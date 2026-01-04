Ciencia

El sorprendente vínculo entre el chicle, la alerta mental y una costumbre ancestral

Se trata de un hábito cotidiano con raíces milenarias, pero la ciencia aún busca entender por qué millones de personas lo eligen cada día y qué efecto real tiene en la mente y el bienestar, publicó National Geographic

Guardar
El consumo de chicle incrementa
El consumo de chicle incrementa apenas un diez por ciento la atención sostenida, según estudios científicos recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada día, millones de personas en todo el mundo mascan chicle, una conducta sin valor nutritivo que continúa despertando la curiosidad de la ciencia y los consumidores.

Estudios recientes recogidos por National Geographic indican que este hábito puede incrementar de forma leve la atención sostenida y contribuir a la reducción del estrés. Aunque se observó esta tendencia, la popularidad del chicle aún no se comprende por completo.

Efectos demostrados y límites científicos

La investigación científica demostró que masticar chicle genera un aumento estimado del diez por ciento en la atención sostenida entre quienes lo hacen habitualmente.

Según Andrew Smith, psicólogo de la Universidad de Cardiff, “no existen diferencias significativas en la memoria entre quienes mascan chicle y quienes no”, pero sí se observa mayor alerta y concentración durante tareas monótonas.

Por su parte, Crystal Haskell-Ramsay, profesora de psicología biológica, documentó que en contextos de presión, como exámenes o presentaciones, el chicle reduce los niveles percibidos de estrés.

Masticar chicle reduce levemente el
Masticar chicle reduce levemente el estrés en situaciones de presión, como exámenes o presentaciones, afirman investigaciones citadas por National Geographic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las compañías de chicle promovieron durante décadas la idea de que su producto mejora el bienestar mental, aunque la evidencia científica solo mostró efectos modestos y variables.

Haskell-Ramsay señaló que, en ciertos ensayos, mascar chicle no disminuyó la ansiedad de pacientes antes de una operación ni la de personas expuestas a desafíos irresolubles.

Por este motivo, la comunidad científica coincide en que los efectos sobre la mente son leves y el mecanismo detrás de la mejora en la atención y el alivio del estrés continúa siendo desconocido.

Teorías y misterios sobre el beneficio mental

Las explicaciones más aceptadas se centran en varias teorías. Una hipótesis sostiene que el movimiento de mascar activa los músculos faciales, aumentando el flujo sanguíneo y el suministro de nutrientes al cerebro.

La ciencia no identificó diferencias
La ciencia no identificó diferencias en la memoria entre personas que consumen chicle y quienes no, aunque sí mayor concentración en tareas repetitivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra plantea que la repetición de la acción desvía la atención del estrés externo y podría incidir en el eje HHA, responsable de la respuesta biológica al estrés. Sin embargo, los datos sobre los niveles de cortisol en consumidores de chicle resultan contradictorios, lo que evidencia que aún faltan respuestas.

De las resinas prehistóricas a la industria moderna

El acto de mascar resinas naturales como el chicle acompaña a la humanidad desde hace al menos ocho mil años. National Geographic describe hallazgos arqueológicos en Escandinavia: restos de resina de corteza de abedul con marcas dentales de niños, lo que sugiere un uso recreativo además de utilitario.

Diversas culturas, incluidos los griegos, mayas y pueblos originarios de América, empleaban resinas naturales, como la savia del árbol de sapodilla, para mascar.

El paso a la era moderna ocurrió en el siglo XIX, cuando inventores de Estados Unidos intentaron utilizar el chicle como sustituto del caucho antes de convertirlo en golosina. William Wrigley Jr. desempeñó un papel clave: comenzó ofreciendo chicle como obsequio junto a otros productos y luego centró su negocio en este producto.

La industria del chicle nace
La industria del chicle nace con William Wrigley Jr., quien convierte el producto en parte central de su negocio (Wikipedia)

Wrigley resumía con humor el vínculo emocional con el hábito: “Creo que la gente masca más fuerte cuando está triste”, cita National Geographic. Su estrategia combinó campañas publicitarias de gran alcance y promociones, expandiendo el consumo de chicle a gran escala.

Promesas comerciales y realidad científica

La antropóloga Jennifer Matthews, de la Universidad de Trinity, define a Wrigley como “un genio del marketing” y vincula su éxito a la capacidad de asociar el producto con la sensación de bienestar mental.

Durante la Primera Guerra Mundial, Wrigley promovió el chicle para aliviar la tensión de los soldados y consiguió que el ejército de Estados Unidos lo incluyera en las raciones militares. Así, se difundió internacionalmente y durante décadas se vinculó con promesas de calma y productividad.

La internacionalización del chicle se
La internacionalización del chicle se consolidó gracias a su promoción como alivio para la tensión y la productividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el consumo global de chicle fue muy elevado en el siglo XX, en años recientes disminuyó y la industria recurre de nuevo al bienestar mental para impulsar las ventas. “William Wrigley, además de otras virtudes, fue un visionario publicitario”, enfatizó Matthews. Las nuevas campañas invitan a los consumidores a “masticar sus problemas”, mientras la ciencia advierte que los efectos, de existir, son breves y poco intensos.

El atractivo de los movimientos repetitivos

Más allá de teorías evolutivas, investigaciones actuales sugieren que la preferencia humana por repetir movimientos automáticos podría explicar el fenómeno. El especialista en biomecánica evolutiva Adam van Casteren descarta un vínculo con los primates ancestrales y lo atribuye a la inclinación natural por gestos automáticos y repetitivos. “Los humanos simplemente disfrutan las acciones repetidas”, afirmó, refiriéndose a su propia costumbre de mover el pie al concentrarse.

Acciones como hacer girar un bolígrafo o apretar una pelota antiestrés refuerzan esta hipótesis. Para Matthews, mascar también permite procesar pensamientos de manera pasiva, del mismo modo que caminar favorece la reflexión.

Persisten incógnitas científicas sobre por
Persisten incógnitas científicas sobre por qué masticar chicle se incorporó a la vida diaria y se volvió parte de las rutinas modernas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Persisten incógnitas sobre los mecanismos y motivos que sostienen este hábito, pero el atractivo ancestral y cultural del chicle permanece vigente. La ciencia, según destaca National Geographic, todavía busca respuestas sobre por qué el simple acto de mascar, aparentemente carente de sentido, es parte cotidiana de la vida de millones.

A pesar de ello, este gesto trivial se incorporó a la rutina diaria, evidenciando que acciones pequeñas pueden tornarse indispensables incluso cuando su razón sigue siendo un misterio.

Temas Relacionados

Mascar chicleAtención sostenidaReducción del estrésWilliam Wrigley Jr.Wellness mentalHistoria del chicleNational GeographicNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Mitos sobre la vista: qué hábitos realmente dañan los ojos y cuáles recomienda la ciencia

Especialistas citados por The New York Times advierten que muchas creencias sobre el cuidado de la visión carecen de respaldo científico y pueden tener consecuencias negativas si no se contrastan con recomendaciones médicas actualizadas

Mitos sobre la vista: qué

Pantallas en vacaciones: las claves que convierten el tiempo digital en aliado para la salud mental de los jóvenes

Más allá de mitos y temores, los expertos destacan que la calidad de la experiencia digital y el acompañamiento adulto son factores determinantes para el desarrollo emocional y social de los adolescentes

Pantallas en vacaciones: las claves

Qué dice la ciencia sobre los verdaderos beneficios del jugo de naranja natural y cuál es la dosis recomendada

Expertos coinciden en que la bebida de frutas natural es beneficiosa al incorporarse en la dieta semanal, pero advierten que en exceso puede ser perjudicial

Qué dice la ciencia sobre

Por qué algunas personas no logran responder a los tratamientos oncológicos

Estudios de la Cleveland Clinic identifican el papel del microbioma tumoral y su impacto en la efectividad de las terapias innovadoras, abriendo posibilidades para intervenciones más adaptadas a cada paciente y mejores resultados en el abordaje del cáncer

Por qué algunas personas no

Descubren bacterias que degradan colorantes y podrían reducir la contaminación en arroyos del AMBA

Es un hallazgo de científicos de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet. Por qué los resultados abren nuevas posibilidades para el tratamiento de residuos líquidos en ambientes urbanos

Descubren bacterias que degradan colorantes
DEPORTES
Cómo impactó al deporte venezolano

Cómo impactó al deporte venezolano la captura del ex dictador Nicolás Maduro

Crece la expectativa por el nuevo Alpine que manejará Colapinto en la F1: “Luz al final del túnel”

La millonaria oferta que planea una figura del fútbol para comprar un reconocido club de Europa

La furiosa crítica de una figura del tenis contra la número 1 del mundo Aryna Sabalenka tras su papel en la “Batalla de los Sexos”

El primer mensaje de Anthony Joshua tras el trágico accidente que protagonizó: su gesto con las familias de sus amigos que murieron

TELESHOW
Las fotos inéditas de Cami

Las fotos inéditas de Cami Mayan durante los veranos de su infancia: “Palpitando Pinamar”

El tierno “emprendimiento” de la hija de Benjamín Vicuña en medio de sus vacaciones en Punta del Este

Wanda Nara y Martín Migueles eligieron las compras familiares en Punta del Este: fotos exclusivas

Mirtha Legrand fue a ver el show de Fátima Florez en Mar del Plata y realizó su primera salida de la temporada

Pampita deslumbró en Punta del Este y selló la noche con un beso a Martín Pepa

INFOBAE AMÉRICA

Delcy Rodríguez y los peligros

Delcy Rodríguez y los peligros de un madurismo sin Maduro

“‘La Gioconda’ americana” se despide de París

El resurgimiento del mercado del arte global: Christie’s y Sotheby’s anticipan un nuevo ciclo de expansión

Ucrania bajo fuego: Rusia intensificó su ofensiva con 2.000 drones y misiles en siete días

Netanyahu destacó la operación de EEUU para capturar a Maduro: “América Latina está experimentando una transformación”