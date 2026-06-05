Un análisis de sangre permite anticipar el riesgo de cáncer de pulmón con cinco años de antelación

Un análisis de sangre basado en 14 proteínas permite predecir el riesgo de cáncer de pulmón más de cinco años antes del diagnóstico clínico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer a nivel global y su pronóstico depende en gran medida del diagnóstico precoz. La mayoría de los casos se detecta en etapas avanzadas, cuando las opciones terapéuticas se reducen y la sobrevida a cinco años es baja.

En este contexto, un estudio liderado por la University College London (UCL) y el Instituto Francis Crick aporta una herramienta innovadora: un análisis de sangre capaz de anticipar el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón más de cinco años antes de que la enfermedad se manifieste clínicamente.

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“Un estudio muy impresionante sobre cómo podríamos prevenir el cáncer de pulmón más de 5 años antes de su diagnóstico. Mediante aprendizaje automático, se descubrió una firma de riesgo de 14 proteínas plasmáticas que predice la respuesta a una terapia con anticuerpos contra la interleucina IL-1β. Validado en 8 cohortes”, indicó el prestigioso médico estadounidense Eric Topol.

Científicos de UCL y Francis Crick desarrollaron una firma biológica de 14 proteínas que predice el riesgo de cáncer de pulmón con cinco años de antelación, transformando la prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo, publicado en la revista Cell, identificó 14 proteínas en la sangre que, combinadas con variables como la edad, el tabaquismo y el historial de enfermedades pulmonares, permiten construir una “firma biológica” predictiva.

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El estudio se basó en el análisis de muestras de plasma de más de 48.000 participantes del UK Biobank, procesadas mediante técnicas de aprendizaje automático. La UCL detalló en un comunicado que los resultados se validaron en ocho conjuntos de datos independientes de diferentes partes del mundo, con la colaboración de más de 80 investigadores en cinco continentes.

Un aspecto central del descubrimiento es que la firma proteica no proviene del tumor en sí, sino que refleja un ambiente inflamatorio alterado en el pulmón que antecede al desarrollo del cáncer. Factores ambientales, como la contaminación del aire y el humo del cigarrillo, se identificaron como responsables de este estado inflamatorio previo.

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El equipo demostró que la contaminación ambiental no solo eleva los niveles de la firma proteica, sino que también incrementa la cantidad de células pulmonares anormales asociadas al inicio tumoral. Este vínculo refuerza investigaciones previas del mismo grupo, que ya habían demostrado el papel de la contaminación del aire como causa del cáncer de pulmón incluso en personas que nunca fumaron.

Ilustración de células de cáncer de pulmón visibles en un torrente sanguíneo, donde un nuevo análisis de sangre puede detectar sus rastros para un diagnóstico temprano de la enfermedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor predictivo de la firma biológica y sus implicancias clínicas

El trabajo integra el programa TRACERx, un estudio de referencia internacional sobre la evolución del cáncer de pulmón, bajo el liderazgo del profesor Charles Swanton, titular de Medicina Oncológica Personalizada en el UCL Cancer Institute y director de Investigación Clínica en el Crick. Swanton comparó el hallazgo con el impacto que tuvieron las estatinas en la prevención cardiovascular: “Drogas como las estatinas transformaron la prevención de la enfermedad cardiovascular, usadas para tratar a individuos con niveles altos de colesterol LDL. Pero todavía no tenemos un marcador de riesgo similar ni una estatina para el cáncer de pulmón”, explicó.

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La urgencia clínica de este avance resulta evidente. “En la clínica vemos de primera mano el impacto de diagnosticar cáncer de pulmón en estadio tardío, así que poder identificar a personas con mayor riesgo e intervenir antes de que la enfermedad se desarrolle es crítico”, afirmó Swanton.

El investigador planteó además una hipótesis de alcance más amplio: “Este trabajo respalda una idea relativamente nueva en el campo: que algunas enfermedades comunes relacionadas con la edad, que generan una alta carga de enfermedad en la comunidad, comparten un estado presintomático de inflamación. Creemos que la firma podría ayudar en el futuro a predecir y prevenir el cáncer de pulmón y otras enfermedades pulmonares”, sostuvo.

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El estudio de la UCL y el Instituto Francis Crick analizó muestras de 48000 personas y validó la firma biológica en ocho cohortes internacionales

El abordaje mediante biomarcadores sanguíneos no solo representa un salto en diagnóstico precoz, sino que abre el camino a estrategias preventivas. Según el estudio, fármacos que bloquean la acción de la molécula inflamatoria IL-1β podrían ofrecer una vía para prevenir el cáncer en personas con la firma de alto riesgo. En ensayos previos, como el CANTOS, se observó una menor incidencia de cáncer de pulmón con la inhibición de esa molécula, aunque la aplicabilidad a poblaciones generales es limitada por la cantidad de pacientes necesarios a tratar.

“Predecir el riesgo de cáncer de pulmón mejoraría los ensayos de prevención. Aunque el ensayo CANTOS demostró una menor incidencia de cáncer de pulmón con la inhibición de la interleucina (IL)-1β, el elevado número necesario para tratar y prevenir el cáncer de pulmón limita su uso en poblaciones no seleccionadas”, explicaron los autores del estudio.

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La validación internacional del hallazgo refuerza su robustez. Tej Pandya, estudiante de doctorado clínico del UCL Institute of Health Informatics y científico visitante en el Crick, describió: “Usamos aprendizaje automático en datos de plasma de más de 48.000 personas para identificar la firma de 14 proteínas, y fue increíble validarla en ocho conjuntos de datos con más de 80 colaboradores en cinco continentes”.

Pandya subrayó el alcance del hallazgo: “Hemos demostrado que la firma refleja un ambiente inflamatorio alterado en el pulmón antes de que el cáncer se desarrolle. Es una prueba de concepto de que, algún día, podríamos usar esta firma para ofrecer tratamiento preventivo a personas en riesgo de cáncer de pulmón”.

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El futuro de la prevención: personalización y monitoreo de riesgo

La nueva firma proteica refleja un ambiente inflamatorio alterado en el pulmón que precede al desarrollo del cáncer según los investigadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor de la firma biológica identificada por el equipo liderado por Swanton y Pandya reside en su capacidad para anticipar el riesgo de cáncer de pulmón con suficiente antelación como para implementar estrategias preventivas.

“Mediante aprendizaje automático, identificamos una firma plasmática de 14 proteínas que predice el cáncer de pulmón más de 5 años antes del diagnóstico. La firma, validada en ocho cohortes, se encontraba elevada en fumadores actuales e individuos expuestos a material particulado (PM) y estaba vinculada a células mieloides y alveolares pulmonares”, sostuvieron los autores.

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El hallazgo abre la puerta a nuevas líneas de investigación y a la eventual integración de pruebas de sangre periódicas en la población de alto riesgo. El monitoreo de la firma podría permitir el desarrollo de ensayos clínicos específicos, la selección de pacientes para intervenciones farmacológicas y la personalización del seguimiento. Además, la identificación de un estado inflamatorio previo al cáncer de pulmón podría ayudar en el futuro a comprender mejor otras enfermedades pulmonares y a diseñar intervenciones preventivas más efectivas.

Factores como la contaminación del aire y el humo del cigarrillo elevan los niveles de las proteínas asociadas al riesgo de cáncer de pulmón (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado destaca la importancia de la vigilancia sobre los factores ambientales modificables, como la exposición a contaminantes y el tabaquismo, y refuerza el llamado a políticas públicas de control ambiental y promoción de la salud respiratoria. La interacción entre la biología molecular, la inteligencia artificial y el análisis de grandes volúmenes de datos está transformando el paradigma de la medicina preventiva.

El aporte de esta investigación ofrece una perspectiva renovada sobre el cáncer de pulmón: no solo importa el diagnóstico precoz, sino la identificación y el control de los factores de riesgo antes de que la enfermedad se manifieste.

La implementación de este tipo de análisis en la práctica clínica requerirá validaciones adicionales, estudios de costo-efectividad y consensos internacionales, pero el avance inaugura un nuevo horizonte en la lucha contra una de las patologías más letales del siglo XXI.