La inteligencia artificial en la salud mental genera preocupación internacional por el impacto en la autonomía y privacidad de los pacientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La asistencia psicológica digital atraviesa una transformación inédita a escala global. Millones acuden hoy a chatbots y aplicaciones de inteligencia artificial en busca de apoyo en salud mental digital, una tendencia que marcó intensamente a pacientes, especialistas y empresas tecnológicas.

Según informó MIT Technology Review, el crecimiento de estos terapeutas de inteligencia artificial supone tanto una ampliación de acceso como la aparición de riesgos considerables.

Entre los principales ejes, destacan relatos de familias que vinculan a estas herramientas con tragedias graves y un creciente debate sobre ética, privacidad y la redefinición del cuidado psicológico.

El uso de chatbots y aplicaciones de IA en psicología creció ante la crisis de salud mental global y la necesidad de alternativas accesibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Auge de la inteligencia artificial en salud mental

El empleo de IA en psicología se incrementó notablemente en los últimos años, motivado por la necesidad de alternativas accesibles ante la crisis global en el bienestar mental.

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalaron que más de 1.000 millones de personas afrontan alguna condición relacionada, con incrementos marcados en ansiedad y depresión, especialmente entre los jóvenes. Plataformas como ChatGPT de OpenAI, Claude de Anthropic y aplicaciones como Wysa y Woebot suman millones de usuarios que buscan atención.

Estas herramientas no solo ofrecen acompañamiento conversacional, sino que también exploran el monitoreo conductual y el análisis de datos a través de dispositivos inteligentes. Es así que el fenómeno avanza como un experimento sin control, donde los éxitos se entremezclan con situaciones preocupantes.

Mientras parte de los usuarios logra alivio mediante estos sistemas de modelos de lenguaje de IA, otros han sido conducidos por chatbots a respuestas incoherentes o perjudiciales.

En octubre de 2025, el CEO de OpenAI, Sam Altman, reveló que el 0,15% de los usuarios de ChatGPT —alrededor de un millón de personas por semana— compartían ideas suicidas a través del sistema.

El 0,15% de los usuarios semanales de ChatGPT compartieron ideas suicidas mediante las interacciones, según Sam Altman de OpenAI

Ventajas y promesas según voces especializadas

A pesar de estos riesgos, especialistas como Charlotte Blease, filósofa de la medicina, reconocen el potencial de la inteligencia artificial para atender algunos de los desafíos del sistema sanitario saturado.

La IA puede atenuar la sobrecarga profesional y facilitar el acceso para quienes temen el estigma en el ámbito mental. Adicionalmente, Blase resaltó que “los chatbots podrían eliminar barreras iniciales, permitiendo que muchos se animen a expresar inquietudes que no compartirían con un humano".

Sin embargo, la autora señaló sobre peligros ineludibles relacionados con las respuestas imprevisibles y la confidencialidad. Recordó que la ausencia de regulaciones estrictas comparables a las de los terapeutas tradicionales expone a los usuarios.

Riesgos y controversias: fallos, privacidad y límites éticos

Las advertencias sobre la terapia asistida por IA se agudizan al considerar las experiencias y el análisis de otros expertos. Daniel Oberhaus, quien perdió a su hermana menor por suicidio, exploró en su libro la paradoja del “fenotipado digital”: mientras la huella tecnológica podría ofrecer pistas útiles para intervenciones tempranas, también podría acentuar la incertidumbre en psiquiatría.

El escritor planteó: “¿Y si las señales digitales complican aún más la comprensión del origen del sufrimiento?”. Fue así que alertó sobre el “asilo algorítmico”, fenómeno en el que los usuarios sacrifican privacidad de datos de salud mental al compartir información sensible con modelos que las empresas utilizan y rentabilizan.

El fenómeno del "asilo algorítmico" pone en debate la vigilancia digital y la pérdida de individualidad en el acompañamiento terapéutico por IA (3djuegos.com)

“La lógica de la inteligencia artificial psiquiátrica lleva hacia un futuro en el que todos podríamos quedar atrapados bajo vigilancia digital, sin posibilidad de escape”, sostuvo Oberhaus.

La opacidad de los sistemas de IA —a menudo descritos como “cajas negras” tanto por la medicina como la tecnología— complica aún más el dilema ético y clínico. Las respuestas dañinas reportadas y la imposibilidad de auditar el funcionamiento real de estos modelos alimentan la preocupación en la comunidad profesional.

Mercantilización con debates económicos

Junto al plano clínico y ético, la comercialización de la terapia digital añade nuevas tensiones. El investigador Eoin Fullam, en su libro citado por MIT Technology Review, examinó cómo el modelo de negocio tras los terapeutas de IA convierte al usuario en fuente de datos y objeto de explotación comercial.

“Cuanto mayor es el beneficio que percibe el usuario, mayor es el grado de explotación que experimenta”, advirtió Fullam. La mercantilización de la salud mental se evidencia en la proliferación de aplicaciones premium.

La mercantilización de la terapia digital convierte a los usuarios en fuentes de datos y explotación comercial, según el autor Eoin Fullam (Portada de Chatbot Therapy)

Desafíos de futuro: ¿el fin de la terapia tradicional?

El debate sobre reemplazar a terapeutas humanos y las consecuencias de depender cada vez más de aplicaciones de IA se posiciona entre los temas más controvertidos del momento.

Según el análisis de MIT Technology Review, especialistas como Oberhaus advirtieron que el uso indistinto de estos sistemas podría acentuar las limitaciones estructurales de la psiquiatría, además del riesgo de que se atrofien las habilidades clínicas humanas.

Estos desafíos —que afectan la autonomía de los usuarios y homogeneizan los procesos terapéuticos— enfrentan a la comunidad internacional con el reto de equilibrar los avances tecnológicos y el respeto por la dimensión ética y humana de la psicología.

El avance de la inteligencia artificial plantea el desafío de equilibrar la eficiencia tecnológica con el respeto a la ética y la empatía en la psicología (Freepik)

El avance de los terapeutas de inteligencia artificial, documentado y analizado por MIT Technology Review, reveló un giro de fondo en el modelo asistencial, donde la búsqueda de respuestas inmediatas podría dejar de lado formas de acompañamiento vitales para quienes enfrentan dificultades emocionales.