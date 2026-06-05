Nicaragua

La Unión Europea designa a Charles-Michel Geurts como su nuevo embajador en Nicaragua

El diplomático acumula más de tres décadas en instituciones comunitarias, con foco en diálogo multilateral y gestión de crisis. Viene de formar al servicio exterior europeo. Ahora espera el beneplácito del régimen nicaragüense

Guardar
Google icon
El diplomático belga fue consejero ante la misión de la UE en Naciones Unidas y también se desempeñó como embajador europeo en Ecuador entre 2020 y 2024./ (Artículo 66)
El diplomático belga fue consejero ante la misión de la UE en Naciones Unidas y también se desempeñó como embajador europeo en Ecuador entre 2020 y 2024./ (Artículo 66)

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, anunció esta semana el nombramiento del diplomático belga Charles-Michel Geurts como nuevo embajador del bloque comunitario en Nicaragua, en reemplazo de Fernando Ponz Cantó.

El nombramiento se produce dentro de una rotación diplomática que incluye la designación de 33 embajadores y siete jefes adjuntos de delegación en distintas regiones, según informó el medio Artículo 66.

La designación de Charles-Michel Geurts ocurre en un contexto de tensiones sostenidas entre la Unión Europea y el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, marcado por el deterioro de las libertades públicas y la situación de los derechos humanos en el país centroamericano.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Artículo 66, la gestión de Ponz Cantó, quien representó a Bruselas en Managua durante los últimos años, estuvo atravesada por uno de los períodos más conflictivos en la relación bilateral, debido a la postura crítica de la UE frente a las políticas del Gobierno nicaragüense.

La oficialización del cargo de Geurts como jefe de la delegación europea en Nicaragua quedará sujeta a la aprobación diplomática del Gobierno local y al cumplimiento de los procedimientos administrativos internos de la Unión Europea, conforme detalló el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

Actualmente, Geurts se desempeña como jefe de la División de Carrera, Aprendizaje y Desarrollo de la Academia Diplomática de la UE.

El nuevo embajador llega en reemplazo de Fernando Ponz Cantó. / (Artículo 66)
El nuevo embajador llega en reemplazo de Fernando Ponz Cantó. / (Artículo 66)

Una carrera europea ligada a derechos humanos y diálogo internacional

Charles-Michel Geurts cuenta con más de tres décadas de trayectoria dentro de instituciones europeas, centrando gran parte de su labor en temas de derechos humanos, relaciones multilaterales y cooperación internacional.

PUBLICIDAD

Abogado de formación, inició su carrera en la Comisión Europea en 1991, donde ocupó cargos vinculados a asuntos institucionales y regulación. Entre 1999 y 2004 trabajó en la Delegación de la Comisión Europea en Hungría, integrando el proceso de adhesión de ese país al bloque comunitario.

Posteriormente, Geurts fue primer consejero ante la misión europea en Naciones Unidas, en Nueva York, con responsabilidades en temas de paz y seguridad. Entre 2008 y 2013 asumió funciones directivas en derechos humanos dentro de la Comisión Europea y el propio SEAE, coordinando diálogos bilaterales y relaciones con organizaciones de la sociedad civil.

Según el perfil publicado por el College of Europe, Geurts también fue jefe adjunto de la Delegación de la UE en Indonesia y Brunéi, y entre 2020 y 2024 ejerció como embajador del bloque europeo en Ecuador.

En su rol actual, lidera la División de Carrera, Aprendizaje y Desarrollo de la Academia Diplomática de la UE, donde promueve la formación y capacitación del servicio exterior europeo. Su hoja de vida refleja experiencia en la gestión de crisis, negociación política y defensa del multilateralismo.

Tensiones y sanciones: el contexto del relevo diplomático

Caricatura de Daniel Ortega y Rosario Murillo rasgando un cartel de 'Sociedad Civil', con edificios oficiales y papeles cayendo en el fondo.
El nuevo embajador de la Unión Europea en Nicaragua asumirá en medio de tensiones con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por derechos humanos y libertades públicas./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de Geurts a Managua se produce en un clima de constantes fricciones entre el Gobierno de Daniel Ortega y la Unión Europea. Las relaciones se han visto afectadas por la imposición de sanciones europeas a funcionarios e instituciones nicaragüenses, así como por la extensión de medidas restrictivas hasta octubre de 2026 contra 21 personas y tres entidades vinculadas al Ejecutivo, según relata Artículo 66.

La UE ha reiterado su llamado a que se restablezcan las libertades fundamentales en Nicaragua, ha exigido la liberación de presos políticos y ha solicitado el regreso de organismos internacionales de derechos humanos al país. Más recientemente, Bruselas expresó su preocupación por el fallecimiento del líder indígena miskito Brooklyn Rivera bajo custodia estatal, pidiendo una investigación independiente y transparente sobre las circunstancias de su muerte.

El régimen de Ortega y Murillo ha respondido a las exigencias europeas con acusaciones, tachando al bloque comunitario de “salvaje, bárbara y genocida” en respuesta a los pronunciamientos sobre la situación de los derechos humanos, según cita Artículo 66. El futuro inmediato de la representación europea en Managua dependerá de la evolución de este escenario diplomático, así como de la disposición de las autoridades nicaragüenses para otorgar el beneplácito requerido.

Temas Relacionados

Unión EuropeaNicaraguaRelaciones diplomáticasDerechos humanosEmbajador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala anula disposiciones del pacto colectivo del magisterio

La sentencia del expediente 3096-2025 concluyó que varias cláusulas otorgaban al gremio atribuciones propias del Estado, ordenó suprimir fragmentos específicos y dispuso que queden sin efecto tras su publicación en el Diario Oficial

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala anula disposiciones del pacto colectivo del magisterio

La policía investiga a la hermana de una nicaragüense asesinada en Guápiles, Costa Rica

La mujer de 28 años murió tras ingresar en estado crítico a un hospital local, con heridas de arma blanca en el torso, el abdomen y una pierna, según informó el Organismo de Investigación Judicial

La policía investiga a la hermana de una nicaragüense asesinada en Guápiles, Costa Rica

El Salvador recibe a la élite mundial del surf con el Championship Tour 2026 en Punta Roca

La parada del circuito reúne en La Libertad a más de 50 competidores de élite de varios países y se programa según el oleaje para elegir los mejores días de rondas decisivas

El Salvador recibe a la élite mundial del surf con el Championship Tour 2026 en Punta Roca

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos concluyó una visita a Guatemala centrada en seguridad

El general Francis L. Donovan cerró el 4 de junio reuniones con Bernardo Arévalo y ministros para ampliar el trabajo conjunto contra el tráfico de drogas, el narcoterrorismo y las redes transnacionales, según Southcom y la Presidencia

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos concluyó una visita a Guatemala centrada en seguridad

El Salvador abrirá una conexión aérea directa con Asia y Medio Oriente, según la ministra de Turismo

La nueva ruta internacional, que será oficializada en las próximas semanas, ampliará la oferta fuera de América y Europa en un momento en que el país suma 2.1 millones de visitantes hasta mayo de 2026.

El Salvador abrirá una conexión aérea directa con Asia y Medio Oriente, según la ministra de Turismo

TECNO

Día del Padre 2026: lista de regalos para cualquier estilo de papá, según la IA

Día del Padre 2026: lista de regalos para cualquier estilo de papá, según la IA

Cómo jugar FIFA World Cup: Launch Edition, el juego del Mundial 2026 exclusivo de Netflix

Esta es la fecha de lanzamiento de Pokémon Champions para celulares Android y iPhone

Qué ocurre si nunca apagas el Bluetooth del celular y cómo puede afectar su rendimiento

Activa en WhatsApp el nuevo emoji de la Copa Mundial FIFA 2026: el balón Trionda

ENTRETENIMIENTO

La inquietante llamada al 911 que alertó la muerte de James Handy: “Acabo de matar al hombre del pecado”

La inquietante llamada al 911 que alertó la muerte de James Handy: “Acabo de matar al hombre del pecado”

La esposa de Bruce Willis lanza sitio web tras enfrentar su diagnóstico de demencia

Hasta 10 mil dólares por entradas para ‘La Odisea’: la película de Christopher Nolan desata locura en eBay

Todo lo que se sabe de la sexta entrega de Emily en París

Murió Anthony Head, actor de “Buffy, la cazavampiros” y “Ted Lasso”

MUNDO

Putin dijo que no tiene sentido reunirse con Zelensky hasta que se alcance un acuerdo de paz

Putin dijo que no tiene sentido reunirse con Zelensky hasta que se alcance un acuerdo de paz

En el foro más importante de Rusia, Putin admitió el retroceso de la economía y ensayó una tibia defensa: “No colapsó”

Adolescentes: los nuevos espías que Putin y los iraníes reclutaron para sabotear a los países que consideran enemigos en Europa

Rafael Grossi condenó el ataque con un drone a una planta nuclear en Emiratos Árabes Unidos: “Es inaceptable”

Israel atacó objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano tras las advertencias de evacuación a varias aldeas