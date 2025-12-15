El emotivo regreso de la ballena Sei al Mar Argentino: por qué es una esperanza frente al riesgo de extinción

Uno de los fenómenos naturales más impactantes del mar argentino: la llegada masiva de más de 2.500 Ballenas Sei al Golfo San Jorge (gentileza Jumara Films)

El estreno del documental SEI, la ballena desconocida pone en primer plano uno de los fenómenos más impactantes del mar argentino: la llegada masiva de más de 2.500 ballenas Sei al Golfo San Jorge, en la provincia de Chubut.

La ballena Sei (Balaenoptera borealis), el tercer animal más grande del planeta, pertenece al grupo de los rorcuales y está en peligro crítico de extinción. El film sigue la investigación liderada por el biólogo Mariano Coscarella, del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos(CESIMAR-CONICET) junto a investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y el Centro Nacional Patagónico.

Como adelantó Infobae, este grupo de investigadores argentinos registró la presencia de la ballena Sei en la costa atlántica argentina, marcando así su primer avistaje desde 1929.

El documental fue realizado por Jumara Films en colaboración con National Geographic Pristine Seas y se presentó ante más de 1.000 personas en funciones realizadas en Comodoro Rivadavia, Rada Tilly en Chubut, y el jueves pasado ante unos 450 asistentes en el Centro Cultural de la Ciencia, dependiente del CONICET, en la Ciudad de Buenos Aires.

La ballena sei había estado desaparecida durante casi 100 años, como consecuencia de la caza intensiva que produjo su depredación

Esta ballena estuvo ausente durante casi un siglo a raíz de la caza intensiva, que diezmó su población en un 80% y la dejó “en peligro de extinción”, según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Su regreso fue detectado gracias a índices indirectos —como los patrones de respiraciones inusuales entre 2003 y 2004— y, desde 2019, por un relevamiento detallado en el Golfo San Jorge, en la zona de Punta Marqués.

El equipo de Coscarella consiguió registros precisos a través del uso de drones y asistencia técnica de la Fuerza Aérea Argentina, cubriendo desde Pico Salamanca hasta el sur de Caleta Olivia. Los análisis genéticos confirmaron la especie y fue posible estimar frecuencias de avistaje nunca antes registradas en la región.

La ballena Sei (Balaenoptera borealis) es el tercer animal más grande de la Tierra, luego de la azul y del rorcual común. Puede alcanzar los 18 metros de largo y pesar más de 20 toneladas, con hembras ligeramente más grandes que los machos, aunque no existe dimorfismo sexual visible en el mar. Su cuerpo es esbelto y se distingue por su rapidez, siendo una de las ballenas más veloces del océano.

SEI, la ballena desconocida se presentó el jueves pasado en el Centro Cultural de la Ciencia, ante 450 personas

Su dieta consiste principalmente en krill, aunque también consume crustáceos y peces, y tiene una esperanza de vida de entre 50 y 70 años. Durante el siglo XX, la especie fue cazada de forma masiva para la obtención de grasa, que se usaba como combustible y en la industria de la iluminación, motivo que llevó a su desaparición en las aguas argentinas.

Cerca de 300.000 ejemplares fueron cazados y otros 110.000 capturados en el hemisferio sur, lo que explica la drástica reducción de su población. Aunque la caza comercial disminuyó al imponerse alternativas como el petróleo, el peligro para la especie persistió también en mares europeos, con registros de capturas hasta la década de 1970 en la Península Ibérica.

unque se desconoce con exactitud la cantidad de ejemplares de ballenas sei que viven en la actualidad, se estima que solo podrían quedar entre 10.000 y 50.000 de ellas(ArgentinaNat)

Actualmente se estima que en el mundo solo quedarían entre 10.000 y 50.000 ejemplares. Sus hábitos de migración y distribución permanecen poco estudiados; existen dos subespecies reconocidas: B. b. schlegelii en el hemisferio sur y B. b. borealis en el norte. Debido a su preferencia por aguas profundas y su patrón migratorio impredecible, la ballena Sei no suele ser prioridad en los circuitos de avistaje, aunque puede avistarse cuando comparte hábitat temporalmente con especies como la ballena jorobada, la gris o la Minke.

El documental ilustra cómo la ciencia y la conservación logran avances concretos: tras los relevamientos recientes, la ballena Sei fue declarada Monumento Natural en Chubut y se implementó el primer plan de manejo para el avistaje responsable, junto a la expansión del Área Protegida Punta Marqués.

La pieza impulsa ahora el debate sobre la urgencia de ampliar la protección más allá de la franja costera.

Además, la iniciativa tiene un fuerte enfoque educativo, con proyecciones y charlas en escuelas, universidades y comunidades costeras, en colaboración con los municipios de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, la Provincia de Chubut y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

El regreso documentado de la ballena Sei es considerado uno de los fenómenos más fascinantes y esperanzadores para la biodiversidad marina en el Atlántico Sur, y abre una nueva etapa en el vínculo de la región con su entorno natural, históricamente vinculado a la industria petrolera.