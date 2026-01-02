Un estudio vincula el riesgo cardiovascular elevado con mayor probabilidad de daño ocular

La puntuación cardíaca PCE permite anticipar riesgo de enfermedades visuales graves en adultos con factores cardiovasculares elevados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que ocurre en el corazón no solo influye en la presión arterial o en el riesgo de infarto. Cada vez más investigaciones indican que los factores cardiovasculares también inciden en el funcionamiento de otros órganos, incluidos los ojos.

En ese contexto, un estudio de seguimiento prolongado publicado en la revista Ophthalmology, y difundido por HealthDay sugiere que una herramienta utilizada para estimar el riesgo cardíaco —la puntuación conocida como Pooled Cohort Equations (PCE)— podría ayudar a identificar a personas con mayor probabilidad de desarrollar enfermedades visuales graves.

El análisis, que incluyó datos de 35.909 adultos de entre 40 y 79 años, refuerza la importancia de considerar la salud cardiovascular como parte del cuidado integral de la visión y abre la puerta a estrategias preventivas capaces de detectar afecciones oculares antes de que provoquen daños irreversibles.

Cómo se realizó el estudio

El trabajo fue dirigido por Deyu Sun, Ph.D., de la Facultad de Medicina David Geffen de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), y utilizó registros electrónicos del programa estadounidense All of Us, una de las mayores bases de datos de salud poblacional.

Un estudio con más de 35.000 participantes confirma la relación entre riesgo cardiovascular y aparición de patologías oculares graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al inicio del seguimiento, los participantes no presentaban antecedentes de enfermedad cardiovascular aterosclerótica (una afección en la que las arterias se estrechan u obstruyen por acumulación de grasa, aumentando el riesgo de infarto o ACV) ni diagnósticos previos de las principales enfermedades oculares analizadas. Además, todos contaban con la información necesaria para calcular la puntuación PCE, entre los años 2009 y 2015.

La escala PCE clasifica a las personas en cuatro categorías de riesgo cardiovascular —bajo, borderline, intermedio y alto— a partir de variables como la edad, el colesterol, la presión arterial, el tabaquismo y la presencia de diabetes.

El equipo utilizó modelos estadísticos de supervivencia para evaluar la relación entre estas categorías de riesgo y la aparición posterior de enfermedades oculares, ajustando los resultados por factores como el índice de masa corporal, la enfermedad renal crónica, el nivel educativo y la raza.

Cuando el riesgo cardíaco también afecta la visión

Los resultados mostraron una relación clara y consistente: a mayor riesgo cardiovascular, mayor probabilidad de desarrollar enfermedades visuales graves. En comparación con el grupo de bajo riesgo, las personas ubicadas en la categoría más alta presentaron aumentos significativos en el riesgo relativo de distintas patologías.

La escala PCE, que estima el riesgo cardíaco, podría ayudar a detectar degeneración macular, retinopatía diabética y glaucoma en etapas tempranas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los datos citados por HealthDay, el riesgo fue 6,22 veces mayor para la degeneración macular asociada a la edad, 5,93 veces mayor para la retinopatía diabética, 2,33 veces mayor para el glaucoma, 3,38 veces mayor para la obstrucción de la vena retiniana y 4,47 veces mayor para la retinopatía hipertensiva.

Todas estas asociaciones resultaron estadísticamente significativas y se mantuvieron incluso después de ajustar por múltiples variables.

Las patologías analizadas afectan diferentes estructuras del ojo, pero comparten un rasgo central: pueden comprometer la visión de forma progresiva si no se detectan a tiempo. Algunas dañan la retina, responsable de la visión central y de los detalles finos; otras afectan los vasos sanguíneos o el nervio óptico, esenciales para la transmisión de la información visual al cerebro.

En ese sentido, los investigadores señalan que muchas de estas afecciones avanzan de manera silenciosa durante años, lo que dificulta su detección temprana y aumenta el riesgo de discapacidad visual.

Qué enfermedades visuales están involucradas

Las patologías incluidas en el análisis representan algunas de las principales causas de discapacidad visual en adultos. La degeneración macular asociada a la edad afecta la visión central y dificulta actividades como leer o reconocer rostros. El glaucoma daña progresivamente el nervio óptico y puede avanzar sin síntomas hasta etapas avanzadas.

Integrar la evaluación de riesgo cardiovascular con controles oftalmológicos mejora la prevención de afecciones que pueden causar pérdida irreversible de visión (Imagen Ilustrativa Infobae)

La retinopatía diabética y la retinopatía hipertensiva se producen por daños en los vasos sanguíneos de la retina asociados al mal control de la glucosa o la presión arterial. Por su parte, la obstrucción de la vena retiniana implica un bloqueo súbito del flujo sanguíneo y suele manifestarse con una pérdida brusca de visión.

Para evaluar la capacidad predictiva de la puntuación PCE, los investigadores analizaron el índice de concordancia (C-index), una medida que indica qué tan bien un modelo distingue entre quienes desarrollarán una enfermedad y quienes no.

Los valores fueron considerados buenos para varias de las patologías estudiadas, especialmente para la degeneración macular asociada a la edad, la retinopatía diabética y la retinopatía hipertensiva.

Además, los análisis de sensibilidad confirmaron que los resultados se mantenían estables incluso al modificar la duración del seguimiento, lo que refuerza la solidez de los hallazgos.

Implicancias para la prevención

Al incorporar de forma gradual los componentes individuales de la PCE, los autores observaron que la relación entre el riesgo cardiovascular y la degeneración macular estaba explicada en gran medida por la edad. Sin embargo, las asociaciones con la retinopatía diabética y la retinopatía hipertensiva se mantuvieron independientemente de ese factor.

El uso rutinario de la escala PCE permitiría identificar pacientes que necesitan exámenes oftalmológicos frecuentes para evitar complicaciones visuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde una perspectiva clínica, los investigadores destacan que la escala PCE ya se utiliza de forma rutinaria, por lo que podría convertirse en una herramienta adicional para identificar personas que se beneficiarían de controles oftalmológicos más tempranos o frecuentes.

Integrar la evaluación del riesgo cardiovascular con la salud ocular permitiría anticipar complicaciones antes de que aparezcan los síntomas, mejorar la calidad de vida y reforzar un enfoque preventivo más integral. Según los autores, este tipo de estrategias podría marcar una diferencia significativa en el cuidado de la salud visual de la población adulta.