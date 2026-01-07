Una enzima derivada de la vitamina A afecta la capacidad de las células para combatir los tumores

Un subproducto de la vitamina A limita la respuesta inmunológica frente al cáncer, según un estudio internacional publicado en Nature Immunology (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de científicos identificó que un subproducto de la vitamina A actúa como un “saboteador” en el sistema inmunológico y frena la respuesta natural del cuerpo contra el cáncer.

El hallazgo muestra que la enzima ALDH1A2, que participa en la producción de ácido retinoico a partir de la vitamina A, introduce un obstáculo en las células dendríticas, un tipo de célula que ayuda a activar las defensas del cuerpo.

Este descubrimiento arroja luz sobre una de las barreras invisibles que pueden limitar la eficacia de ciertos tratamientos oncológicos.

La enzima ALDH1A2 convierte la vitamina A en ácido retinoico y obstaculiza la capacidad de las células dendríticas para combatir tumores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando esta enzima entra en acción, reduce la capacidad de esas células para organizar un ataque efectivo contra los tumores.

El trabajo fue desarrollado por equipos de la Universidad de Princeton, el Instituto Ludwig de Investigación del Cáncer y el laboratorio Crelux en Alemania, entre otras instituciones. Fue publicado en la revista Nature Immunology.

El lado oculto de la vitamina A y la inmunidad

Equipos de Estados Unidos, Alemania y China identificaron que el metabolismo de la vitamina A puede dificultar el éxito de terapias oncológicas./Archivo EFE/ André Coelho

El estudio surgió de una pregunta directa: ¿por qué las vacunas celulares basadas en células dendríticas no logran siempre despertar una respuesta inmune sólida?

Las células dendríticas funcionan como mensajeras que presentan señales de alarma a los linfocitos T, las células encargadas de destruir las células tumorales.

Aunque las terapias buscan mejorar este proceso, los resultados han sido decepcionantes en muchos casos.

Durante los experimentos, los científicos notaron que la vía metabólica de la vitamina A se activa y produce ácido retinoico.

El inhibidor selectivo KyA33 bloquea a la enzima ALDH1A2 y mejora la actividad de las células dendríticas en modelos celulares y animales. (Freepik)

Aunque esta molécula realiza funciones importantes en el organismo, en este contexto debilita la capacidad de las células dendríticas para activar a los linfocitos T y combatir el cáncer.

El objetivo de los investigadores fue descifrar por qué las células dendríticas pierden efectividad en presencia de vitamina A, y cómo ese cambio favorece el avance de la enfermedad.

La enzima ALDH1A2 resultó ser la clave, porque transforma la vitamina A en ácido retinoico y, de esa manera, limita la acción inmunológica.

El laboratorio revela al saboteador

Las pruebas demostraron que el inhibidor resulta seguro, estable y apto para ser administrado por vía oral, sin generar toxicidad en las dosis evaluadas (Imagen ilustrativa Infobae)

Para probar la hipótesis, los científicos diseñaron un inhibidor selectivo. Este compuesto bloquea la acción de ALDH1A2 y ayuda a restaurar la función estimulante de las células dendríticas.

El equipo realizó pruebas en cultivos celulares y en modelos de ratón. En ambos escenarios, el inhibidor aumentó la cantidad de células dendríticas activas y mejoró la respuesta inmunológica.

El avance se observó tanto con antígenos experimentales como con antígenos tumorales reales.

“Inhibir ALDH1A2 con el denominado KyA33 interrumpe este mecanismo para generar una población de células dendríticas con mayor actividad estimulante sobre los linfocitos T”, afirmaron los investigadores.

La ausencia de glucosa en cultivos favoreció la obtención de células dendríticas más eficaces para la respuesta inmune antitumoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pruebas confirmaron que el inhibidor actúa de manera específica sobre la enzima, sin alterar otros procesos metabólicos.

Se evaluó la seguridad de KyA33 y resultó apto para ser administrado por vía oral en animales. Además, el compuesto mostró estabilidad y no generó efectos tóxicos en las dosis ensayadas.

El estudio también conectó el metabolismo de la glucosa con la diferenciación de las células inmunes.

Observaron que la ausencia de glucosa en el entorno de cultivo favoreció la formación de células dendríticas más eficaces.

El equipo comprobó que el efecto de la vitamina A sobre el sistema inmune no se limita a un solo modelo, sino que puede influir en diferentes protocolos de generación de células dendríticas y de distintos tipos celulares.

Implicancias para las terapias

Los investigadores proponen que el bloqueo de ALDH1A2 podría aumentar la eficacia de las inmunoterapias y vacunas celulares contra el cáncer (Freepik)

Los investigadores recomiendan considerar la influencia de la vitamina A y su metabolismo al diseñar nuevas inmunoterapias.

Plantean que el bloqueo selectivo de ALDH1A2 puede mejorar la eficacia de las vacunas celulares.

El estudio reconoce que sus experimentos se realizaron en animales y sistemas celulares. Los siguientes pasos serán ensayos clínicos en humanos para comprobar la seguridad y el potencial del mecanismo.