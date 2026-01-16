Así es el paso a paso para volver a hacer deporte después de un paro cardíaco

El paro cardíaco durante la actividad física puede afectar tanto a deportistas profesionales como amateurs y representa un riesgo vital en el deporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque es poco frecuente, un paro cardíaco puede ocurrir de forma repentina durante la actividad física intensa y poner en riesgo la vida.

La atención médica inmediata con reanimación permite que los deportistas sobrevivan y se recuperen.

Dos investigadoras de las universidades de Yale y Washington de los Estados Unidos, Rachel Lampert y Kimberly Harmon, revisaron diferentes tipos de estudios sobre los deportistas que reciben atención a tiempo y sobreviven al paro cardíaco.

Los 7 pasos fueron detallados por las científicas en la revisión publicada en NEJM

Detectaron que muchos de esos deportistas pueden volver a la práctica, siempre que reciban tratamiento específico y una evaluación médica adecuada. El trabajo fue publicado en la revista The New England Journal of Medicine.

El hallazgo desafía la idea de que un evento de ese tipo obligue a dejar la actividad deportiva de manera definitiva.

Investigadoras de Yale y Washington demostraron que muchos deportistas pueden regresar a la actividad tras un paro cardíaco si reciben tratamiento adecuado./Archivo

“Muchos de los deportistas que sobreviven al paro cardíaco pueden regresar a la práctica sin un riesgo excesivo después de recibir el tratamiento específico para su enfermedad y dos avances son clave para conseguirlo”, dijo a Infobae una de las coautoras, la doctora Lampert, quien médica cardióloga deportiva, especialista en arritmias y ha liderado estudios pioneros en deportistas en la Universidad de Yale.

“El primer avance es que ahora se evalúa a fondo el riesgo y se elige el mejor tratamiento después de realizar el diagnóstico. Esto es posible porque los datos recientes muestran que, con el tratamiento adecuado, los riesgos son menores de lo que se pensaba”, afirmó.

El segundo logro es que “la decisión de volver a la práctica deportiva se toma de manera compartida entre el equipo médico y la persona afectada por el paro cardíaco. Se conversa sobre la información disponible, sus límites y los deseos y valores del atleta”, agregó.

El desafío de prevenir el paro cardíaco

Las evaluaciones médicas exhaustivas y la decisión compartida entre médicos y atletas son claves para un regreso seguro después de un evento cardíaco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incidencia del paro cardíaco que puede llevar a la muerte súbita en deportistas profesionales y amateurs varía según el sexo, la edad y el tipo de deporte.

En los hombres se calcula que se registra un caso cada 35.000 y 83.000 personas por año, mientras que en mujeres va de 1 cada 93.000 a 323.000.

En adolescentes y adultos jóvenes, la frecuencia es más baja, pero resulta mayor en deportes intensos como fútbol, baloncesto y atletismo de fondo.

Las científicas de Yale y Washington buscaron identificar cuáles son las mejores estrategias de prevención y manejo para un regreso seguro a la actividad.

La incidencia del paro cardíaco varía según el deporte, el sexo y la edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Algunos síntomas pueden servir de alerta sobre el desarrollo de problemas en el corazón y vale la pena prestarles atención. El desmayo, especialmente si ocurre durante el ejercicio, puede ser una señal de enfermedad cardíaca”, aclaró la científica en la entrevista con Infobae.

“No se sabe con certeza si hacer un electrocardiograma antes de empezar un deporte ayuda a salvar vidas, pero sí está claro que hacerlo junto a los chequeos de rutina ayuda a detectar más problemas en el corazón. Eso sí, solo se recomienda cuando hay un buen sistema de salud que lo respalde”, expresó la investigadora.

Diagnóstico, tratamiento y regreso al deporte

El paro cardíaco durante la práctica deportiva es más frecuente en hombres que en mujeres y en disciplinas intensas como fútbol y atletismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las científicas analizaron datos publicados de estudios observacionales, registros internacionales y metaanálisis sobre paro cardíaco en deportistas.

Se incluyeron investigaciones con diferentes métodos para definir y detectar casos, tanto en profesionales como en amateurs.

Entre los principales resultados, encontraron que la incidencia varía mucho según el deporte, el sexo y la edad.

Las enfermedades congénitas y eléctricas son la causa más común en menores de 25 años, mientras que la enfermedad coronaria predomina en adultos.

La revisión muestra que el uso de electrocardiograma en la evaluación previa detecta más casos, pero su impacto en la reducción de muertes aún es tema de debate.

El uso del electrocardiograma previo al deporte ayuda a detectar más problemas cardíacos, aunque su impacto en la reducción de muertes sigue en debate (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos reunidos indican que muchos deportistas pueden regresar a la competencia tras recibir tratamiento específico y una evaluación médica adecuada.

Señalaron que las sociedades científicas estadounidenses apoyan el regreso seguro bajo control médico, en tanto que las europeas son más restrictivas en ciertos diagnósticos.

Consultado por Infobae, Juan Manuel Herbella, médico sanitarista deportólogo y director de la carrera de especialista en Medicina del Deporte de la Universidad de Buenos Aires (UBA), comentó: “Hoy ya se sabe que muchos deportistas que sufren paro cardíaco pueden volver a la práctica. Esta revisión de estudio viene a recopilar la evidencia y se centra más en la prevención secundaria, es decir, qué se debe hacer cuando ya tuvo el paro cardíaco”.

El experto recordó algunos casos que capturaron la atención mundial. Uno es el de Daniel Engelbrecht, delantero del Stuttgarter Kickers en Alemania, quien sufrió un episodio de muerte súbita reanimado durante un partido en 2013.

El estudio analizó casos en distintos deportes e incluyó ejemplos de futbolistas que regresaron a la competencia tras un episodio de paro cardíaco que implicó una muerte súbita reanimada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras una miocarditis y cuatro operaciones, se convirtió en el primer futbolista profesional en regresar a la actividad con un desfibrilador implantado. Volvió a jugar quince meses después y hasta convirtió el gol de la victoria en su segundo partido.

El belga Anthony Van Loo también regresó al fútbol profesional tras recibir un desfibrilador automático. En 2009, el dispositivo le salvó la vida durante un partido al corregir una arritmia en pleno juego.

Gonzalo Díaz Babio, ex director del Consejo de Cardiología del Ejercicio de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), opinó: “Coincido con que cuando un deportista sufre un paro cardíaco y sobrevive se debe evaluar bien su situación particular y considerar cuáles son los estudios que le corresponden. Es importante también que haya personal capacitado mientras que el deportista realice sus prácticas o participe en los eventos”.

En tanto, Juan Pablo Ricart, médico cardiólogo, integrante de la Federación Argentina de Cardiología y coordinador del Registro Argentino de Muerte Súbita en el Deporte (RAMSAD), destacó que el paro cardíaco en deportistas genera una gran impacto social.

Expertos sugieren la importancia de la prevención primaria (Freepik)

“Cada caso parece contradecir la idea de que ser deportista es sinónimo de salud. Sin embargo, pueden existir enfermedades cardíacas preexistentes, muchas veces silenciosas, incluso en personas que parecen sanas y activas”, afirmó.

Para el médico Ricart, “hoy es importante hacer la evaluación previa al apto físico que es la prevención primaria del paro cardíaco. Si se llega a producir un caso de paro cardíaco, se necesita contar con un equipo de RCP y seguir el plan de emergencia con respecto al deporte en particular que estaba practicando la persona”.

Ejemplos como Daniel Engelbrecht y Anthony Van Loo muestran que es posible regresar al deporte profesional tras un paro cardíaco gracias a desfibriladores implantados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el deportista sobrevive al paro cardíaco, se deben analizar los diferentes riesgos y qué ejercicios puede hacer el deportista. “Antes se creía que no se podía hacer deportes después de un paro cardíaco. Pero ahora la evidencia científica -como lo muestra la revisión publicada en NEJM- demuestra que se puede volver, aunque se deben tener en cuenta las medidas de prevención primaria como secundaria de manera adecuada y bien organizadas”.

En la Argentina, se inició el año pasado el registro de muerte súbita en deportes entre diferentes entidades médicas. Recopila datos para comprender la realidad local.