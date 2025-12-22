Ciencia

Un innovador método visual potencia la recuperación cognitiva tras conmociones cerebrales leves

Investigadores de California confirman que el entrenamiento PATH restaura funciones como memoria, atención y estado emocional, marcando un avance significativo respecto a los enfoques convencionales en la rehabilitación

Guardar
El entrenamiento visual PATH mejora
El entrenamiento visual PATH mejora la función cognitiva en pacientes con conmoción cerebral leve, según un estudio de la Universidad de California San Diego (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada año, millones de personas sufren conmociones cerebrales: lesiones en el cerebro que, aunque se consideran leves en un primer momento, pueden dejar secuelas duraderas en la memoria, la atención y el estado emocional.

Un nuevo enfoque, el entrenamiento visual PATH (Terapia de Atención Perceptual), ideado en California, muestra resultados prometedores. Un estudio de la Universidad de California San Diego, publicado en la revista Frontiers in Human Neuroscience, revela que este programa consigue avances cognitivos significativos en pacientes con conmoción cerebral, con una eficacia superior a la de tratamientos tradicionales.

Qué es la conmoción cerebral y por qué puede afectar tanto

Según Cleveland Clinic, una conmoción cerebral ocurre cuando un golpe o sacudida en la cabeza modifica temporalmente el funcionamiento normal del cerebro. Aunque médicamente se clasifica como lesión leve, muchas personas presentan dificultades para leer, memorizar, concentrarse o regular emociones durante semanas o meses después.

La conmoción cerebral puede dejar
La conmoción cerebral puede dejar secuelas duraderas en la memoria, la atención y el bienestar emocional, afectando la calidad de vida de millones de personas cada año (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verdadero desafío reside en las “vías” cerebrales, las rutas por las que circula la información, vulnerables tras el daño cerebral y, en muchos casos, incapaces de sanarse por completo con métodos habituales.

Cómo se realizó el experimento: actividades y comparación de métodos

Para comprobar la efectividad del método PATH, los investigadores seleccionaron a personas que habían sufrido conmociones cerebrales leves. Estos pacientes fueron divididos en varios grupos, cada uno asignado a un tipo diferente de entrenamiento cognitivo.

El grupo principal participó del entrenamiento visual PATH. Los pacientes se sentaban frente a una computadora y realizaban ejercicios diseñados para mejorar el procesamiento visual. El ejercicio principal consistía en observar figuras o patrones en movimiento en la pantalla; la tarea era identificar qué elemento se movía de forma diferente o hacia otra dirección.

De este modo, se entrenaba la vía dorsal del cerebro, esencial para procesar el movimiento y captar información visual con rapidez y precisión. Estas actividades se repetían diariamente durante varias semanas, ajustando la dificultad según el progreso de cada persona.

Las técnicas de neuroimagen revelaron
Las técnicas de neuroimagen revelaron que el entrenamiento PATH reorganiza y fortalece las redes cerebrales implicadas en memoria y atención (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pacientes de los otros grupos siguieron programas distintos:

  • Un grupo realizó actividades centradas exclusivamente en la memoria de trabajo, como recordar secuencias de números o palabras mostradas en la pantalla.
  • Otro grupo hizo ejercicios visuales que entrenaban solo la vía ventral, enfocados en reconocer formas o colores estáticos, sin involucrar el análisis del movimiento.

Al inicio y al final del programa, todos los participantes pasaron pruebas estandarizadas para medir sus habilidades de lectura, atención, memoria, función ejecutiva y estado emocional.

Los expertos también aplicaron técnicas avanzadas de neuroimagen (magnetoencefalografía) para observar cómo cambiaban las conexiones y la actividad cerebral después del entrenamiento.

A diferencia de los tratamientos tradicionales, PATH apuesta por restaurar primero el procesamiento visual antes de trabajar la memoria o la atención. Así, restablece el “orden básico” del cerebro tras el daño, abordando directamente las rutas más afectadas por la conmoción cerebral.

Resultados y beneficios: avances reales para la mente y el bienestar

El estudio, realizado en cooperación con el Perception Dynamics Institute, comparó PATH con los dos tratamientos clásicos. Los resultados no dejaron lugar a dudas: quienes siguieron PATH experimentaron mejoras notables en lectura, atención sostenida, memoria y función ejecutiva, es decir, la capacidad de organizar y tomar decisiones.

Los participantes del estudio que
Los participantes del estudio que siguieron el método PATH experimentaron mejoras notables en función ejecutiva, organización y toma de decisiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto no se limitó al rendimiento cognitivo. Según la Universidad de California San Diego, los participantes también mostraron mejoría emocional y reducción de síntomas prolongados, como agotamiento, irritabilidad y sensibilidad a estímulos. Esto se tradujo en mejor calidad de vida y mayor facilidad para reanudar actividades diarias.

Teri Lawton, autora principal y fundadora del Perception Dynamics Institute, destacó este avance: “Al dirigirnos a los déficits fundamentales de temporización visual, específicamente la discriminación de movimiento en niveles bajos de procesamiento cognitivo, podemos mejorar de forma notable las funciones cognitivas superiores”, explicó a la Universidad de California San Diego.

Por su parte, Mingxiong Huang, codirector del Centro de Magnetoencefalografía (MEG) en el Qualcomm Institute y coautor del estudio, señaló que las técnicas avanzadas de neuroimagen permitieron observar la reorganización y el fortalecimiento de las redes cerebrales implicadas en memoria y atención.

El enfoque innovador de PATH
El enfoque innovador de PATH prioriza la restauración del procesamiento visual antes de trabajar la memoria o la atención en la rehabilitación posconmoción (Imagen Ilustrativa Infobae)

John Shelley-Tremblay, investigador de la Universidad de South Alabama, enfatizó que, además de los avances cognitivos, PATH genera un impacto positivo en la vida cotidiana, mejorando el estado emocional y aliviando síntomas que obstaculizan la recuperación tras una lesión cerebral leve.

De este modo, la combinación de ejercicios visuales y trabajo cognitivo del método PATH surge como una alternativa prometedora para la recuperación posconmoción, permitiendo tratamientos más efectivos y personalizados orientados a restaurar la mente y el bienestar emocional.

Temas Relacionados

Terapia de Atención PerceptualConmoción cerebralUniversidad de California San DiegoEntrenamiento visualFunción cognitivaPerception Dynamics InstituteRehabilitación cognitivaActualidad en neurocienciaNewsroom BUE

Últimas Noticias

La donación de sangre en Argentina cae a niveles críticos: “La vida más longeva requerirá cada vez más donantes”

El descenso sostenido de voluntarios complica la atención hospitalaria y deja a miles de pacientes en situación vulnerable. Una experta detalló a Infobae qué hacer para revertir el fenómeno

La donación de sangre en

Depresión blanca, cuando la navidad produce tristeza y melancolía: qué la detona

Un estado emocional negativo y transitorio se presenta en algunas personas durante las festividades, influido por varios factores

Depresión blanca, cuando la navidad

La falta de hierro en niños puede afectar su desarrollo y causar anemia: cómo detectarla y prevenirla

Según advierte Mayo Clinic, dicha deficiencia es un problema frecuente en la infancia que suele pasar desapercibido en sus primeras etapas, pero puede tener consecuencias serias si no se trata a tiempo

La falta de hierro en

La depresión y la ansiedad elevan el riesgo de enfermedad cardíaca, según un estudio

Un análisis realizado por Mass General Brigham y Harvard Medical School señala que la coexistencia de estas emociones eleva hasta un 32% el riesgo de infarto o accidente cerebrovascular

La depresión y la ansiedad

Un estudio vincula la exposición a nanoplásticos con daños en el intestino y el hígado

La investigación realizada en ratones destaca la importancia de los hábitos alimentarios frente al impacto de estos contaminantes en la salud

Un estudio vincula la exposición
DEPORTES
Prohibieron el ingreso a las

Prohibieron el ingreso a las canchas de todo el país a tres hinchas de Santa Fe por amenazas y disturbios en la liga local

Se complica el armado del equipo argentino para viajar a Corea por Copa Davis: los tenistas que se bajaron y los nombres que suenan

Una brillante actuación que amargó nada menos que a River Plate: a 35 años del último partido oficial del Pato Fillol

La historia de amor de María Sol, la hermana de Messi, y el técnico del Inter Miami que los llevará al altar: “Juntos siempre es mejor”

Los 7 jugadores más valiosos del fútbol argentino no pertenecen a Boca Juniors ni a River Plate: el sorprendente ranking

TELESHOW
El festejo de Flor Vigna

El festejo de Flor Vigna después de vencer a Mica Viciconte en Párense de Manos: “Bicampeones”

La confesión hot de Nancy Dupláa sobre sus encuentros con Pablo Echarri en hoteles alojamiento: “Algunos son comunachos”

La tremenda frase de Wanda Nara a Maxi López sobre el comienzo de su romance con Mauro Icardi: “Es tan generoso”

Marina Calabró y Rolando Barbano recordaron su incómodo momento en los Martín Fierro: “Estábamos peleados”

Las fotos en bikini de Evangelina Anderson: se declaró soltera y tuvo llamativas interacciones con Ian Lucas

INFOBAE AMÉRICA

El guiño oculto de “Volver

El guiño oculto de “Volver al Futuro II” que reveló un futuro sin distopías

El motivo por el que se intercambian regalos en Navidad y cómo nació la tradición

La historia de Colleen Stan, la joven que desapareció al hacer dedo y sobrevivió a siete años de cautiverio

Los ministros de ASEAN se reúnen en Malasia para impulsar una tregua y frenar los enfrentamientos fronterizos entre Tailandia y Camboya

Masacre en Australia: la policía confirmó que los terroristas arrojaron explosivos improvisados que no detonaron