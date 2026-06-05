Economía

La mora llegó a las cuotas de electrodomésticos: casi uno de cada dos préstamos que dan los comercios sufre atrasos en los pagos

Datos de proveedores no financieros de crédito relevados por el Banco Central muestran que las dificultades para el pago de deudas afectan fuerte en las tiendas que prestan por fuera del sistema bancario

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La irregularidad de los préstamos a familias subió de 6,6% a 11,2% en los últimos seis meses relevados
La irregularidad de los préstamos a familias subió de 6,6% a 11,2% en los últimos seis meses relevados

La morosidad en el sector de proveedores no financieros de crédito (PNFC), que incluyen comercios como casas de electrodomésticos, cadenas de retail, supermercados o empresas de venta directa; mostró un aumento sostenido en los últimos meses, con un foco particular en el segmento de venta de electrodomésticos, que alcanzó un 44,3% de préstamos irregulares en febrero pasado. Este valor se ubicó 15,3 puntos porcentuales por encima del registro de agosto de 2025.

La cartera total de los PNFC registró una irregularidad del 26,9% en el segundo mes del año, cifra que representa un incremento de 9,7 puntos porcentuales respecto a agosto de 2025. Si se compara con febrero de 2025, el aumento asciende a 17,4 puntos porcentuales desde mínimos históricos.

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El análisis por tipo de asistencia muestra una tendencia similar en préstamos personales y en el uso de tarjetas de crédito. Los primeros exhibieron una suba de 12,7 puntos porcentuales entre agosto de 2025 y febrero de 2026, alcanzando un nivel de irregularidad del 34,1%.

Por su parte, las tarjetas de crédito presentaron un incremento de 7,4 puntos porcentuales en ese período, con un nivel de 19,4% a febrero de 2026. Este fenómeno también impactó al sistema financiero en general, donde la irregularidad de los préstamos a familias subió de 6,6% a 11,2% en los últimos seis meses relevados, mientras que los préstamos personales cerraron en 13,8%.

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Entre los distintos grupos de PNFC, todos mostraron aumentos en las tasas de irregularidad, excepto el segmento de Leasing & Factoring, que opera con un enfoque orientado a personas jurídicas y préstamos garantizados.

Gráfico de líneas con dos paneles. El superior muestra el ratio de irregularidad de crédito por tipo de asistencia; el inferior, por grupo de proveedor, de 2018 a 2026
Creciente irregularidad en cartera de crédito no financiero por tipo de asistencia y proveedor

El grupo de otras emisoras de tarjetas de crédito reportó un nivel de morosidad del 20,7% en febrero de 2026, con una suba de 8,4 puntos porcentuales desde agosto de 2025.

El sector Fintech se ubicó en 26,2%, tras un incremento de 6,6 puntos porcentuales en el mismo lapso.

La categoría identificada como Resto, compuesta por empresas sin una característica específica y con baja incidencia en el mercado, registró un nivel de irregularidad del 58,4%, con un salto de 20,3 puntos porcentuales.

El segmento de venta de electrodomésticos se destacó como uno de los más afectados, ya que su tasa de préstamos en mora superó ampliamente al promedio del resto del sector.

El segmento de venta de electrodomésticos se destacó como uno de los más afectados, ya que su tasa de préstamos en mora superó ampliamente al promedio del resto del sector
El segmento de venta de electrodomésticos se destacó como uno de los más afectados, ya que su tasa de préstamos en mora superó ampliamente al promedio del resto del sector

Vale mencionar que, según un informe de la consultora 1816, en base a datos de la Central de Deudores del BCRA (CENDEU); la morosidad en los créditos otorgados a familias por entidades no financieras volvió a incrementarse en abril.

El índice de irregularidad alcanzó el 31,5% en abril, frente al 30,7% registrado en marzo. Las financiaciones de entidades no financieras a familias representan cerca del 17% del total de préstamos a familias, considerando tanto entidades financieras como no financieras.

De este modo, ya hay 5,3 millones de personas con al menos un crédito irregular (es decir, impago hace al menos 90 días), sea con entidades financieras o no financieras , sobre un universo de 20,0 millones de personas con préstamos. Es decir, el 26,7% de la gente que tiene algún crédito en el sistema (con bancos, billeteras o cualquier otra entidad, financiera o no financiera) tiene un préstamo en situación irregular.

Ya hay 5,3 millones de personas con al menos un crédito irregular. REUTERS/Francisco Loureiro
Ya hay 5,3 millones de personas con al menos un crédito irregular. REUTERS/Francisco Loureiro

Además, dentro de la cartera de los PNFC existe una porción en situación intermedia, denominada“con seguimiento especial”, correspondiente a créditos con entre 30 y 90 días de mora. Si bien estos todavía no se clasifican formalmente como irregulares, presentan un riesgo de incobrabilidad mayor que aquellos en situación normal.

Este segmento representó en febrero el 5,9% de la cartera total, con un aumento de 0,5 puntos porcentuales respecto a agosto de 2025 y de 0,9 puntos porcentuales frente a febrero de 2025.

El análisis de los saldos reales según la situación muestra que, durante los últimos seis meses, se registró por primera vez desde principios de 2024 una contracción en los saldos en situación regular, fenómeno que se intensificó en los últimos tres meses, donde únicamente el saldo irregular evidenció un crecimiento.

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