Un análisis de sangre podría revolucionar el diagnóstico de la endometriosis y evitar cirugías innecesarias

Investigadores de Yale descubren biomarcadores en sangre que permiten el diagnóstico temprano y no invasivo de la endometriosis (Freepik)

Durante años, la endometriosis ha obligado a millones de mujeres a atravesar un largo y doloroso camino hasta recibir un diagnóstico confirmado, casi siempre tras una cirugía. Ahora, un avance de la Universidad de Yale podría cambiar esa realidad: investigadores han identificado biomarcadores en la sangre que permitirían detectar la enfermedad en sus etapas iniciales, de forma rápida y no invasiva.

Este hallazgo promete transformar la manera en que se aborda una condición que afecta a una de cada diez mujeres en edad reproductiva y cuya detección suele demorarse durante años.

Características y prevalencia de la endometriosis

La endometriosis se caracteriza por el crecimiento de tejido similar al uterino fuera del útero, lo que ocasiona dolor pélvico e infertilidad. Según la Universidad de Yale, afecta a una de cada diez mujeres en edad reproductiva.

El diagnóstico suele retrasarse entre ocho y diez años en adultas, e incluso hasta catorce años en adolescentes. Esta demora se relaciona con la necesidad actual de recurrir a una cirugía mínimamente invasiva para confirmar la enfermedad.

La endometriosis afecta a una de cada diez mujeres en edad reproductiva y su diagnóstico suele demorar entre ocho y catorce años (Instituto Médico de la Mujer)

El equipo dirigido por Hugh Taylor, profesor de Obstetricia, Ginecología y Ciencias Reproductivas en Yale, descubrió que ciertas moléculas denominadas microARN presentes en la sangre funcionan como biomarcadores específicos de la endometriosis. Estos microARN regulan la expresión genética y sus alteraciones reflejan de manera precisa la presencia de la patología, incluso en sus fases iniciales.

De acuerdo con Taylor, estos microARN actúan como una huella única vinculada a la endometriosis. El grupo ya había identificado diferencias en estos biomarcadores en mujeres adultas, pero el nuevo estudio logró detectar una firma molecular exclusiva en adolescentes y jóvenes afectadas, antes de que la enfermedad avance de forma irreversible.

La investigación incluyó a 51 pacientes de entre 13 y 26 años con dolor pélvico, sometidas a cirugía ginecológica entre 2019 y 2024. De ellas, 31 recibieron confirmación de endometriosis tras la intervención.

La identificación de microARN en sangre permitiría evitar cirugías innecesarias para confirmar la endometriosis en pacientes jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al comparar las muestras de sangre de estas pacientes con las de jóvenes libres de la enfermedad, los especialistas hallaron diferencias en la expresión de microARN que son características de las fases iniciales del trastorno, según detalló la Universidad de Yale.

Implicancias clínicas y próximos pasos

La doctora Alla Vash-Margita, profesora asociada de Obstetricia, Ginecología y Reproducción en Yale, indicó que los nuevos datos demuestran que los síntomas suelen comenzar poco después de la primera menstruación.

La especialista subrayó la importancia de acelerar los diagnósticos y evitar que las pacientes tengan que someterse a cirugías innecesarias. La posibilidad de desarrollar un análisis de sangre clínico fiable permitiría identificar la endometriosis en su origen y mejorar la atención desde la adolescencia.

La doctora Alla Vash-Margita destaca que los síntomas de la endometriosis suelen aparecer poco después de la primera menstruación, según nuevos estudios (Freepik)

Aunque el avance es significativo, la propia Universidad de Yale advierte que todavía es necesario validar estos resultados en diferentes grupos de población. Se prevé que en algunos años podría estar disponible un análisis de sangre capaz de sustituir la cirugía en el proceso de detección de la enfermedad.

Taylor sostuvo que un diagnóstico precoz permitirá evitar daños irreparables y limitar el sufrimiento. El propósito de los investigadores es que cada paciente acceda al tratamiento adecuado y recupere la normalidad en su vida cuanto antes.