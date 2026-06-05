Guatemala

El programa PROESVI capacita a docentes para atender la violencia en centros educativos de Guatemala

Las jornadas de Guatemala Sur incluyen formación para maestros, directores y supervisores sobre prevención, detección y abordaje de maltrato, abuso, acoso, discriminación, ciberviolencia, embarazos en menores de 14 años y conductas suicidas

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Vista interior de un seminario con una mujer presentando a una audiencia sentada en mesas. Una pantalla proyecta texto en español y un póster con mensaje
El programa PROESVI de la Departamental Guatemala Sur capacita a maestros, directores y supervisores para prevenir, detectar y atender la violencia contra niñas, niños y adolescentes en centros educativos. (Ministerio de Educación de Guatemala)

El programa PROESVI de la Departamental Guatemala Sur impulsa capacitaciones para maestros, directores y supervisores con el objetivo de fortalecer la prevención, detección y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en centros educativos, una estrategia que busca sostener la permanencia escolar y garantizar entornos seguros mediante protocolos que ordenan qué hacer ante maltrato, abuso, acoso, discriminación, ciberviolencia, embarazos en menores de 14 años y conductas suicidas.

Una de las reglas centrales del procedimiento establece que, cuando se detecta un caso, la dirección del centro educativo debe notificar al profesional de Supervisión Educativa en un plazo no mayor a un día. Si el caso involucra al propio director, la comunicación debe dirigirse de forma directa a la Comisión Departamental de Seguimiento de Casos de Violencia.

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Durante las jornadas de formación se socializan dos instrumentos: la “Guía para la Prevención Secundaria de la Violencia en el Sistema Educativo Nacional” y el “Protocolo de Identificación, Atención y Referencia de Casos de Violencia dentro del Sistema Educativo Nacional”. El documento oficial indica que esas herramientas fijan procedimientos para que el personal docente, administrativo y de supervisión pueda identificar, atender y referir casos de violencia física, psicológica y sexual.

Vista frontal de un grupo de adultos sentados en escritorios en un aula, con paredes decoradas con grandes murales vibrantes y ventanas
El programa PROESVI de la Departamental Guatemala Sur capacita a maestros, directores y supervisores para prevenir, detectar y atender la violencia contra niñas, niños y adolescentes en centros educativos. (Ministerio de Educación de Guatemala)

El esquema de actuación comienza con la identificación de señales de violencia por parte de cualquier integrante de la comunidad educativa. Después de la notificación, el seguimiento incluye el registro del caso en el Sistema de Quejas y la coordinación con otras instancias para asegurar atención integral y acompañamiento psicológico al estudiante afectado.

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El protocolo obliga a registrar cada caso y proteger la identidad de las víctimas

El protocolo remarca la obligación de documentar cada situación y de dar seguimiento a las acciones adoptadas. También fija como principios la confidencialidad, el respeto a la dignidad y la protección de la identidad de las víctimas durante todo el proceso.

Entre las medidas previstas figuran actuaciones administrativas como la elaboración de actas, la presentación de denuncias ante las instancias correspondientes y la posible aplicación de procesos disciplinarios según la gravedad de los hechos. La meta es que la respuesta sea oportuna y coordinada ante cualquier indicio de maltrato o abuso.

Cuatro adultos posan frente a un banner azul del programa PROESVI del Ministerio de Educación de Guatemala, mostrando niños y una figura adulta protectora
El programa PROESVI de la Departamental Guatemala Sur capacita a maestros, directores y supervisores para prevenir, detectar y atender la violencia contra niñas, niños y adolescentes en centros educativos.(Ministerio de Educación de Guatemala)

Las señales de alerta que el documento recomienda observar incluyen lesiones físicas inexplicables, cambios abruptos de comportamiento, aislamiento, bajo rendimiento escolar, expresiones de temor o angustia y conductas autolesivas. Para la violencia sexual, el protocolo pide prestar atención a actitudes de incomodidad, llanto sin causa aparente o relatos de acercamientos inapropiados.

El alcance del instrumento también abarca situaciones de acoso escolar, discriminación y ciberviolencia. Para cada una de esas formas de agresión, el material ofrece pautas específicas de detección y abordaje.

La estrategia prevé coordinación con Policía Nacional Civil, Ministerio Público y servicios de salud

En las capacitaciones, los equipos de Guatemala Sur subrayan la necesidad de promover la denuncia y la intervención temprana. El trabajo articulado incluye a la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y servicios de salud y apoyo psicológico.

Ese enfoque busca responder de manera directa a la pregunta central que plantea la iniciativa: qué cambia para las escuelas. La respuesta es que los establecimientos cuentan con una ruta definida para identificar señales, informar a las autoridades internas, registrar el caso, activar apoyo institucional y externo, y evitar que la atención derive en la exclusión del estudiante del sistema educativo.

Entre los centros que ya participan en la socialización de estas herramientas aparecen APDE Campo Alegre y el Instituto Diversificado por Cooperativa Villa Hermosa. La participación de esos establecimientos muestra, de acuerdo con el texto oficial, que disponer de protocolos claros y accesibles facilita una respuesta rápida ante hechos de violencia y refuerza la confianza de la comunidad educativa en los mecanismos de protección.

El protocolo incorpora además rutas específicas para embarazos en menores de 14 años y para conductas suicidas, dos situaciones catalogadas como de alta prioridad. En esos casos, la notificación inmediata, la coordinación con instituciones externas, el acompañamiento psicológico, la información a las familias y el seguimiento constante forman parte de la respuesta prevista.

La estrategia de socialización de PROESVI busca extender estas capacitaciones a más escuelas y colegios de la región. El propósito declarado es consolidar en el sistema educativo una cultura de no violencia apoyada en prevención, detección temprana y atención efectiva de los casos.

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