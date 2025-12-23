Ciencia

Distinguen a organizaciones que transforman la atención y el bienestar de pacientes en el ámbito de la salud

Se trata de un premio que reconoció a entidades argentinas por desarrollar acciones innovadoras que mejoran la calidad de vida, promueven la empatía y fortalecen el acompañamiento ante enfermedades

El galardón busca fortalecer proyectos
El galardón busca fortalecer proyectos de prevención, acompañamiento y humanización en la atención sanitaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la seguridad del paciente es un imperativo ético y moral basado en el principio de atención médica de ‘ante todo, no hacer daño’, que se sitúa en el núcleo de las medidas destinadas a lograr unos sistemas de atención de salud de alta calidad y la cobertura universal de salud".

En ese sentido, la entrega del Premio Humanizando la Salud 2025 reconoció este año el esfuerzo y la innovación de tres organizaciones argentinas que dedican su labor a mejorar la calidad de vida de pacientes y comunidades.

La ONG Alegría Intensiva, el Centro de Apoyo Integral Hematológico, Oncológico y Trasplantes (CENAIH), y la Fundación Bomberos de Argentina fueron distinguidas por su compromiso con una atención empática y transformadora, en una ceremonia que también les otorgó, a cada una, tres millones de pesos para seguir adelante con proyectos.

El foco de esta distinción de laboratorio Teva reside en una concepción integral de la salud que trasciende la asistencia y busca generar impacto duradero a través del trabajo en equipo. “Lleva mucha responsabilidad elegir a quiénes otorgarlo, pero con trabajo en equipo es posible mover montañas”, remarcó la gerente general de Teva para Argentina y Uruguay, Vanina Faillace.

Las experiencias premiadas este año ilustran hasta dónde puede llegar la creatividad y la dedicación de las organizaciones sociales ante desafíos sanitarios urgentes.

El Premio Humanizando la Salud reconoció en 2025 el trabajo de tres organizaciones argentinas por su aporte en la mejora de la calidad de vida y la innovación en iniciativas dirigidas a pacientes y comunidades afectadas por problemáticas sanitarias complejas, otorgando a cada una tres millones de pesos para potenciar sus proyectos

La Fundación Bomberos de Argentina fue distinguida por su Programa “Bomberos contra el Cáncer”, que alcanza a 58.000 bomberos y bomberas voluntarios distribuidos en más de 1.200 cuarteles a lo largo del país, y que hoy también opera en Costa Rica. Antonio Sette, secretario de la Fundación, explicó que la iniciativa surgió porque quienes ejercen esta tarea se encuentran “mucho más expuestos a desarrollar esta enfermedad”.

La campaña promueve hábitos saludables y la prevención, con la esperanza de que “si cada integrante transmite esta información a su comunidad, estos riesgos disminuyen”. Desde su perspectiva, el proyecto representa una gota de esperanza y una estrategia concreta para enfrentarse, desde la prevención, a los riesgos inherentes a la profesión.

El CENAIH, con sede en Rosario, asiste de manera integral a pacientes oncológicos de bajos recursos que acuden a la ciudad para sus tratamientos, acompañando tanto a adultos como a niños. Bárbara Schiavoni, integrante de la comisión directiva de la organización, explicó que han acompañado a setenta familias, ofreciéndoles alojamiento, contención emocional y herramientas lúdicas para los más pequeños.

“Nuestro programa es un hogar: ya asistimos a 70 familias. Trabajamos con ellas desde múltiples aristas: la contención, la escucha y, en el caso de los niños, el juego, porque es necesario que no dejen de jugar. Muchas veces las familias se sienten sobrepasadas, porque las situaciones que se atraviesan en un tratamiento oncológico son difíciles. Los médicos están comprometidos y son empáticos, pero cuando eso no alcanza, ahí estamos nosotros”, relató Schiavoni.

El Premio Humanizando la Salud,
El Premio Humanizando la Salud, que en 2025 arribó a su séptima edición, selecciona a sus ganadores a partir de criterios rigurosos y de una evaluación profunda que contempla el compromiso, la innovación y el impacto real de los proyectos en la vida de pacientes y comunidades vulnerables (Imagen Ilustrativa Infobae)

La referente recordó que debieron cerrar sus puertas hace dos años debido a dificultades edilicias y presupuestarias, motivo por el cual el premio recibido permitirá avanzar en la remodelación de la casa, lista para albergar hasta 12 familias. Además, subrayó la magnitud de la demanda en Rosario y la insuficiencia de la oferta de apoyo para estos pacientes y sus familias.

A su vez, en la Ciudad de Buenos Aires, el equipo del Hospital Pedro de Elizalde —conocido como Casa Cuna— encontró en el humor un recurso fundamental para transformar la experiencia de los niños que ingresan a cirugía. Hace más de dieciséis años, el hospital se asoció con clowns profesionales para crear la ONG Alegría Intensiva y lanzar el proyecto “Payasos de hospital en cirugía pediátrica”. Esta iniciativa, avalada por un convenio con la Sociedad Argentina de Pediatría, logró que más de mil chicos contaran con la compañía de clowns en el trayecto hacia la antesala del quirófano.

El director del programa, Mariano Rozenberg, detalló: “En Alegría Intensiva tenemos la misión de mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes a través del clown. Después de 16 años de trabajo, más de mil niños visitados y un convenio con la Sociedad Argentina de Pediatría, presentamos el proyecto ‘Payasos de hospital en cirugía pediátrica’. Una experiencia única e innovadora en la Argentina”.

La distinción no se limita
La distinción no se limita al reconocimiento público sino que implica un proceso de evaluación exhaustivo y exige compromiso de todos los participantes, consolidando así redes de trabajo entre la comunidad médica, las asociaciones civiles y los destinatarios de las acciones premiadas (Imagen ilustrativa Infobae)

El Premio Humanizando la Salud, en su séptima edición y con alcance en más de 12 países, establece criterios rigurosos para seleccionar las organizaciones ganadoras. Vanina Faillace, representante de Teva, recordó que la distinción no se limita al acto de la premiación, sino que implica una evaluación profunda y exige compromiso en todos los eslabones del proceso. En la edición pasada, la Fundación Esteban Bullrich fue reconocida por el programa “Vivir ELA en familia”; LALCEC obtuvo el galardón por su enfoque de apoyo a pacientes con cáncer y sus familias; mientras que la Asociación Civil Soles, de Córdoba, fue valorada por su tarea en el acompañamiento integral de familias con niñas y niños diagnosticados con cáncer.

El fundamento que orienta la entrega de los premios reside en la alineación de los proyectos con alguno de los pilares promovidos por el laboratorio convocante: la humanización de la atención en entornos hospitalarios o domicilios, la promoción de la adherencia a tratamientos médicos, y la prevención, educación en salud, acceso o asesoramiento en terapias. Esta visión se consolida y se expande año tras año, reforzando la construcción de redes entre la comunidad médica, las asociaciones civiles y los pacientes.

La entrega de los tres millones de pesos a cada una de las organizaciones premiadas este año busca potenciar el alcance y la sostenibilidad de iniciativas como “Payasos de hospital en cirugía pediátrica”, el apoyo integral de CENAIH y la prevención del cáncer dentro del sistema de bomberos voluntarios, un colectivo especialmente vulnerable a esta enfermedad. Estos premios reflejan el reconocimiento de una sociedad que valora la empatía, la innovación y la solidaridad en el ámbito sanitario.

