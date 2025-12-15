Cuándo es la próxima transmisión en vivo del CONICET tras ganar el Martín Fierro de Oro

transmisión en vivo del que participaron científicos del CONICET en el cañón submarino Mar del Plata se consagró como el gran ganador de los premios Martín Fierro a los Canales de Streaming 2025

El proyecto de transmisión en vivo desde el cañón submarino Mar del Plata, liderado por científicos del CONICET en colaboración con el Schmidt Ocean Institute, fue el gran protagonista de los premios Martín Fierro de Streaming 2025, donde obtuvo el Martín Fierro de Oro y el reconocimiento a Mejor Transmisión Especial. La entrega, celebrada ayer domingo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, quedó marcada por la ovación del público, que coreó “Conicet, Conicet” y celebró el esfuerzo del equipo científico.

El presidente de APTRA, Luis Ventura, fue el encargado de entregar el máximo galardón, resaltando tanto la excelencia audiovisual como el impacto social y educativo de la expedición. Por primera vez en la historia argentina, miles de personas acompañaron en tiempo real la exploración de los abismos del Atlántico Sur, accedieron a imágenes inéditas de criaturas marinas y participaron activamente a través de preguntas y comentarios.

El equipo, integrado por más de 30 científicos de diversas instituciones, consiguió acercar la ciencia al público general de una manera innovadora y emocionante.

Comienza “Vida en los extremos”, una nueva aventura

Comenzó una nueva expedición de científicos del Conicet en el Mar Argentino fuente: IG vida en los extremos

Tras el éxito alcanzado, el CONICET se prepara para una nueva aventura científica que ya genera gran expectativa. Ayer 14 de diciembre comenzó la expedición “Vida en los extremos”, la tercera y última campaña a bordo del buque Falkor (too). La iniciativa cuenta con la participación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el CONICET y el Schmidt Ocean Institute.

La travesía concluirá el 10 de enero de 2026 en Puerto Madryn, tras recorrer puntos clave del Atlántico Sur.

La transmisión, abierta al público y en tiempo real, promete repetir la fórmula que convirtió a la expedición previa en un fenómeno social: acercar el trabajo científico a la sociedad argentina y permitir que todo el país siga de cerca cada hallazgo bajo el océano.

Detalles técnicos y objetivos de la nueva expedición

De l anueva expedición participarán veinticinco especialistas, incluyendo investigadores del Conicet y expertos internacionales (Foto: IG Vida en los extremos)

La expedición atravesará la Cuenca de Malvinas, la Cuenca del Salado y las cuencas Colorado-Rawson, zonas donde se sospecha la presencia de filtraciones frías aún sin confirmar. El equipo está conformado por 25 especialistas —17 argentinos y ocho internacionales— bajo el liderazgo de la bióloga María Emilia Bravo, investigadora del CONICET y docente de la UBA. El objetivo principal es analizar las filtraciones de gas metano en el talud continental, ecosistemas dominados por microorganismos y animales adaptados a la ausencia total de luz y a la presión extrema.

La campaña incluye al menos 15 inmersiones con el ROV (vehículo submarino operado remotamente) del Schmidt Ocean Institute, que permitirá recolectar muestras de sedimentos, fauna bentónica, agua y rocas. Estas operaciones buscan descubrir especies desconocidas y analizar procesos fundamentales para la vida marina, bajo la óptica de disciplinas como la química marina, la ecología, la taxonomía de invertebrados y la geofísica.

Dónde se podrá ver la transmisión en vivo

El buque Falkor (too) zarpó el 14 de diciembre desde Buenos Aires en su última expedición por aguas argentinas (Reuters)

Al igual que la emisión premiada, la audiencia podrá seguir el trabajo a bordo del Falkor (too) a través de las plataformas digitales del Schmidt Ocean Institute.

El streaming abierto será una oportunidad única para observar en primera persona cada etapa de la recolección de muestras, la operación de la tecnología de vanguardia y la exploración de ambientes submarinos prácticamente desconocidos.

La propuesta contempla la interacción con el público: quienes sigan la transmisión podrán enviar preguntas y comentarios, que los científicos responderán en vivo, generando un espacio de divulgación novedoso. Las imágenes y contenidos, además, se publicarán en repositorios científicos abiertos y serán adaptados para su uso en escuelas, universidades y en la comunidad en general.

Relevancia de la nueva campaña y expectativas tras el premio

El proyecto distinguido con el Martín Fierro de Oro acercó la investigación científica al público general y despertó un fenómeno social de interacción y aprendizaje en tiempo real (Créditos: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

La reciente obtención del Martín Fierro de Oro colocó a la divulgación científica en el centro de la atención, y elevó las expectativas para esta nueva transmisión. El impacto educativo y mediático de la expedición anterior —que superó los 70.000 espectadores simultáneos y marcó un récord para la investigación argentina— anticipa una gran convocatoria para la misión “Vida en los extremos”.

Los especialistas subrayan la importancia científica y ambiental del proyecto, ya que los resultados pueden aportar datos clave sobre el efecto del metano en el cambio climático, la dinámica del fondo marino y la capacidad de las especies para adaptarse a condiciones extremas. La experiencia de divulgación directa con el público promete potenciar el conocimiento y el interés de la sociedad en la investigación marítima.

Legado y cierre de ciclo del Falkor (too) en aguas argentinas

Durante la campaña premiada, el equipo utilizó tecnología avanzada para registrar imágenes inéditas de especies y ecosistemas nunca antes observados en aguas nacionales (Créditos: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

Con esta expedición, el Falkor (too) culmina su ciclo de tres campañas de exploración en el Atlántico Sur argentino, dejando un importante legado científico y sentando las bases para futuras investigaciones. Los registros, descubrimientos y muestras recolectadas formarán parte de un acervo abierto y accesible, que permitirá seguir expandiendo el conocimiento sobre uno de los océanos menos estudiados del planeta.

El entusiasmo generado por estas transmisiones evidencia la consolidación de un nuevo modelo de cooperación internacional, divulgación científica y compromiso social, con la ciencia argentina como protagonista y referente en la región.