El rol clave de las vías nasales en la defensa contra el resfrío y la intensidad de la enfermedad

La mucosa nasal actúa como la primera barrera del organismo frente al resfriado común y determina la gravedad de los síntomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos personas pueden contagiarse el mismo resfriado y, sin embargo, vivir experiencias muy distintas: una apenas tiene unos estornudos leves, mientras que la otra atraviesa varios días de congestión, cansancio y malestar. El virus es el mismo, pero el impacto no siempre lo es.

Una investigación de la Facultad de Medicina de Yale aporta una clave para entender esta diferencia. El estudio, liderado por Ellen Foxman y Bao Wang y publicado por Cell Press, muestra que el resultado de la infección depende en gran medida de cómo responde el organismo en las primeras horas, especialmente en la mucosa nasal, que actúa como principal puerta de entrada del virus.

En términos simples, el cuerpo funciona como una ciudad que tiene sistemas de alarma. Si la alarma se activa rápido, el problema se controla. Si la señal llega tarde, el daño se multiplica.

Un laboratorio que imita la nariz humana

El rinovirus, el virus responsable de la mayoría de los resfríos comunes, se transmite con facilidad por el aire y el contacto directo, y se multiplica en la mucosa nasal. Aunque suele causar síntomas leves como congestión o estornudos, en personas con enfermedades respiratorias puede generar complicaciones. Sin embargo, estudiarlo no es sencillo porque infecta casi exclusivamente a humanos, lo que limita el uso de modelos animales.

El modelo de tejido nasal humano desarrollado en laboratorio permitió observar en tiempo real cómo reaccionan miles de células ante el virus del resfriado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para resolver este obstáculo, el equipo de Yale desarrolló un modelo de tejido nasal cultivado en laboratorio a partir de células madre humanas. Este tejido —conocido como organoide— reproduce muchas de las características de la mucosa nasal real: tiene distintos tipos de células, produce moco y responde a estímulos externos.

Este sistema permitió observar en tiempo real cómo miles de células reaccionan cuando el virus entra en contacto con el tejido. Además, los investigadores pudieron bloquear ciertos mecanismos celulares para analizar qué ocurre cuando la defensa falla.

Interferones: la alarma temprana del organismo

Uno de los protagonistas del estudio son los interferones, proteínas que el cuerpo produce cuando detecta un virus. Su función es alertar a las células vecinas y activar una respuesta antiviral que dificulta la multiplicación del invasor. Dicho de otra manera, funcionan como un sistema de sirenas que avisa a todo el barrio que hay un problema, permitiendo que cada casa cierre puertas y refuerce defensas.

Cuando las células de la mucosa nasal detectan el rinovirus, liberan interferones casi de inmediato. Esta reacción rápida crea un ambiente hostil para el virus y limita su expansión.

La investigación revela que bloquear la producción de interferones facilita la replicación viral y provoca mayor daño en el tejido nasal (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los experimentos, cuando los investigadores bloquearon la producción de interferones, el virus se multiplicó con mucha más facilidad. El tejido sufrió más daño y algunos organoides no sobrevivieron. Esto demuestra que la rapidez de la respuesta inicial es decisiva, incluso antes de que intervengan otras células del sistema inmunológico.

Bao Wang explicó que una reacción temprana puede frenar la infección aun sin la participación directa de defensas más complejas del organismo.

Qué pasa cuando la defensa llega tarde

El estudio también mostró que, cuando el virus se replica sin control, el tejido nasal activa mecanismos alternativos que generan más moco e inflamación. Esa respuesta es la que produce muchos de los síntomas clásicos del resfriado: congestión, secreciones, dificultad para respirar y sensación de presión en la cabeza.

En personas con problemas respiratorios previos, este exceso de moco puede agravar los cuadros y aumentar el riesgo de complicaciones. Es decir, cuando la alarma no se activa a tiempo, el cuerpo entra en una especie de “modo emergencia” que, aunque busca proteger, termina generando más molestias.

La acumulación excesiva de moco e inflamación aparece cuando las defensas nasales fallan, agravando síntomas del resfriado común como congestión y presión en la cabeza (Imagen ilustrativa Infobae)

El modelo utilizado tiene límites: no incluye todas las células inmunitarias presentes en una persona real ni factores ambientales como temperatura, contaminación o microorganismos coexistentes. Por eso, los investigadores planean incorporar más variables para lograr simulaciones aún más completas.

Comprender cómo interactúan estas defensas tempranas con el resto del sistema inmune permitirá diseñar estrategias para reforzar la protección natural del organismo, especialmente en personas más vulnerables.

A futuro, estos hallazgos podrían orientar el desarrollo de terapias que estimulen la respuesta antiviral temprana en la mucosa nasal, reduciendo la duración o la intensidad de los síntomas.

Una idea clave: no todo depende del virus

El estudio introduce un cambio de mirada: frente al resfriado común, el resultado no depende únicamente de cuán agresivo sea el virus, sino de cuán rápido responde el organismo.

En otras palabras, dos personas pueden estar expuestas al mismo patógeno, pero la que activa antes sus defensas tiene más chances de atravesar la infección con síntomas leves.

Esta perspectiva ayuda a entender por qué el resfriado afecta de manera tan distinta a cada individuo y abre nuevas posibilidades para fortalecer la prevención y el tratamiento desde el propio funcionamiento del cuerpo.