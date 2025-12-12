Ciencia

Imaginar encuentros positivos con otras personas cambia la percepción interpersonal y activa áreas claves del cerebro

El trabajo entre la Universidad de Colorado y el Instituto Max Planck muestra cómo la evocación consciente de situaciones agradables favorece la apertura emocional y genera impacto en procesos como la toma de decisiones y la interacción con el entorno social

Guardar
Un estudio de la Universidad
Un estudio de la Universidad de Colorado demuestra que la imaginación positiva modifica la actividad cerebral y la percepción social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Visualizar escenarios agradables no solo inspira, sino que modifica la forma en que el cerebro procesa la información social y refuerza la motivación en la vida cotidiana. Un reciente estudio de la Universidad de Colorado, en colaboración con el Instituto Max Planck para las Ciencias Cognitivas y Cerebrales Humanas, demuestra que imaginar encuentros positivos con otras personas puede cambiar la percepción y las preferencias hacia ellas, además de dejar huellas medibles en la actividad cerebral.

La imaginación activa mecanismos similares a los de la experiencia real

El trabajo, publicado en la revista Nature Communication, fue liderado por Roland Benoit, profesor asociado de psicología y neurociencia en la Universidad de Colorado Boulder, y Aroma Dabas, quien participó como primera autora durante su posgrado en el Instituto Max Planck.

El propósito principal era descubrir si imaginar experiencias positivas podía modificar la forma en que una persona valora a sus conocidos, y si este proceso activaba regiones cerebrales comparables a las que se encienden durante situaciones reales.

Visualizar escenarios agradables con otras
Visualizar escenarios agradables con otras personas refuerza la motivación y mejora la simpatía hacia ellas, según la investigación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el estudio, 50 participantes prepararon listas de 30 personas de su entorno y las clasificaron según su simpatía, desde agradables hasta quienes les resultaban neutrales o generaban rechazo. Durante la fase experimental, los participantes se sometieron a una resonancia magnética funcional y debieron imaginar, durante ocho segundos, situaciones agradables o negativas con individuos de la categoría neutral. Escenarios como compartir un helado en un día caluroso o recibir de vuelta una bicicleta dañada fueron parte de las consignas.

Cambios en la preferencia social y la actividad cerebral

Los resultados revelaron que, tras imaginar situaciones positivas, los participantes desarrollaron una mayor simpatía por las personas involucradas en esos escenarios mentales. Al realizar pruebas posteriores, manifestaron que les agradaban más quienes protagonizaron esos encuentros positivos imaginados.

Este cambio subjetivo se reflejó también en la actividad cerebral: la región conocida como estriado ventral, clave en el procesamiento de recompensas y la motivación, registró mayor activación ante sorpresas positivas generadas por la imaginación.

La liberación de dopamina (neurotransmisor que interviene en la motivación y el placer) ante estos “errores de predicción de recompensa” contribuyó a reforzar nuevas preferencias y conectar recuerdos sociales. Además, el estriado ventral colaboró con la corteza prefrontal dorsomedial, área implicada en almacenar recuerdos personales.

El estudio sugiere que anticipar
El estudio sugiere que anticipar mentalmente interacciones sociales puede influir en la toma de decisiones y la evitación de situacione (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aroma Dabas destacó que estos resultados explican cómo anticipar mentalmente futuras interacciones —como conversaciones o reuniones sociales— puede influir en la motivación, las tendencias de evitación y las decisiones posteriores. “Sugerimos que la imaginación no es pasiva. Más bien, puede moldear activamente lo que esperamos y lo que elegimos”, afirmó Dabas.

Implicaciones para la salud mental, el trabajo y el desarrollo personal

Este hallazgo sugiere potenciales aplicaciones terapéuticas. En salud mental, la imaginación guiada podría servir como herramienta para preparar situaciones sociales temidas y obtener beneficios similares a los de la exposición real, estrategia común en el tratamiento de fobias.

En el ámbito laboral, visualizar interacciones positivas con colegas puede favorecer las relaciones y el ambiente de trabajo. Además, investigaciones preexistentes han comprobado que el ensayo mental de habilidades, como tocar un instrumento, genera mejoras reales en el desempeño, lo que apunta a beneficios en el desarrollo deportivo y artístico.

La imaginación guiada podría aplicarse
La imaginación guiada podría aplicarse en salud mental para preparar situaciones sociales temidas y mejorar la exposición terapéutica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la imaginación también implica riesgos: las personas con ansiedad o depresión pueden imaginar con especial claridad escenarios negativos, lo que puede intensificar sus síntomas. “Puedes pintar el mundo de negro solo con imaginarlo”, advirtió Benoit. No obstante, el estudio no halló que imaginar experiencias negativas con otras personas disminuyera su simpatía, cuestión que será objeto de investigaciones futuras.

La Universidad de Colorado concluye que la imaginación es una herramienta poderosa y activa para transformar la vida social y personal. Visualizar vínculos positivos podría ser el primer paso para concretar relaciones mejores en la realidad diaria.

Temas Relacionados

ImaginaciónUniversidad de ColoradoEstudio científicoCerebroRelaciones interpersonalesNewsroom BUE

Últimas Noticias

La vitamina C y los Omega-3 pueden causar efectos adversos si se abusa de los suplementos

Dosis elevadas de vitamina C pueden provocar molestias gastrointestinales, mientras que los Omega-3 pueden aumentar el colesterol LDL y el riesgo de fibrilación auricular, especialmente en personas con condiciones médicas preexistentes

La vitamina C y los

Cómo una bacteria habitual en el microbioma intestinal puede aumentar el riesgo de cáncer colorrectal en jóvenes

Ciertos microorganismos pueden afectar procesos celulares críticos. Los hallazgos de un avance que podría brindar nuevas estrategias de prevención y monitoreo de patógenos desde edades tempranas, según Harvard

Cómo una bacteria habitual en

Cómo logra el cerebro identificar el sarcasmo y descifrar dobles sentidos en la vida cotidiana

Un estudio realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts revela que la comprensión de la ironía requiere utilizar el contexto, las normas sociales y la entonación, demostrando la complejidad de la comunicación humana no literal

Cómo logra el cerebro identificar

De la dieta cetogénica al oxígeno hiperbárico: las estrategias de un experto para mejorar la salud metabólica

El investigador Dom D’Agostino detalló en The Drive podcast los mecanismos y riesgos de las nuevas terapias energéticas en enfermedades complejas y subrayó la importancia de la personalización y el control médico

De la dieta cetogénica al

Brote de gripe H3N2: quiénes deben vacunarse y por qué es esencial proteger a los grupos de riesgo

La variante K de la influenza A avanza con fuerza en Europa y los expertos alertan sobre la importancia de inmunizar a las personas más susceptibles de tener complicaciones graves. Cuándo se espera que llegue el virus a Sudamérica y cómo estar protegido

Brote de gripe H3N2: quiénes
DEPORTES
De hacer una sorprendente revelación

De hacer una sorprendente revelación sobre la última final de Libertadores que disputó Boca ante Fluminense a irse libre del club

Las confesiones de Canapino tras su quinto título de TC: el secreto de su contundencia, en qué lo ayudó la IndyCar y su apoyo a Colapinto

Insólito: Jack Doohan chocó por tercera vez consecutiva en el mismo sector en la Súper Fórmula en Japón

La llamativa respuesta del Chelo Delgado cuando le preguntaron por el futuro de Claudio Úbeda como técnico de Boca Juniors

Faustino Oro empató y continúa como líder del Magistral de ajedrez: “Tiene todo para ser campeón del mundo”

TELESHOW
#Detaquito con Darío Lopilato e

#Detaquito con Darío Lopilato e Iván Ramírez: “Siento que va a estar mal, pero no tan mal”

El nuevo gesto de Ian Lucas con Evangelina Anderson, junto a su hija, que podría sellar los rumores de romance

La caída de Miguel Ángel Rodríguez en MasterChef Celebrity que preocupó a sus compañeros

Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani, terminó el secundario: la emoción de la diputada y el reencuentro familiar

Wanda Nara mandó al frente a Maxi López y reveló los secretos de belleza que usaba para mantener el pelo largo y sedoso

INFOBAE AMÉRICA

La opaca “neutralidad permanente” de

La opaca “neutralidad permanente” de Turkmenistán reúne a los líderes de Rusia, Turquía e Irán en Asjabad

Un experimento de edición genética logró ‘borrar’ recuerdos en ratones: ¿podría aplicarse en cerebros humanos?

¿Cuándo llegó realmente el oxígeno a los mares de la Tierra? Un nuevo estudio tiene la respuesta

La banda que Madonna dejó afuera de su playlist, por qué la calificó como “demasiado masculina”

Estados Unidos respaldó el proyecto de ley que podría reducir la condena de Jair Bolsonaro: “Es un primer paso”