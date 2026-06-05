Costa Rica

Costa Rica: el viaje de legisladores de oposición a minerías de Crucitas queda en suspenso por cuestionamientos al Ejecutivo

Las fracciones legislativas analizan si se garantizan condiciones de respeto y trato igualitario en la convocatoria oficial para asistir a Cutris, tras denuncias de un ambiente hostil en encuentros anteriores

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La salida hacia la zona minera de Crucitas está fijada para el viernes 19 a las 3:30 a.m., aunque la presencia de la oposición sigue en duda.
La salida hacia la zona minera de Crucitas está fijada para el viernes 19 a las 3:30 a.m., aunque la presencia de la oposición sigue en duda.

El posible viaje de legisladores costarricenses de oposición a Crucitas de Cutris ha quedado en suspenso tras las declaraciones de líderes parlamentarios que cuestionan el ambiente generado por el Poder Ejecutivo en torno a la convocatoria oficial.

De acuerdo a una nota publicada en El Observador, la iniciativa, impulsada para el viernes 19 de junio, enfrenta resistencias que revelan tensiones institucionales y preocupaciones sobre el trato a los opositores.

Las dudas no se centran en la seguridad de la zona, sino en la relación entre poderes y el respeto durante estos encuentros. José María Villalta, jefe de fracción del Frente Amplio (FA), manifestó que su agrupación tiene interés en conocer de primera mano la problemática de Crucitas, pero advirtió que la atmósfera generada desde el Gobierno ha sido “hostil hacia las fracciones de oposición”.

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Según el legislador, el grupo todavía sopesa si existen “condiciones adecuadas” para sumarse a la visita oficial.

La preocupación expresada por Villalta apunta a la necesidad de hospitalidad y respeto en los espacios institucionales, y a evitar el uso político de la actividad.

En sus palabras, lo relevante para su bancada es que cualquier eventual recorrido por Crucitas se realice “en igualdad de condiciones” y con garantías para los participantes. El FA incluso considera la opción de visitar la región en otro momento, si la coyuntura actual no resulta propicia.

Legisladores analizan antecedentes y condiciones para participar

Según la nota, el debate sobre la gira a Crucitas se ha intensificado por experiencias previas que, a juicio de la oposición, han dejado un saldo negativo. Claudia Dobles, jefa de fracción de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), señaló que existen “al menos dos antecedentes” en los que actividades convocadas por el Ejecutivo terminaron en situaciones de hostilidad y falta de respeto.

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Dobles advirtió que estas conductas han dificultado la construcción de consensos y la consecución de acuerdos políticos.

Elecciones en Costa Rica
Claudia Dobles, jefa de fracción de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), señaló que existen “al menos dos antecedentes” en los que actividades convocadas por el Ejecutivo terminaron en situaciones de hostilidad y falta de respeto. (Photo by MARVIN RECINOS / AFP)

La diputada recalcó que su bancada está evaluando cuál es “la mejor ruta para abordar la situación relacionada con Crucitas”, subrayando la importancia de las formas en el diálogo político y el riesgo de que el tema se politice en exceso.

Dobles concluyó que la CAC no tomará una decisión hasta garantizar que el proceso se lleve adelante con el respeto que exigen temas “importantes, sensibles y técnicos”.

En síntesis, los diputados de oposición han condicionado su participación en la gira a Crucitas a la existencia de un marco de respeto y trato igualitario por parte del Gobierno.

Las bancadas han señalado antecedentes de hostilidad en otras convocatorias oficiales, lo que les lleva a analizar cuidadosamente si es conveniente asistir a la cita del viernes 19 de junio o buscar alternativas para abordar la problemática de la zona.

Propuestas para un abordaje más profundo del tema Crucitas

Mientras tanto, desde otras bancadas se ha planteado la necesidad de ir más allá de la mera visita. Álvaro Ramírez, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), consideró positiva la gira, pero la calificó de “insuficiente” si no es acompañada de un espacio formal de trabajo.

Ramírez propuso crear una comisión, mesa técnica u otro mecanismo que permita el análisis detallado del proyecto de minería a cielo abierto vinculado a Crucitas.

Las autoridades decomisaron cerca de 5.000 sacos con material minero durante el operativo en la frontera norte. Crédito: Ministerio de Seguridad Pública
Las autoridades decomisaron cerca de 5.000 sacos con material minero durante el operativo en la frontera norte. Crédito: Ministerio de Seguridad Pública

El legislador del PLN enfatizó que la discusión debe ampliarse a aspectos técnicos y políticos, y no limitarse a resolver cuestiones logísticas. Su planteamiento es que la visita se complemente con una instancia de coordinación donde se aborden los diversos temas que rodean a Crucitas y que requieren un debate informado y profundo.

El itinerario previsto contempla que el Plenario sesione el jueves 18 de junio en la mañana. La salida hacia la zona norte está fijada para el viernes 19 a las 3:30 a.m., aunque la presencia de la oposición sigue en duda.

El desenlace dependerá de si el Ejecutivo logra transmitir garantías de trato igualitario y respeto, condiciones que los legisladores consideran indispensables para su participación.

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