la salud mental y el rendimiento. La buena noticia, subrayan los expertos, es que la atención puede entrenarse y fortalecerse con hábitos simples y consistentes.

Según National Geographic, la neurociencia respalda la posibilidad de revertir la tendencia con estrategias basadas en evidencia. Recuperar la capacidad de atención exige un equilibrio entre tecnología, autoconocimiento y hábitos saludables. En tiempos de hiperconectividad, aprender a enfocar la mente es, más que nunca, una herramienta vital para el bienestar y la productividad.