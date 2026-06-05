La Cruz Roja Salvadoreña activa un plan preventivo ante sequía y lluvias extremas

La estrategia busca adelantarse a sequías y aguaceros intensos con medidas preventivas. Tanques, apoyo en medios de vida y coordinación local marcan el despliegue. Los umbrales técnicos definen cuándo se enciende el protocolo (Foto cortesía CRS)

La Cruz Roja Salvadoreña (CRS) activó el Plan de Acción Temprana ante sequía y lluvias extremas en comunidades vulnerables de El Salvador durante esta semana.

La organización informó que la estrategia permite desplegar medidas preventivas para reducir el impacto de eventos climáticos, proteger medios de vida, fortalecer la seguridad alimentaria y promover el acceso al agua.

Según informó la Cruz Roja Salvadoreña, la acción anticipatoria consiste en “tomar medidas para proteger a las personas antes de que ocurra un desastre en base a alertas tempranas o pronósticos”.

La metodología se implementa en coordinación con autoridades y comunidades y exige un compromiso directo con los sectores en mayor riesgo.

Uno de los microproyectos es la instalación de cinco tanques de almacenamiento en el cantón San Antonio, en Candelaria Cuscatlán.

La iniciativa, financiada por la Cruz Roja Americana bajo el proyecto RRD-Ilopango, busca garantizar el acceso al agua potable para familias que enfrentan escasez. El plan comprende la intervención en 14 comunidades de la zona del lago de Ilopango, con foco en la reducción de riesgos y la gestión eficiente del recurso hídrico.

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Condiciones para activar el plan

El objetivo central del plan es “reducir de manera anticipada los efectos adversos ocasionados por sequías meteorológicas extremas relacionadas con eventos de El Niño y las lluvias extremas asociadas a ciclones tropicales en comunidades vulnerables”, indicó la Cruz Roja Salvadoreña a través de sus redes sociales.

La estrategia de acción anticipatoria busca reducir daños antes de desastres climáticos mediante alertas y pronósticos, con apoyo de autoridades y comunidades; incluye protección de medios de vida, seguridad alimentaria y acceso al agua (Foto cortesía CRS)

La activación del protocolo por sequía depende de dos condiciones: que la Dirección General del Observatorio Ambiental comunique un evento de El Niño con al menos 60% de probabilidad según el pronóstico oficial IRI-CPC, y que exista un pronóstico de lluvias por debajo del percentil 33 para el período de mayo a julio.

Para lluvias extremas, el plan se activa cuando el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) emite una alerta con más del 60% de probabilidad de que una tormenta tropical o huracán impacte el área de vigilancia y si la Dirección General del Observatorio Ambiental pronostica acumulados superiores a 200 mm en tres días entre mayo y noviembre.

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Alcance de la intervención

La intervención de la Cruz Roja Salvadoreña abarca áreas como medios de vida, transferencias monetarias multipropósito y agua y saneamiento, con alcance para 3.000, 4.500 y 12.000 personas, respectivamente.

La organización señaló que cumple un rol auxiliar de los poderes públicos y coordina sus acciones con actores locales para potenciar la respuesta comunitaria ante emergencias.

En Candelaria Cuscatlán, una obra con apoyo de la organización estadounidense apunta a asegurar el suministro para familias con escasez, dentro de una intervención que abarca varios caseríos vulnerables (Foto cortesía CRS)

Coordinación en Sonsonate

En el marco del fortalecimiento de la gestión integral del riesgo, la CRS organizó un taller para identificar mecanismos de coordinación entre las Comisiones Comunales y Municipales de Protección Civil de Sonsonate Norte, Nahuizalco y Juayúa, junto con la Dirección General de Protección Civil Departamental de Sonsonate.

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Durante la jornada se utilizaron herramientas como la Matriz de identificación de actores y mapas visuales para analizar la articulación entre instituciones y organizaciones involucradas en la gestión de riesgos.

La organización prevé replicar este ejercicio en otras 12 Comisiones Comunales de Acajutla y Sonsonate Centro, con el respaldo de la Cruz Roja Suiza a través del proyecto Consolidando la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y la Resiliencia Comunitaria en Sonsonate.

“La reducción de riesgos en las comunidades requiere la identificación y coordinación efectiva entre los actores locales involucrados, con el fin de fortalecer la articulación institucional y brindar una respuesta adecuada ante situaciones de desastre que puedan afectar a la población”, señaló el organismo.

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