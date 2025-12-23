Parte médico de Cristina Kirchner: evoluciona tras la cirugía, pero continuará internada hasta completar el tratamiento

Cristina Kirchner saluda desde el balcón de su casa (Imagen de archivo / Photo by Emiliano Lasalvia / AFP)

Cristina Kirchner continúa internada en el Sanatorio Otamendi y presenta una evolución favorable después de haber sido intervenida por apendicitis aguda con peritonitis localizada.

El informe del centro de salud confirmó que la ex mandataria “continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”. Según el documento, la paciente sigue con “tratamiento antibiótico endovenoso y mantiene el drenaje peritoneal”, con un cuadro considerado esperable para el diagnóstico y sin fiebre.

El parte, firmado por la directora Marisa Lanffanconi, precisa que la líder del Partido Justicialista permanece internada y bajo estricta observación hospitalaria.

Desde el ingreso al sanatorio, la situación clínica de Cristina Kirchner estuvo bajo monitoreo permanente. El viernes previo al ingreso, la ex presidenta experimentó dolores abdominales agudos, por lo que sus médicos personales recomendaron el traslado inmediato al Otamendi. Allí fue intervenida de urgencia por el cuadro diagnosticado.

El parte médico inicial, divulgado el sábado por la noche, ya destacaba una evolución positiva tras la cirugía. Desde entonces, los informes sucesivos no han registrado la aparición de síntomas nuevos ni complicaciones, lo que marca un proceso de recuperación sostenido y acorde a las expectativas médicas.

Hospitalización prolongada y criterios médicos

En relación con la extensión de la internación, el Sanatorio Otamendi no fijó una fecha para el alta médica. De acuerdo con datos confirmados por Infobae, la ex presidenta permanece en tratamiento con antibióticos y drenaje peritoneal, elementos que condicionan la evaluación clínica diaria de su estado y son determinantes para la recuperación total.

Estas condiciones imposibilitan el regreso a su domicilio y justifican mantener la supervisión médica constante. La decisión de prolongar la hospitalización responde a la necesidad de reducir al máximo los riesgos relacionados con la peritonitis y asegurar la estabilidad de la paciente.

Voceros del sanatorio recalcaron que la evolución se mantiene “dentro de parámetros esperables” y que la ausencia de fiebre resulta un indicador positivo del curso de tratamiento adoptado.

De los primeros síntomas a la internación

La ex jefa de Estado debió ser sometida el sábado a la intervención quirúrgica por apendicitis en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires.

La ex presidenta, de 72 años, fue trasladada tras una revisión preliminar en el departamento de San José 1111, ubicado en el barrio de Constitución, donde se determinó la necesidad de realizar estudios más completos en el centro médico porteño. La operación, que contó con autorización judicial, “salió bien”.

El Sanatorio Otamendi es el lugar de atención recurrente para Cristina Kirchner, quien ya había sido sometida allí a una histerectomía en 2021. Anteriormente, en 2013 se le realizó una cirugía en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro y en 2012 fue operada en el Hospital Universitario Austral por un tumor de tiroides. En ocasiones previas, también permaneció internada por períodos breves en centros de salud del AMBA.

Expresiones de cariño de la militancia

Militantes se congregaron frente al Sanatorio Otamendi para mostrar su apoyo a Cristina Kirchner con pancartas y consignas

Tras confirmarse la cirugía, militantes se acercaron al sanatorio con carteles para expresar su apoyo. Se pudo ver una de las primeras banderas con la consigna: “Nunca caminarás sola”.

Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario luego del fallo dictado en noviembre por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, confirmado por la Corte Suprema el 10 de junio, que determinó una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua, además del decomiso de 84.000 millones de pesos. Esta semana, la Corte también validó la colocación de una tobillera electrónica para la ex mandataria y denegó las recusaciones contra los jueces Horacio Daniel Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti.

El Tribunal Oral Federal N.º 2, a cargo de la ejecución de la sentencia, le permitió el acceso controlado a la terraza de su departamento por un máximo de dos horas diarias, en condiciones similares a las permitidas en establecimientos penitenciarios. Además, se modificó la lista de visitas autorizadas, restringiendo el ingreso irrestricto y requiriendo justificación para ciertos abogados, médicos, contadores y familiares.