Cuál es el rol de las neuronas en el crecimiento de los gliomas, el tumor cerebral más agresivo y difícil de tratar

Un equipo internacional de científicos en Melbourne identificó una relación fundamental entre las neuronas y el crecimiento de los gliomas, un tipo de tumor cerebral difícil de tratar.

El grupo descubrió que la actividad eléctrica compartida entre células nerviosas y tumorales potencia tanto la progresión como la agresividad de estos cánceres, lo que podría abrir la puerta a nuevos tratamientos para pacientes afectados por este tipo de tumores.

Para comprender mejor este proceso, imagina que la interacción entre neuronas y células tumorales es similar a un circuito eléctrico en el que un exceso de corriente puede sobrealimentar una zona y provocar daños. En el caso de los gliomas, la “sobrecarga” de señales eléctricas entre las células favorece el desarrollo y crecimiento del tumor, intensificando su agresividad.

El estudio, desarrollado por especialistas de la Universidad de Melbourne y el Royal Melbourne Hospital, bajo la coordinación de Lucy Maree Palmer, con la colaboración de la Dra. Heidi McAlpine y la supervisión del profesor Kate Drummond, se enfocó en observar la interacción directa entre células nerviosas y cancerosas. Según los resultados publicados en Nature Neuroscience, el entorno cerebral no solo alberga el tumor, sino que también puede contribuir a su expansión.

¿Qué es un glioma?

Según la Cleveland Clinic, un glioma es un tumor que se forma cuando las células gliales —encargadas de sostener los nervios y ayudar al funcionamiento del sistema nervioso central— crecen descontroladamente en el cerebro o la médula espinal.

Se trata de tumores primarios, es decir, que se originan directamente en estas zonas y pueden afectar tanto a niños como a adultos. Los gliomas varían en su velocidad de crecimiento y gravedad: existen desde los de bajo grado, que avanzan más lentamente, hasta los de alto grado, como el glioblastoma, que es el tipo más agresivo y frecuente en adultos.

Los síntomas pueden ser muy diversos e incluyen dolores de cabeza, convulsiones, problemas de visión, dificultad para hablar, debilidad en un lado del cuerpo y cambios de personalidad. El tratamiento suele requerir una combinación de cirugía, radioterapia y quimioterapia, ajustada a cada paciente según el tipo, grado y localización del tumor.

Entre los principales tipos de gliomas se encuentran:

Astrocitomas: se originan en células llamadas astrocitos y pueden ser de crecimiento lento o agresivo.

Glioblastomas: son los más agresivos y frecuentes en adultos.

Ependimomas: más habituales en niños, suelen ser de bajo grado.

Oligodendrogliomas: menos comunes, suelen afectar a adultos y suelen ser de bajo grado.

Cómo se realizó la investigación

Para investigar este fenómeno, el equipo recogió muestras de tejido cerebral de pacientes con gliomas de distintos grados de malignidad y registró la actividad eléctrica tanto de células cerebrales sanas como de aquellas infiltradas por el cáncer.

“Registramos la actividad eléctrica directamente de las células cerebrales y cancerosas presentes en el cerebro para evaluar cómo los diferentes grados del cáncer cerebral influyen en los procesos celulares y en la dinámica cerebral”, explicó Palmer.

Durante la investigación, el grupo detectó una diferencia clave: las neuronas que rodean tumores de alto grado presentan mayor excitabilidad eléctrica que las vecinas a gliomas de bajo grado. Esta hiperactividad facilita el intercambio de señales entre neuronas y células tumorales, lo que, según el equipo, favorece tanto el crecimiento como la agresividad tumoral.

“Este estudio ilustra el papel que el cerebro desempeña en el crecimiento del cáncer cerebral, donde una mayor actividad neuronal conduce a un mayor crecimiento tumoral”, expresó Palmer.

El trabajo señala que los gliomas desafían los avances logrados en otros tipos de cáncer, ya que los tratamientos convencionales no han permitido aumentar la supervivencia. La Dra. McAlpine impulsó la investigación para entender por qué el cáncer cerebral se comporta de manera distinta a otros tumores.

Un nuevo horizonte para el tratamiento de los gliomas

Los hallazgos indican que la interacción directa entre neuronas y células tumorales representa un nuevo objetivo potencial para el desarrollo de fármacos. Según el equipo de investigadores, interrumpir la comunicación entre células nerviosas y gliomas podría ralentizar la proliferación tumoral, una alternativa terapéutica aún no explorada a fondo.

El grupo dirigido por Palmer planea profundizar en los mecanismos celulares y moleculares que sostienen esta relación. Subrayó la importancia de identificar alternativas terapéuticas apoyadas en la neurociencia para combatir los gliomas.

“Nuestros resultados revelaron nuevas dianas terapéuticas basadas en la neurociencia que podrían frenar el crecimiento tumoral en el cerebro”, destacó el equipo.

La investigación continuará con el objetivo de comprender los procesos neuronales que inciden en la proliferación de células tumorales, para desarrollar tratamientos personalizados y más efectivos para quienes conviven con estos tumores.